Llaman y cuelgan: cómo es la nueva estafa virtual y cómo evitarla

Si alguna vez recibiste una llamada en la que al atender, nadie habla y luego se corta, este fenómeno forma parte de una estrategia conocida como robocalling.

Es un método cada vez más utilizado por delincuentes para realizar estafas virtuales. Los ciberdelincuentes usan sistemas automatizados que marcan números telefónicos de manera masiva, con el objetivo de identificar líneas activas y personas dispuestas a contestar. Este es el primer paso de un esquema que puede culminar en el robo de información personal o financiera.

Las llamadas son silenciosas porque no están programadas para interactuar en ese momento. Su único propósito es comprobar que el número está operativo y, al ser atendido, se confirma esta condición. Una vez validado, se almacena en bases de datos que pueden ser usadas para posteriores intentos de fraude o incluso ser vendidas a otros estafadores.

¿Cómo sigue el fraude después del primer contacto?

Una vez que tu número está identificado como activo, los delincuentes pueden volver a llamarte, esta vez haciéndose pasar por representantes de empresas legítimas, como bancos, compañías de servicios o entidades gubernamentales. Durante la comunicación, buscan persuadirte para que les proporciones información confidencial, como números de cuentas bancarias, contraseñas o códigos de seguridad. Incluso, pueden intentar que realices acciones específicas, como transferencias de dinero, bajo el pretexto de prevenir un supuesto fraude o aprovechar una oferta exclusiva.

En algunos casos, se usa otro enfoque: grabar la voz de la víctima al decir “sí” o cualquier palabra afirmativa en respuesta a preguntas simples, como “¿Me escucha?”. Esta grabación puede ser manipulada para simular tu consentimiento en transacciones fraudulentas.

¿Cómo evitar ser víctima del robocalling?

Protegerte de este tipo de estafas requiere medidas preventivas tanto tecnológicas como prácticas cotidianas:

1- No contestar llamadas de números desconocidos o sospechosos.

2- Evitar devolver llamadas a números desconocidos. Esto podría generar cargos elevados o confirmar que tu número es vulnerable.

3- Instalar aplicaciones de bloqueo de spam. Muchas apps detectan y bloquean números relacionados con estafas.

4- Nunca proporcionar datos personales por teléfono. Las empresas legítimas no solicitan información confidencial de esta manera.

¿Qué herramientas pueden ayudarte contra el robocalling?

Para usuarios de Android, la aplicación de teléfono de Google incluye opciones avanzadas para identificar y bloquear números de spam. Activar estas funciones permite al sistema advertirte sobre posibles riesgos e, incluso, bloquear automáticamente ciertos números.

En iOS, la función “Silenciar desconocidos” es una excelente opción. Aunque no elimina las llamadas no deseadas, evita que estas te interrumpan al no hacer sonar el teléfono si el número no está en tu lista de contactos. Fuente: tntecno