Sesiona el Concejo Municipal

El día 10 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: 
09 de septiembre de 2026

El día 10 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: 
 
1-      Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –
 
2-      Lectura de Notas Recibidas y Enviadas. –
 
3-      MENSAJE N°012/26: Del  Departamento Ejecutivo Municipal. Proyecto de Ordenanza por el que se aprueba la firma del Convenio de Comodato  entre esta Municipalidad y la Dirección Provincial de Vialidad.-
 
4-      Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN : Solicita Inspección Técnica  de las cunetas y del sistema de escurrimiento Pluvial  ubicado sobre calle Scalabrini Ortiz, entre calle Córdoba y Corrientes, atendiendo especialmente los sectores donde  actualmente  se registre acumulación y estancamiento de agua. Presentado por la Concejal Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.- 
 
5-      DESPACHO N° 007/26: De la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN  solicita al D.E.M.  gestiones ante la oficina de Catastro de la Pcia. de Santa Fe la adhesión , convenio  o autorización para que el Concejo Municipal tenga acceso a la información Catastral  de Distrito Urbano y Rural de la Ciudad.-
 
6-      DESPACHO N° 022/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de ORDENANZA por el cual se adhiere la Municipalidad de San Carlos Centro a la declaración de Emergencia Hídrica dispuesta por la Ley Provincial N° 14.477 en los términos y durante el plazo establecido por dicha Norma y sus eventuales prórrogas.-
 
7-      DESPACHO N°| 023/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de DECLARACIÓN por el cual Declara de Interés Municipal la “VI  Jornada de Alfabetización Académica”  a realizarse los días 17 y 18 de Septiembre de 2026, organizado por el Instituto de Profesorado N° 60 “ 27 de Septiembre”.-
 

concejo 2026

 

 

 

 

 

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