La función de WhatsApp que los usuarios odian y aparecerá en primer plano con la nueva actualización

WhatsApp prepara un rediseño que coloca los estados de WhatsApp en el centro de la pantalla principal. La beta que circula muestra que las burbujas con las fotos de perfil ocupan la parte superior del feed y que tu propia cuenta aparece a la izquierda con un ‘+’ para publicar. El cambio ya generó polémica.

Novedades en la interfaz de WhatsApp

La modificación busca acercar la experiencia a la de Instagram, donde ese formato funciona mejor. Las esferas se mantienen visibles incluso al desplazarse por los chats: al bajar se hacen más pequeñas pero siguen presentes. Es una apuesta deliberada de la compañía para impulsar una función que hasta ahora no logró calar entre la mayoría de usuarios.

Las capturas difundidas por especialistas en betas muestran una copia casi literal: tu avatar con acceso rápido a crear un estado y, a la derecha, la lista de contactos con sus publicaciones. Aunque sólo unos pocos suban contenido, la interfaz obliga a ver las esferas en primera plana, una decisión que muchos consideran intrusiva.

Dónde aparece lo nuevo de WhatsApp

Por ahora el rediseño aparece en versiones beta de Android e iOS, así que es probable que llegue a todos pronto. WhatsApp suele imponer estos cambios sin opciones para revertir la vista, por lo que no habrá forma oficial de ocultar las esferas si la actualización llega masivamente a los dispositivos.

El objetivo es claro: lograr que los estados de WhatsApp ganen público. La empresa replica formatos exitosos en otras apps para aumentar el uso, pero aquí la prueba anterior demuestra escasa adopción. La tensión crece entre quienes consideran la función absurda en una app de mensajería y los que ven oportunidad publicitaria o social.

No hay fecha confirmada, aunque análisis de la beta señalan que el despliegue oficial podría producirse en las próximas dos o tres semanas. Si la llegada es masiva, muchos usuarios enfrentarán el nuevo diseño sin posibilidad de elegir. En casos anteriores WhatsApp volvió atrás cuando la función no rindió, pero no siempre sucede.

La polémica está servida: usuarios y expertos señalan que la app se complica para empujar una característica poco demandada. Quienes no usan los estados de WhatsApp critican la decisión por restar claridad a la mensajería. Queda por ver si la estrategia dará resultado o si WhatsApp terminará retrocediendo ante el rechazo popular.



LA CIEN