Viernes 24 de octubre: Campaña de detección de diabetes en el Centro Comunitario ¨Barrio Oeste¨

En el marco de los espacios de salud que se brindan en el Centro Comunitario “Barrio Oeste”, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que el VIERNES 24 DE OCTUBRE en el horario de 14:00 a 16:00 hs. el Club de Leones realizará una CAMPAÑA GRATUITA DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE DIABETES en dicha dependencia municipal, sita en Tomás Lubary y Pje. Juan Manuel de Rosas.

Esta campaña se desarrolla en el marco del Día Mundial de la Diabetes y forma parte del conjunto de actividades planteadas por dicha Institución en distintos puntos de la Ciudad.