Capacitación para Odontólogos y personal de salud "Prevención del cáncer bucal" en la Sociedad de Canto Harmonie

La disertación estuvo a cargo de los Odontólogos Especialistas Sebastián Carnevale y Helena Fernández y el encuentro estuvo dedicado a promover el diagnóstico precoz del cáncer bucal y de sus lesiones precursoras como así también a difundir las medidas de prevención.

En este sentido el Presidente Comunal Mandato Cumplido Albino Pons comentó "tenemos la suerte que San Carlos Sud, una pequeña localidad, haya sido tenida en cuenta para esta actividad y nos visiten autoridades relacionadas con la Odontología para el dictado del curso sobre prevención del cáncer bucal".

Asimismo Pons explicó "en el año 2002 con el Director Provincial de Odontología Dr Jorge Rodríguez Zia nació una amistad, cuando ingresé a la Comuna no teníamos atención odontológica en San Carlos Sud, teníamos que trasladarnos a San Carlos Centro, Santa Fe o Gálvez, entonces hicimos las gestiones en ese momento con el Gobernador Carlos Reutemann y el Dr Rodríguez Zia, quienes nos dotaron de una sala de odontología con una ambulancia. La amistad se fue tejiendo desde entonces, y en estos días Jorge me llamó para preguntarme si esta disertación se podía hacer en la localidad de San Carlos Sud, preguntándome si había salones disponibles, así que esa fue mi tarea conseguir un lugar y estar en contacto con ellos para que pueda desarrollarse esta jornada".

Por su parte el Director Provincial de Odontología Dr Jorge Rodríguez Zia puntualizó "con respecto a esta jornada tengo la suerte de estar acompañando al creador de estos programas de prevención y detección de cáncer bucal junto con las instituciones más importantes de la provincia relacionadas con la odontología, que son el Colegio de Odontólogos, el Círculo Odontológico y el Ministerio de Salud, todos estamos desarrollando en el interior y centro norte de la provincia, una serie de charlas relacionadas a la prevención y a la capacitación de Odontólogos en esta temática".

Por otra lado el Dr. Oscar Giordano destacó "me invitaron para que participe de esta campaña de la cual fui el ideólogo en la época del 80, cuando me di cuenta que este tema del cáncer bucal era un tema de nadie, no existía en la agenda de nuestra profesión, y a partir de allí tomamos este tema y podemos decir que es tarea cumplida, ya que el tema está instalado aunque todavía falta por hacer, y las instituciones que lo iniciaron continúan trabajando e insistiendo en esto, para llegar a tener eficacia verdadera en todos estos planes".

También el Presidente del Colegio de Odontólogos Dr. Gabriel Campostrini aportó "hace muchos años que comenzó esto y se canalizó principalmente en todas las actividades científicas dirigidas a los Odontólogos y actividades de divulgación a la población, principalmente se ha canalizado a través del Colegio de Odontólogos, de todos modos, ya hace varios años trabajamos de manera conjunta con el Círculo Odontológico Santafesino y otras entidades gremiales de los Odontólogos del interior de nuestra circunscripción y a partir de que el Dr. Jorge Rodríguez Zia está en la Dirección de Odontología hemos comenzado a trabajar también con la representación del estado, así que es un trabajo conjunto con todas las instituciones llevando adelante estos cursos al interior. Hace poco estuvimos en San Javier con un curso similar, llevando a los lugares donde los colegas no tienen tan fácilmente acceso a la capacitación e incentivándolos a que presten atención a toda la boca del paciente, no sólo a lo que marca la obra social, restauraciones o tratamiento de conducto, el Odontólogo está capacitado y debe observar toda la boca, si existen llagas, lastimaduras que duran más de 15 días, nodulitos en la lengua, el Odontólogo está capacitado para tratar esto y cuanto más temprano detecta la lesión mejor".

Asimismo el Dr Rodrigo Jaime en representación del Círculo Odontológico destacó la importancia de la unión institucional entre la Provincia, el Colegio y el Círculo Odontológico, para poder acercarles a los colegas estos conocimientos y que lo puedan posteriormente aplicar en sus consultorios.

Por último el Director Provincial de Odontología Jorge Rodríguez Zia destacó "la gente puede adoptar un mejor estilo de vida para evitar la enfermedad, la exposición al sol, el tabaco y el alcohol, son factores muy importantes en el desarrollo de la enfermedad, esto es fundamental".