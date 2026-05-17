Se dispuso la prisión preventiva de dos hombres investigados como coautores de un homicidio cometido en la cárcel de Coronda

Así fue ordenado a pedido del fiscal Julio Lema, en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El ilícito fue en julio del año pasado, en perjuicio de una persona identificada como Ariel Montenegro. En ese momento, tanto la víctima como los imputados estaban detenidos en el establecimiento penitenciario.

Se impuso la prisión preventiva a dos hombres a los que se investiga como coautores del homicidio de Ariel Montenegro, cometido en la Unidad Penitenciaria Dr. César Tabares, ubicada en Coronda (departamento San Jerónimo). Los imputados tienen 26 y 27 años y sus respectivas iniciales son RLS y BAI. Tanto ellos como la víctima estaban detenidos en el establecimiento penitenciario al momento del ilícito.

Las privaciones cautelares de la libertad fueron solicitadas por el fiscal Julio Lema y dispuestas por el juez José Luis García Troiano, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

En relación con el hecho delictivo, Lema sostuvo que “el viernes 4 de julio del año pasado alrededor de las 7:00 de la mañana, los imputados le quitaron la vida a Montenegro en una celda del pabellón número 2 de la cárcel de Coronda, donde él estaba alojado”. En tal sentido, indicó que “lo atacaron de forma sorpresiva con una planchuela de hierro con punta afilada”, y precisó que “para matarlo, le asestaron ocho puñaladas en diferentes partes de su cuerpo”.

Según mencionó el funcionario del MPA, “el arma blanca fue secuestrada en el marco de una requisa realizada momentos después del homicidio”.



“Si bien los dos imputados continúan privados de su libertad a raíz de que están cumpliendo condenas por ilícitos cometidos en Rosario, también solicitamos la prisión preventiva por el homicidio”, subrayó Lema. “Lo hacemos así porque en el caso de que lleguen a recuperar su libertad –por la circunstancia que fuera– en el marco de los legajos en los que ya fueron condenados, deberán seguir detenidos a raíz de la prisión preventiva ordenada en este legajo en el que investigamos la muerte de Montenegro”.