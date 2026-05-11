La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública para la venta de terreno a personas que adquieran el inmueble para la instalación de pequeños y medianos emprendimientos

La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública N°: 02/2026 (Ordenanza Nº 1682/26) para la venta de terreno propiedad de la comuna, a personas físicas y/o jurídicas que adquieran el inmueble para la instalación de pequeños y medianos emprendimientos productivos y/o de servicios.



OBJETO: VENTA DE TERRENO PROPIEDAD DE LA COMUNA, A PERSONAS FÍSICAS Y/O JURÍDICAS QUE ADQUIERAN EL INMUEBLE PARA LA INSTALACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y/O DE SERVICIOS.

VENTA DE PLIEGO: Desde el día 11 de Mayo de 2026 hasta el día 9 de Junio de 2026, en la Comuna de San Carlos Sud, ubicada en calle 9 de Julio 626 de esa localidad, Departamento las Colonias, Provincia de Santa Fe, en días y horarios administrativos.

RECEPCIÓN DE OFERTAS: Hasta las 9,30 h. del día 9 de Junio de 2026, en la Comuna de San Carlos Sud.

FECHA DE APERTURA: 9 de Junio de 2026, a las 10 h. en la sede de la Administración de la Comuna de San Carlos Sud, sito en calle 9 de Julio 626 de la mencionada localidad.

VALOR DEL PLIEGO: $5000.- (pesos cinco mil con 00/100.-)