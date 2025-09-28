Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Domingo 28 de Septiembre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 42 años, el Señor Juan José Pegassano.

28 de septiembre de 2025
OSTTA

Sus restos son velados en sala de Centro de Jubilados de San Carlos Norte y sus restos serán inhumados mañana Lunes 29 de Septiembre a las 10:00 horas en el Cementerio Parroquial de San Carlos Norte. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

