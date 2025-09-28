Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas Sentir CarruajesNecrológicas22 de septiembre de 2025
Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 83 años, la Señora Mirta Ester Müller viuda de Paoletti.
Falleció hoy Domingo 28 de Septiembre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 42 años, el Señor Juan José Pegassano.28 de septiembre de 2025
Sus restos son velados en sala de Centro de Jubilados de San Carlos Norte y sus restos serán inhumados mañana Lunes 29 de Septiembre a las 10:00 horas en el Cementerio Parroquial de San Carlos Norte. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios
Falleció hoy martes 23 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 64 años el Señor VICTOR HUGO SEJAS "CACHO".
Con motivo del 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, el próximo Domingo 28 en la Plaza “27 de Septiembre” llega el “Beck Festival” en su quinta edición.
Hoy es un día muy especial para todo el club. Estamos emocionados de inaugurar las nuevas luminarias en 3 de nuestras canchas y sector ciego del predio de auxiliares.
El fomento de la producción local de bienes y servicios y la promoción de nuevos emprendimientos productivos, es una de las acciones permanentes del Gobierno de San Carlos Centro.
La Comuna de San Carlos Sud invita a la comunidad a participar del acto con motivo de celebrarse el 167° Aniversario de la Fundación de la Colonia San Carlos.
La pena fue impuesta por la jueza Rosana Carrara en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. La investigación de los ilícitos estuvo a cargo del fiscal Marcelo Nessier. Los hechos ilícitos fueron cometidos entre 2013 y 2022. No se informa la identidad del condenado, para evitar la revictimización de su hija, ya que tienen el mismo apellido.
El insomnio afecta a millones de personas en todo el mundo. Especialistas en nutrición recomiendan una fruta accesible y económica como aliada natural para conciliar el sueño y descansar mejor.
Con un acto protocolar, encabezado por la Presidenta Comunal de San Carlos Sud Dra. Florencia Primo, se festejó un nuevo aniversario de la Colonia San Carlos en horas de la mañana de este domingo en la Plaza 27 de Septiembre.
