Sesiona el Concejo Municipal

El día 10 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:



1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –



2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas. –



3- MENSAJE N°012/26: Del Departamento Ejecutivo Municipal. Proyecto de Ordenanza por el que se aprueba la firma del Convenio de Comodato entre esta Municipalidad y la Dirección Provincial de Vialidad.-



4- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN : Solicita Inspección Técnica de las cunetas y del sistema de escurrimiento Pluvial ubicado sobre calle Scalabrini Ortiz, entre calle Córdoba y Corrientes, atendiendo especialmente los sectores donde actualmente se registre acumulación y estancamiento de agua. Presentado por la Concejal Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-



5- DESPACHO N° 007/26: De la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN solicita al D.E.M. gestiones ante la oficina de Catastro de la Pcia. de Santa Fe la adhesión , convenio o autorización para que el Concejo Municipal tenga acceso a la información Catastral de Distrito Urbano y Rural de la Ciudad.-



6- DESPACHO N° 022/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de ORDENANZA por el cual se adhiere la Municipalidad de San Carlos Centro a la declaración de Emergencia Hídrica dispuesta por la Ley Provincial N° 14.477 en los términos y durante el plazo establecido por dicha Norma y sus eventuales prórrogas.-



7- DESPACHO N°| 023/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de DECLARACIÓN por el cual Declara de Interés Municipal la “VI Jornada de Alfabetización Académica” a realizarse los días 17 y 18 de Septiembre de 2026, organizado por el Instituto de Profesorado N° 60 “ 27 de Septiembre”.-

