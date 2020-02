Retenciones: El presidente de Carsfe dijo que los productores están expectantes y esperanzados

El presidente de Carsfe dijo esta mañana por LT9 que los productores están expectantes y esperanzados. El titular de la entidad se refirió a la posibilidad que el Gobierno nacional aumente las retenciones un 3 por ciento.

Carlos Castagnani señaló que por ahora “hay rumores” sobre cambios en el esquema de retenciones, pero confió en el diálogo con el gobierno. “Un aumento de retenciones puede golpear en zonas que la están pasando mal”, dijo el dirigente, quien agregó que se trata de “un impuesto injusto”.

"Si se da esto sería un golpe muy duro para el sector, roguemos que sea solo un rumor, confió Castagnani. "Estamos esperanzados porque el Presidente se comprometió con la mesa de enlace que no iba tomar medidas contra el sector sin antes reunirse y evaluar la situación", agregó.

"El gobierno tiene que entender que el campo aportó muchísimo y este 3 por ciento va a significar un golpe muy duro, esperemos sentarnos en una mesa y debatirlo. Nosotros creemos que cuanto más medidas se toman, más confunden a la gente", sostuvo más adelante.

"Creo que el Gobierno tiene que dar una mano al campo y tiene que tener un plan de trabajo que hoy no tenemos. El sector para invertir necesita créditos que hoy no lo tiene y cuando uno piensa en las retenciones uno piensa en la pampa húmeda de una soja de 45 quintales y no es así. Nuestro país tiene zonas que la está pasando mal. En Rosario la soja de segunda tiene posibilidades de no hacerse y hay que tener en cuenta eso. Es un impuesto injusto porque graba lo que produce el productor, no es un impuesto a la rentabilidad", indicó el dirigente. Fuente: LT9