Covid-19: Personas que recibirán la vacuna mañana jueves 18 de noviembre en el Suchón

Locales 17 de noviembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana jueves 18 de noviembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

ACOSTA    MARÍA CLARA    52362507
ACQUATTI SEJAS    BRISA GUADALUPE    50349862
ACUÑA MUÑOZ    OLIVIA    52495872
ALBERA    CATALINA    50556653
ALBRECHT    JAZMÍN SOL    52632643
ALONSO    JUAN IGNACIO    57208709
ALONSO PRATTO    SALVADOR    56852299
Alvares    Aitana guadalupe    56623009
ARAUJO    JEREMÍAS DAVID    53623686
AROLFO GABBARINI    ISABELLA    55304985
ARRIETA    EMMA    56852300
barbaglia    BRUNELA    56624332
BATISTA BOSISIO    FRANCISCO    52363694
BATISTA BOSISIO    LOURDES    55795245
Bellón Schaufler    Rebecca    55355175
Benzaquen    Lorenzo    56852266
BENZO    BENJAMÍN FRANCISCO    53778463
BERBERICH    LEONEL EMANUEL    55651813
BERNAOLA    CIRO NAHUEL    52372685
BERRA    LOURDES    49816849
BERUTTI    ARIADNA BELÉN    50556685
BESSONE MAAS    MORA    52871977
BORDON    MAGDALENA MACARENA    50608631
BORETTO    SOFÍA    52871964
BORETTO    ANTONIO    55796918
BORETTO    ELENA    56023782
BORTOLOZZI    MILENA LUCIA    49924681
BOUHIER    SANTIAGO JESÚS    50349881
BOVO BALLY    JOAQUÍN ARMANDO    50349880
BRACAMONTE    MIRKO LIONEL    56852292
BRUN    REGINA    53184646
BUGDAHL    REY PATRICK    52872000
bustos    andre kaico rodolfo    55716954
CABRERA    JANNA    56852280
Cacciolatto    Giulia    56964434
CACCIOLATTO    SALVADOR    57210778
CACCIOLATTO    BIANCA    50682366
CACCIOLATTO    CARMELA    50556677
CANTONI    TOMÁS PEDRO    52362538
CANTONI    FIORELA EMMA    55358031
CARDOZO    ALEJO    50605294
CARDOZO    ALVARO    55930144
CARENA    IGNACIO MATTEO    57207671
CARGNELLO MARTINEZ    MARTINA    49638182
CARLINI    GIANELLA ANAHI    49638175
Castillo trocello    Kaled    55652417
CASTILLO VALLEJOS    DELFINA GIOVANA    55213250
CATTALIN    SOFÍA    54986973
Chatelain    Vicente    57210781
CHAVARINI    ARIEL CÉSAR    49638178
CHISARI    LIONEL ISAAC    57378595
CISNEROS    GIANELLA BELÉN    50122102
CISNEROS    JUAN ROMÁN    50788390
Cisterna    Noah fabrizio    56853496
COCCOLO ROMITELLI    MARGARITA    57208838
COLLA    ANDRÉS RAMIRO    50017610
COLLA    ELENA PAULA    52750514
CORDOBA    GONZALO SEBASTIÁN    50349864
CORTES    RODRIGO EMANUEL    50262560
COSTANZO    LORENZO CAMILO    53918461
Cruz Diaz    Juan pablo    55534557
DALL' ASTA    JUAN IGNACIO    54338236
DALL' ASTA    MARÍA PAZ    57135163
DALLA FONTANA    PAULA    52901278
DE CAMINOS VINCIGUERRA    JOSEFINA    53401134
DE CAMINOS VINCIGUERRA    GERALDINE    56162312
DE LIMA VIDAL    GUILLERMO ANTONIO    51377471
Debiaggi    Eva    56962532
Debruyne    Santiago    55798778
DEFAGOT    ERIK NICOLAS    54448040
dejon    isabellagudalupe    56162373
DEL FANTE    BRUNO    50556623
DENIZ    ZASHA MAILYN    57135129
DESTEFANIS    BENJAMÍN EZEQUIEL    50349835
DONA    GIULIANO    50923484
DONNET BIANCUCCI    MARTINA    51191685
DOSSIO    GERÓNIMO    49638174
DUEIP    JOAQUINA    50608784
DUEIP    ISABELLA    53802046
EBERHARDT    GRETA    57206715
EBERHARDT    MORENA    49896527
EBERHARDT    RENATA    49978765
EGGEL    CELESTE TRINIDAD    50349853
EGGEL    TIZIANO MARTÍN    54618297
ENRICO    LUISINA PAULA    50169327
Escobar    Nerea    56299460
Faes    Milagros    57136905
Farias    Salvador    56244969
FAVRE    BAUTISTA    49638171
FAVRE    PAULINA    53270019
FAVRE    PAULINA    53622383
FELKER    DIANA    53918487
FERRARI    IGNACIO ANDRÉS    52871971
FEULIEN    ISAIAS YONATAN    52087987
FONT    ALEXANDER EXEQUIEL    52207375
FONT    AYRTON URIEL    54193530
FOTI    LUCIANO JOSÉ    50017614
FRANCO    LUDMILA DALMA    51096997
FREY    IGNACIO MARTÍN    50556663
FRUTOS    DIEGO VALENTIN    50210311
