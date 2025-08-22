El gobierno autorizó un nuevo un aumento en el transporte interurbano

Será del 27,89%, según el decreto 1792 firmado por el gobernador Pullaro. Mediante el decreto 1792 firmado por este jueves por el gobernador Maximiliano Pullaro, la provincia autoriza un aumento del 27,89% para los servicios de transporte público de pasajeros.

Zonales22 de agosto de 2025
ScreenHunter_112

Debido a la eliminación del Fondo Compensador Interior que recibían las empresas de transporte por parte del Gobierno Nacional, se decidió este nuevo aumento en la tarifa para que las firmas puedan afrontar los costos por mano de obra, chasis, carrocerías, lubricantes, cubiertas y repuestos.

“En este estado de cosas, es necesario el dictado de medidas que coadyuven a compensar el incremento de los costos de funcionamiento y la quita de subsidios de orden nacional, posibilitando de esa forma la continuidad de las empresas prestadoras y, en consecuencia, la prestación de los servicios a los usuarios” señala el decreto.

Por último, fija el aumeto del 27,89% sobre los últimos parámetros tarifarios a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. Fuente: LT 9

