Alerta WhatsApp: cómo evitar que roben mi cuenta y los datos bancarios

Los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp muchas veces son un blanco fácil de estafar. En este caso, se conoció una nueva modalidad de engaño: Sim Swapping. Entérate de qué se trata y cómo prevenirlo.

Qué es Sim Swapping

Resulta un mecanismo de robo mediante el cual un grupo de personas controla el usuario de WhatsApp de terceros. Desde allí, solicita a sus contactos plata prestada o directamente roba los datos personales y las cuentas bancarias de la víctima.

El acceso a la cuenta personal ocurre cuando atendes el llamado de los estafadores y, durante la conversación, te solicitan comunicarte con un número específico. Allí ingresa un segundo contacto automático para conseguir un código de verificación de acceso a una aplicación. De esta forma, el código se redirige al buzón de voz, que puede ser consultado a la distancia por el grupo.

Finalmente, el control de la cuenta queda en manos de los desconocidos. Mientras que el usuario pierde todo poder de ingresar a su WhatsApp.

Cómo evitar ser víctima de Sim Swapping

No llamar a números desconocidos.

Desde Configuración, activar la verificación en dos pasos de WhatsApp.

No brindar datos personales y códigos de acceso.

No realizar transacciones sin validar la identidad del destinatario.

No usar siempre las mismas contraseñas.

No navegar en páginas sensibles y de pagos sin verificar correctamente la URL.

No usar conexiones poco seguras.