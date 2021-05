El Ministerio de Salud vacunará a los trabajadores fúnebres contra el Covid-19

Las autoridades anunciaron que desde la semana que viene los trabajadores serán incluidos en la campaña de vacunación contra el coronavirus. El anuncio llegó luego de una mañana marcada por los reclamos frente a la sede de la cartera de salud, Aire de Santa Fe confirmó que se destinarán diez vacunas por empresa , a medida que arriben las dosis se irán sumando más empleados

Este jueves los empleados y propietarios de las empresas funerarias de la ciudad se manifestaron en caravana frente a la sede del Ministerio de Salud para reclamar ser incluidos en el cronograma de vacunación contra el coronavirus. El sector agrupa a 150 personas, de las cuales 95 están en contacto diario con los cuerpos que ingresan a las funerarias como consecuencia del covid.

Tras darse a conocer la situación y luego de una mañana marcada por los reclamos, la cartera de salud confirmó que a partir de la semana que viene se incluirá a los trabajadores del sector en la campaña de inoculación contra el coronavirus. El móvil de Aire de Santa Fe confirmó que se destinarán diez vacunas por cochería, a medida que arriben las dosis se irán sumando más empleados "Le ponemos el pecho desde el inicio a la pandemia, estamos haciendo todos los reclamos y no tenemos respuesta", explicaba Fabián, empleado de la empresa Sentir al móvil de Aire de Santa Fe momentos antes de que se diera a conocer la resolución del ministerio.

La principal preocupación de los trabajadores gira en torno al número de cuerpos que a diario se distribuyen entre las cinco casas fúnebres de la ciudad. "Si no tenemos respuesta no vamos a retirar los muertos por coronavirus en 48 horas", agregó el empleado quien no pudo precisar la fecha de la medida de fuerza. Se calcula que cada empresa recibe por día entre cinco a diez cuerpos.

Desde las empresas recalcan que a pesar de que la actividad se desarrolla bajo estrictos protocolos sanitarios, en los cuales se implementa el uso de trajes protectores, el temor a contagiarse está latente por el constante peregrinar de los empleados en diferentes áreas de salud. "Siempre fuimos esenciales y nunca paramos, pero somos dejados de lado. Las estructuras están al borde, consideramos que hay que apoyar el reclamo", graficó Fabián, propietario de la cochería la Española. "Esperamos no tener que llevar adelante una medida, no estamos acá para eso, queremos una respuesta" agregó el entrevistado que reiteró la imperiosa necesidad de que el sector sea integrado al cronograma de vacunación. Fuente: Aire de Santa Fe