Se extreman las medidas de prevención en Gessler

Las medidas se detallan a continuación:

En primer lugar recordamos y rogamos el severo acatamiento de QUEDARSE EN CASA. Esto quiere decir, que están rotundamente prohibidas las salidas no justificadas: no se puede visitar amigos, familiares, parejas, dar vueltas para pasear, etc.

¿Cuáles son las salidas justificadas?

Salir a realizar compras. Las mismas, pueden ser personales o para evitar que los abuelos salgan, como así también, algún vecino mayor de 60 años que vive solo y no tiene familiares que puedan realizarle las compras.

Muchos comercios locales ofrecen su número telefónico para armar los pedidos que luego serán retirados, de esta manera no hay tiempo de espera ni filas repletas de personas. Aprovechen esta excelente actitud.

A partir del día de hoy, SE PROHÍBE EL INGRESO Y EGRESO DE LA LOCALIDAD CON MOTIVOS QUE NO SEAN JUSTIFICABLES.

La Policía se encuentra realizando control en la ruta N° 6 y lo hará los siguientes días también. Nadie puede salir ni entrar, excepto por causas que puedan razonablemente justificarse.

Solicitamos además, que realicen denuncias si conocen que alguien está incumplimiento, llamando al teléfono 03404-497018 (POLICÍA). Las denuncias o avisos, pueden ser anónimas.

Transportes de carga:

- Se prohíbe el ingreso a ZONA URBANA de la localidad, a todo transporte de granos que no tenga domicilio aquí.

- En el caso de los transportes que ya se encuentran en nuestra localidad, deberán permanecer aquí hasta que esta Comuna lo disponga.

- Los transportes de alimentos, medicamentos, abastecimiento de productos de primera necesidad, podrán circular sólo si adoptan las medidas pertinentes de HIGIENE Y SEGURIDAD tanto en su medio de transporte como en las personas que viajan en él. Deberán adoptar, entre otras medidas, la utilización de guantes para la manipulación de sus productos.

-Estamos ante una situación excepcional, de mucho peligro para la salud de las personas. Si cada uno cumple su deber, el tiempo de aislamiento seguramente será menor. Todo depende de lo que hagas vos, está en tus manos. ¡Colaboremos todos, por favor!