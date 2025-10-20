Permanentes trabajos de bacheo y toma de juntas

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desarrolla permanentemente tareas de bacheo, sellado de fisuras y toma de juntas en las calles con pavimento de hormigón de la ciudad.

Estas acciones son ejecutadas a diario para asegurar el constante mejoramiento y conservación de las calles pavimentadas brindando a los sancarlinos las adecuadas condiciones de seguridad vial y transitabilidad.

Cabe destacar que las mismas se realizan con maquinarias y personal del Municipio sin ningún tipo de costo para los contribuyentes.