Agosto, mes de definiciones electorales para Santa Fe

El jueves próximo, 7 de agosto, vencerá el plazo para la inscripción de alianzas electorales para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre donde la provincia de Santa Fe elegirá nueve diputados nacionales para los próximos cuatro años.

Diez días después, el 17 de agosto, caducará el plazo para anotar los candidatos a ocupar las bancas a partir del 10 de de diciembre. A nivel nacional, en octubre debutará el sistema de Boleta Única donde -pese a las diferencias con la boleta santafesina- el elector deberá aplicar un tilde a la lista elegida.

A una semana del cierre de alianzas, las diferentes fuerzas políticas están agendando reuniones para avalar la integración de alianzas y también las listas de candidatos que deberán surgir del consenso o bien del dedo de los diferentes líderes políticos.

El principio general parece ser que Karina Milei será la responsable del armado de La Libertad Avanza; Maximiliano Pullaro de la alianza de fuerzas que gobiernan la provincia, no utilizando el nombre de Unidos; mientras que Cristina Kirchner podría ser la ordenadora de los espacios justicialistas.

Más allá de estos líderes, no está definido si la docena de partidos que integran Unidos conformarán una alianza o habrá espacios que competirán en forma separada ni tampoco está definido si todos los sectores del justicialismo confluirán en una lista. "Todos hablan de unidad y de poner el número uno de la lista", dijo un dirigente justicialista que participa de diferentes mesas de diálogo.

En los paréntesis de las diferentes reuniones de la Convención Reformadora, el armado electoral de las diferentes fuerzas está en los diálogos de pasillo. Es allí donde convencionales y dirigentes de La Libertad Avanza dan por descontado que será la hermana del presidente, Karina, la que pondrá los nombres en la lista santafesina.

La ventaja es que el sector no pone en juego ninguna banca en octubre y el resultado electoral le permitirá sumar desde Santa Fe nuevos integrantes.

El gobernador Pullaro inició desde la tarde del miércoles en CABA reuniones con sus pares de provincias no gobernadas por el justicialismo sobre la temática del Congreso Nacional que podría tratar la semana próxima en Diputados los proyectos sobre distribución de ATN y del Impuesto a la Transferencia de Combustibles.

No obstante, también entre mandatarios está en agenda el armado electoral. El chaqueño Leandro Zdero, el mendocino Alfredo Cornejo y el entrerriano Rogelio Frigerio tienen prácticamente acordado compartir listas con La Libertad Avanza.

Santa Fe parece estar lejos de esa posibilidad. Pullaro pensó en Miguel del Sel para encabezar la lista del oficialismo santafesino pero el dos veces candidato a gobernador rechazó el ofrecimiento más allá de su participación en actos del Pro como el pasado sábado en Gálvez.

Del Sel prometió trabajar en la campaña pero no quiere repetir la experiencia que tuvo en el Congreso de la Nación cuando fue diputado y renunció al cargo cuando fue candidato a la Casa Gris.

El gobernador mantuvo reuniones con dirigentes de varios de los espacios que conforman Unidos y en todos los casos dijo que sería conveniente ir juntos en octubre, con otro nombre y buscando caras de la sociedad civil para encabezar la lista. No fue casual la difusión de fotos de reuniones de Pullaro con algunas dirigentes jóvenes e incluso con ex futbolistas como Leonardo Ponzio.

El radicalismo realizará el 5 de agosto la reunión de la Convención que preside Carlos Suárez para habilitar la estrategia electoral. El Pro tiene su asamblea provincial este sábado presidida por Cristian Cunha mientras que el Partido Socialista reunirá el 6 de agosto a su mesa de conducción.

Son tres de los actores de Unidos aunque no está definido que compartan la lista de diputados. En el PS insisten con la candidatura de Mónica Fein que terminará su mandato en diciembre.

