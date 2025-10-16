Viernes 24 de octubre: Charla sobre Salud Mental

En el marco de los espacios de salud que se brindan en el Centro Comunitario “Barrio Oeste” y las distintas actividades desarrolladas en alusión al mes de la Salud Mental, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar de la Charla “Entre Redes y Emociones: Desafíos de la Salud Mental en Adolescentes.

Locales16 de octubre de 2025
ScreenHunter_093

En el marco de los espacios de salud que se brindan en el Centro Comunitario “Barrio Oeste” y las distintas actividades desarrolladas en alusión al mes de la Salud Mental, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar de la Charla “Entre Redes y Emociones: Desafíos de la Salud Mental en Adolescentes. Claves para comprender y acompañar en tiempos de hiperconexión”, a cargo de los Lic. en Enfermería Natalí Giménez y Sergio Monreal y del Psicólogo Daniel Ahmed.

La misma se realizará el VIERNES 24 DE OCTUBRE a las 19:30 hs. en el SUM de dicha dependencia municipal, sita en Tomás Lubary y Pje. Juan Manuel de Rosas, con acceso libre y gratuito.

Viernes 24 de octubre: Campaña de detección de diabetes en el Centro Comunitario ¨Barrio Oeste¨

Locales15 de octubre de 2025

En el marco de los espacios de salud que se brindan en el Centro Comunitario “Barrio Oeste”, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que el VIERNES 24 DE OCTUBRE en el horario de 14:00 a 16:00 hs. el Club de Leones realizará una CAMPAÑA GRATUITA DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE DIABETES en dicha dependencia municipal, sita en Tomás Lubary y Pje. Juan Manuel de Rosas.

Accidente de tránsito

Policiales14 de octubre de 2025

Ocurrió cerca de la hora 11:15 de este martes, en San Martín y 9 de julio de la ciudad de San Carlos Centro.

Obesidad: la droga más famosa para tratarla llegó a la Argentina

Salud15 de octubre de 2025

La droga semaglutida 2.4 mg inyectable –que mostró eficaces resultados en mayores de 12 años con obesidad o sobrepeso– podrá usarse y comercializarse en el país. Se venderá bajo receta médica, como complemento de dieta, actividad física y abordaje integral.

Sesiona el Concejo Municipal

Política15 de octubre de 2025

El día 16 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

Blanco y una nueva ley de biocombustibles: “le pedimos al senado que no frene el desarrollo en el interior del país”

Política15 de octubre de 2025

El diputado provincial del socialismo, Joaquín Blanco, se expresó a favor del debate por una nueva norma que permita elevar el corte obligatorio de gasoil y bioetanol. “El sector atraviesa un momento crítico produciendo a pérdida desde hace más de un año y es necesario avanzar hacia un esquema superador”, destacó. Hoy hay una reunión clave en el Senado Nacional.

