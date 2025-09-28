Lo más visto

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 22 de septiembre de 2025 Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 83 años, la Señora Mirta Ester Müller viuda de Paoletti.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 23 de septiembre de 2025 Falleció hoy martes 23 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 64 años el Señor VICTOR HUGO SEJAS "CACHO".

Quedan inauguradas las nuevas luminarias del predio del Club Central Polideportivo 25 de septiembre de 2025 Hoy es un día muy especial para todo el club. Estamos emocionados de inaugurar las nuevas luminarias en 3 de nuestras canchas y sector ciego del predio de auxiliares.

Permanente acompañamiento y apoyo a emprendedores locales Locales 26 de septiembre de 2025 El fomento de la producción local de bienes y servicios y la promoción de nuevos emprendimientos productivos, es una de las acciones permanentes del Gobierno de San Carlos Centro.

Acto por el 167° Aniversario de la Fundación de la Colonia San Carlos Locales 26 de septiembre de 2025 La Comuna de San Carlos Sud invita a la comunidad a participar del acto con motivo de celebrarse el 167° Aniversario de la Fundación de la Colonia San Carlos.

Condenaron a 12 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de su hija menor de edad en Larrechea Policiales 26 de septiembre de 2025 La pena fue impuesta por la jueza Rosana Carrara en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. La investigación de los ilícitos estuvo a cargo del fiscal Marcelo Nessier. Los hechos ilícitos fueron cometidos entre 2013 y 2022. No se informa la identidad del condenado, para evitar la revictimización de su hija, ya que tienen el mismo apellido.

La fruta recomendada por nutricionistas que ayuda a dormir mejor Salud 28 de septiembre de 2025 El insomnio afecta a millones de personas en todo el mundo. Especialistas en nutrición recomiendan una fruta accesible y económica como aliada natural para conciliar el sueño y descansar mejor.

Se festejó un nuevo aniversario de la Colonia San Carlos Locales 28 de septiembre de 2025 Con un acto protocolar, encabezado por la Presidenta Comunal de San Carlos Sud Dra. Florencia Primo, se festejó un nuevo aniversario de la Colonia San Carlos en horas de la mañana de este domingo en la Plaza 27 de Septiembre.