El gobierno autorizó un nuevo un aumento en el transporte interurbano

Debido a la eliminación del Fondo Compensador Interior que recibían las empresas de transporte por parte del Gobierno Nacional, se decidió este nuevo aumento en la tarifa para que las firmas puedan afrontar los costos por mano de obra, chasis, carrocerías, lubricantes, cubiertas y repuestos.

“En este estado de cosas, es necesario el dictado de medidas que coadyuven a compensar el incremento de los costos de funcionamiento y la quita de subsidios de orden nacional, posibilitando de esa forma la continuidad de las empresas prestadoras y, en consecuencia, la prestación de los servicios a los usuarios” señala el decreto.

Por último, fija el aumeto del 27,89% sobre los últimos parámetros tarifarios a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. Fuente: LT 9