Callejeritos solicita adopción responsable para una perra llamada Vaca

Historia de Vaca

Esta perrita, hace muchos años que la conocemos, fue llevada a castrar por nuestro grupo, cuando aún era una cachorra...

Tuvo un muy buen papá que la cuidó hasta que falleció...

En ese momento, un buen hombre, se hizo cargo y se fue a vivir con él a una ladrillería...

El problema era, que este hombre se ausentaba por días y vaca quedaba sola...

Hablamos con mucha gente del lugar y todos coincidían, que la perrita no era de ellos...

Le llevamos comida y medicación a diario, pero eso no era vida...

Publicamos y apareció una muy buena familia, que la recibió con todo el amor del mundo, la cobijó en su casa y le dio todos los cuidados...

Sucede que por problemas laborales, ya no pueden tenerla más...

Las pocas integrantes del grupo, estamos desbordados de animales y trabajo (dentro y fuera del grupo).

Entonces... Qué va a pasar con vaca?

¿Quién tiene el lugar, amor y tiempo para atenderla?

En la calle no sobrevive sola, en la ladrillería (aunque este hombre quiera, no puede atenderla)...

Necesita urgente quien la pueda recibir...

Es desgarrante ver eso ojos llenos de ganas de vivir, con esperanza y sin futuro...

Por favor...alguien tiene que haber que le regale sus últimos días llenos de amor...

Los gastos corren por cuenta de Callejeritos...

Por favor Vaca nos necesita.