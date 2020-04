Suspensión de la celebración externa de la Solemnidad de “Nuestra Señora de Guadalupe”

Queridos hermanos:

El motivo de llegar a ustedes es la proximidad de la Fiesta de “Nuestra Madre de Guadalupe”. Si bien, en principio, el final del presente aislamiento está fijado para después de la Pascua, aún no sabemos el modo en que iremos, progresivamente, saliendo del mismo. Atendiendo las restricciones que lógicamente se nos impondrán en ese período, después de considerar todas las posibilidades con el P. Olidio Panigo, y no sin una profunda pena, he tomado la decisión de suspender este año la celebración externa de la Fiesta de nuestra Madre de Guadalupe, que se realizaría entre los días sábado 25 y domingo 26 de abril; y además, posponer hasta nueva fecha, el “Encuentro arquidiocesano de reflexión pastoral” que este año la iba a acompañar. Como nos dice el Papa Francisco: “Estamos como los discípulos de Emaús, caminando con «el semblante triste» por lo que sucede, intranquilos por cómo se desarrollará y preocupados por las consecuencias que dejará”.

Aunque los peregrinos no puedan acercarse hasta su querido Santuario, buscaremos que en las distintas comunidades y en cada familia se pueda vivir esta fiesta de María, con todo el fervor y cariño filial posible. Ella estará cerca de cada uno, también a través de la ayuda de los medios de comunicación y las redes sociales.

Presidiré la novena de preparación a su Fiesta, que comenzará el jueves 16 de abril a las 19.00 horas, seguida por la celebración de la Santa Misa. Podrán unirse a ella por medio de la transmisión en vivo del Facebook de la Basílica de Guadalupe (Página Oficial). También les haremos llegar el texto de la Novena para quienes deseen rezarla en familia o en comunidad. Este año será ofrecida, de una manera especial, por la difícil situación que estamos viviendo a causa de la pandemia que afecta tantas dimensiones de nuestra vida.

El sábado 25 y el domingo 26 de abril, presidiré (sin la presencia de peregrinos) la Santa Misa desde su Basílica, a las 19.30 horas. Ambas celebraciones serán transmitidas por el Canal 5RTV, las radios AM 1020 - LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral; AM 1150 - LT9 Radio Brigadier López, FM 91.1 Aire de Santa Fe y sus repetidoras y el Facebook de la Página Oficial de la Basílica de Guadalupe. Agradezco sinceramente a estos medios, a sus autoridades y a quienes trabajan en ellos, por acercar este momento a cada familia, para que nadie se sienta fuera, lejos o solo.

Así como cada año nuestra Madre de Guadalupe nos espera en su casa, ahora y según su maternal y evangélico estilo “nos visitará” en nuestra casa. Por eso, les pido que preparemos nuestro corazón para ese encuentro de gracia y bendición, abramos nuestro hogar, nuestra familia y nuestro corazón para que María pueda llegar y bendecirnos.

Sigamos rezando a nuestra Madre de Guadalupe, que siempre nos cuida, por las autoridades, para que sepan establecer medidas que prevengan y ayuden eficazmente a toda la población, en particular a los más vulnerables. Que todos continuemos cuidándonos para evitar el contagio o el riesgo de contagiar; pidamos por los enfermos para que puedan recuperarse; y por el personal de la salud, para que continúen con coraje y fortaleza en este precioso servicio que hacen a todos.

Con mi afecto sincero y mi bendición pastoral.

SERGIO ALFREDO FENOY

Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz

Santa Fe de la Vera Cruz, 3 de abril de 2020.-