En el justicialismo, la mesa de Acción Política está facultada desde el último congreso para definir el marco de alianzas políticas. Es más, el presidente partidario, Ricardo Cornaglia, comenzó la ronda de diálogo con los partidos. La Corriente, Evita, La Cámpora, los intendentes, el Frente Renovador y el perottismo tienen sus apetencias

"Buscar quién es el candidato que mejor mide, que ese candidato sea el que encabece la lista y debajo estén representados todos los sectores en forma igualitaria", es lo que aconseja Agustín Rossi, aspirante para volver al Congreso.

La gran duda es el método a utilizar para definir la cabeza de la lista. Es allí donde algunos miran a San José 1111 para conocer la opinión de Cristina. Otros sugieren consultar en La Plata ya que Axel Kicillof puede ser el futuro referente nacional del justicialismo.

"El justicialismo perdió cinco de las últimas seis elecciones nacionales. Seguir de la misma forma no va a dar resultados diferentes", dijo Perotti durante la jornada convocada por su sector en el puerto santafesino. Allí, llamó a revisar las prácticas y romper con las lógicas internas del reparto de cargos.

"Me quedo con la franquicia, sé que soy de tal agrupación y esa agrupación va a tener un cargo… eso no va más. Hay que salir del molde", dijo. Eso sí, el hoy diputado y ex gobernador aseguró que varios de sus seguidores que no será candidato en octubre.

Final

Los nueve diputados que terminarán su mandato en diciembre y por el cual se elegirán sus reemplazos en octubre son: Mario Barletta (Unidos); Gabriel Chumpitaz (Futuro y Libertad), Mónica Fein (Encuentro Federal), Melina Giorgi (Democracia para Siempre), Germana Figueroa Casas (Pro), Luciano Laspina (Pro).

En representación del peronismo, Magali Mastaler (Unión por la Patria), Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe) y Eduardo Toniolli (Unión por la Patria).

De los nueve son varios los que tienen aspiraciones de repetir el mandato. Por ejemplo, Toniolli y Mirabella por el espacio justicialista; Chumpitaz, proveniente del Pro, no descarta ser convocado por La Libertad Avanza.

Por su parte, el socialismo propone la continuidad de Fein y sectores del Pro, aliados al gobierno provincial, pretenden que Figueroa Casas siga en Diputados donde es vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

La agenda

En este mes de agosto, el cronograma electoral tiene varias fechas importantes:

7 de agosto: Fin del plazo para solicitar reconocimiento de alianzas y confederaciones para participar en los comicios. Los partidos políticos que deseen formar alianzas deben inscribirlas antes de esta fecha.

7 de agosto: Fin del plazo para la asignación de colores a las boletas.

12 de agosto: Asignación de colores para agrupaciones nacionales y comunicación a demás juzgados federales.

12 de agosto: Asignación de colores para agrupaciones distritales que no pertenezcan a una agrupación nacional.

17 de agosto: Constitución de las Juntas Electorales Nacionales.

17 de agosto: Fin del plazo para la registración de candidatos por parte de los juzgados federales electorales. Los partidos deben presentar sus listas de candidatos a nivel nacional.

17 de agosto: Oficialización de los candidatos por parte de los juzgados federales electorales.

17 de agosto: Audiencia ante juzgados donde se fijará -por sorteo- el orden de los espacios, franjas o columnas verticales de la Boleta Única Papel

17 de agosto: Fin del plazo para las agrupaciones políticas para presentar siglas, monogramas, logotipos, escudos, símbolos, emblemas distintivos, denominación y número de identificación y fotografía para ser colocada en la Boleta Única Papel. Los elementos visuales de las boletas deben definirse antes de esta fecha.

27 de agosto: Inicio de la campaña electoral. Formalmente, los partidos pueden comenzar sus actividades proselitistas.

27 de agosto: Vencimiento del plazo de designación de dos responsables económico-financieros por agrupación. Fuente: El Litoral