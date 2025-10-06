Nuevos bancos para la Escuela Primaria Manuel Belgrano N° 359

Los alumnos y docentes de la Escuela Manuel Belgrano N° 359 han recibido nuevos bancos y sillas, aporte de la Comuna de San Carlos Sud que surge de un trabajo articulado con el establecimiento educativo, buscando de manera conjunta contar con las mejores condiciones para el dictado de las clases y la educación de los niños y niñas.

Locales06 de octubre de 2025
ScreenHunter_023
