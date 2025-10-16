Viernes 24 de octubre: Charla sobre Salud Mental

En el marco de los espacios de salud que se brindan en el Centro Comunitario “Barrio Oeste” y las distintas actividades desarrolladas en alusión al mes de la Salud Mental, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar de la Charla “Entre Redes y Emociones: Desafíos de la Salud Mental en Adolescentes. Claves para comprender y acompañar en tiempos de hiperconexión”, a cargo de los Lic. en Enfermería Natalí Giménez y Sergio Monreal y del Psicólogo Daniel Ahmed.

La misma se realizará el VIERNES 24 DE OCTUBRE a las 19:30 hs. en el SUM de dicha dependencia municipal, sita en Tomás Lubary y Pje. Juan Manuel de Rosas, con acceso libre y gratuito.