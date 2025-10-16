Viernes 24 de octubre: Charla sobre Salud Mental

“San Carlos canta con Dulzura”Locales16 de octubre de 2025
Sábado 1° y Domingo 2 de Noviembre, la música con todos los estilos estará de fiesta en Plaza San Martín, en honor a nuestro Santo Patrono San Carlos Borromeo.
En el marco de los espacios de salud que se brindan en el Centro Comunitario “Barrio Oeste” y las distintas actividades desarrolladas en alusión al mes de la Salud Mental, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar de la Charla “Entre Redes y Emociones: Desafíos de la Salud Mental en Adolescentes.Locales16 de octubre de 2025
En el marco de los espacios de salud que se brindan en el Centro Comunitario “Barrio Oeste” y las distintas actividades desarrolladas en alusión al mes de la Salud Mental, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar de la Charla “Entre Redes y Emociones: Desafíos de la Salud Mental en Adolescentes. Claves para comprender y acompañar en tiempos de hiperconexión”, a cargo de los Lic. en Enfermería Natalí Giménez y Sergio Monreal y del Psicólogo Daniel Ahmed.
La misma se realizará el VIERNES 24 DE OCTUBRE a las 19:30 hs. en el SUM de dicha dependencia municipal, sita en Tomás Lubary y Pje. Juan Manuel de Rosas, con acceso libre y gratuito.
Sábado 1° y Domingo 2 de Noviembre, la música con todos los estilos estará de fiesta en Plaza San Martín, en honor a nuestro Santo Patrono San Carlos Borromeo.
El Hospital Pedro Suchón informa a la comunidad que se está llevando adelante una campaña de prevención y detección temprana del cáncer de mama.
Se recambiaron por completo las luminarias de la Plazoleta “De las Primeras Familias”, colocando artefactos modernos que proporcionan una mejor iluminación permitiendo disfrutar y apreciar este espacio público tan lindo de nuestra localidad.
Sábado 1° y Domingo 2 de Noviembre, la música con todos los estilos estará de fiesta en Plaza San Martín, en honor a nuestro Santo Patrono San Carlos Borromeo.
En el marco de los espacios de salud que se brindan en el Centro Comunitario “Barrio Oeste”, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que el VIERNES 24 DE OCTUBRE en el horario de 14:00 a 16:00 hs. el Club de Leones realizará una CAMPAÑA GRATUITA DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE DIABETES en dicha dependencia municipal, sita en Tomás Lubary y Pje. Juan Manuel de Rosas.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que comenzaron los trabajos preliminares para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
Müller Comisiones de Franco Müller realiza trámites y encomiendas en general de lunes a viernes.
La Comuna de San Carlos Sud quiere agradecer a las emprendedoras que han ido a representar a la localidad en este importante evento organizado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que viene a poner de manifiesto la importancia del emprendedurismo y el trabajo articulado entre lo público y privado.
Falleció ayer 11 de Octubre a la edad de 49 años, el Señor Mauro Sebastián Massini.
Ocurrió cerca de la hora 11:15 de este martes, en San Martín y 9 de julio de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Cuatro hombres fueron aprehendidos en la localidad de Franck, se secuestraron sustancias vegetales y elementos de interés a la causa.
Sábado 1° y Domingo 2 de Noviembre, la música con todos los estilos estará de fiesta en Plaza San Martín, en honor a nuestro Santo Patrono San Carlos Borromeo.
La droga semaglutida 2.4 mg inyectable –que mostró eficaces resultados en mayores de 12 años con obesidad o sobrepeso– podrá usarse y comercializarse en el país. Se venderá bajo receta médica, como complemento de dieta, actividad física y abordaje integral.
El día 16 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El diputado provincial del socialismo, Joaquín Blanco, se expresó a favor del debate por una nueva norma que permita elevar el corte obligatorio de gasoil y bioetanol. “El sector atraviesa un momento crítico produciendo a pérdida desde hace más de un año y es necesario avanzar hacia un esquema superador”, destacó. Hoy hay una reunión clave en el Senado Nacional.
Falleció en Santa Fe a la edad de 64 años, la Señora Mercedes Raquel Meynet.
Sábado 1° y Domingo 2 de Noviembre, la música con todos los estilos estará de fiesta en Plaza San Martín, en honor a nuestro Santo Patrono San Carlos Borromeo.
Este fin de semana se llevará a cabo la 16ª edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Argentinito de San Carlos”, un evento que se ha consolidado como una verdadera fiesta del deporte formativo.