FRUTOS BOSCOVICH    SALVADOR    49638166
FUNES TOLEDO    JOAQUÍN    50122104
FUSSI    ANGEL LAUREANO    49924660
GALARZA    NAIRA    56852288
GALLARDO    MÁXIMO DANIEL    52363493
GARBERO    MILAGROS LUCÍA    57207437
GARBEZZA    ISABELLA    50589527
GARBEZZA    FRANCISCO    54505289
GARCIA    DELFINA ELUNEY    54986951
GENERO    CATALINA    54025850
GENERO    LUCRECIA    56525268
Gerez    Alma venecia    56526493
GIGENA    GONZALO DAVID    51191686
GIONE    VALENTINA    56625070
GIRAUDO    MARTINA NATALI    49924689
GIULIANO TAVERNA    NAHUEL EZEQUIEL    51403085
GODOY    GIANNA AINARA    57044530
GODOY    FLORENCIA CARINA    57207471
GODOY    LENY CATALINA    52633198
GODOY    MATIAS EXEQUIEL    53621453
Gomez    Isaías Fabricio    55586245
GONDA    UMA CATALINA    53918500
GONZALEZ    GAEL MATEO    49979001
GonzAlez killer    María José    56852293
GRANDOLIO    BIANCA    55796917
Grenon ceballos    Candela    57136903
GUTIERREZ    MARTINA    49924687
Gutiérrez    Isaías    55535427
HAMMERLY    JOSEFINA    50349872
HARMACIJ    JOSEFINA    52632875
HERRERA    GIANELLA BELÉN    54339852
HILGERT    BRIAN BENJAMÍN    52871931
Hischier    Lucia aitana    56162366
HISCHIER    MATIAS ISMAEL    50556669
HISCHIER    VALENTINA MARIA    50556662
HOFFMANN    MÍA VALENTINA    50556628
Ibarra    Arely    57172593
IMHOFF    BENJAMÍN    52632803
IMHOFF    FÁTIMA    52871953
IMHOFF    JUANITA    56162336
IMHOFF COLOMBERO    ILEANA    49638186
IMVINKELRIED    BENJAMÍN IGNACIO    52363210
IMVINKELRIED    IGNACIO LEÓN    56163020
IZQUIERDO FASSETTA    VALENTINO    53398402
IZQUIERDO FASSETTA    FRANCESCA    55796923
JORGE    GONZALO    51323635
Jullier    Paulina Emma    56687194
JULLIER    RUTH    49976540
KEHEN COMINI    DANIEL AGUSTÍN    50556655
KERN GENERO    MATEO SIMÓN    50604653
KERN GENERO    MÁXIMO    54204046
KESSLER    MATEO    55714631
KESSLER    MARTÍN    52750988
KESSLER    THIAGO    53269336
KESSLER    LUCÍA    55798860
KHEM    PAULINA    53778706
KHEM    FEDERICO    56686481
KLOTZ LARDITO    MARTÍN    50122209
KLUCZKIEWICZ FREY    ANA    49924229
KOGEL SERRANO    MACARENA JAZMIN    50349867
KOGEL SERRANO    TEO NAHUEL    53917869
LALLEMENT    EMMA SOFIA    54341275
LANCE    TEO    57136904
LASSO    CAMILO IGNACIO    52135798
LEGUIZAMON    SHAKA    57208719
leiva    maia    56852296
LESPINARD    CONSUELO    52753152
LEZCANO    BRIAN AGUSTÍN    52752390
LORETAN    EMMA CELESTE    50349836
Loyola sifon    Liam brandon    57205297
MAGLIANO    PARIS    50170174
MAIDANA    LAUTARO    57134944
Manzanares    Bianca emma    56020868
MARIANI    FELIPE    50556625
MARIANI    GASPAR    52750984
MARTINEZ    LORENZO NICOLÁS    54202064
MARTINEZ    IGNACIO DANIEL    55931927
MAUNA    FRANCESCA    51191238
MAUNA    JUANITA    54204470
MEINARDI    FRANCISCO    57208779
MENA MARQUEZ    TIZIANO    49924652
MENENDEZ    BENJAMÍN EMILIANO    57135448
MIERKE    AGOSTINA AINELEN    50788383
MIERKE    REGINA VICTORIA    56379918
MILL    LORENZO    57208691
MOLINA    JUAN PABLO    50349849
MOLINA    SAMUEL ULISES    54121123
MOLINARI    LUISANA BELÉN    50349844
MONTENEGRO    MELODY    49638160
MONTTI    PAULINA    50788357
MONZON FUSSI    MIA DENISSE    57207694
Moretti    Rosario    56852282
MORO    IGNACIO    52871940
MUÑOZ    IVÁN EDUARDO    57206643
MUÑOZ    EMILIA LUZ    55097378
NOVAK    MARTÍN    52135794
OCHOA    DOLORES    50349887
Oggier    Camila Rocío    55653008
OLIVO    CATALINA    50556622
OLMEDO    MARTINA    57135090
OLMEDO    GUILLERMINA    57135089
ORIATTI    IGNACIO MARTÍN    51191683
OSTA    JUAN DIEGO    56527591
OTTONELLI    FRANCISCO BENJAMIN    53034316
OVELAR    DAIARA LUZMILA    50682172
PANERO REGNER    TOMÁS    54775306
PAOLETTI    GIOVANNI    55931850
Pelosio    Jeremías    57210516
PERALTA    JUANITA    51285460
PERALTA    DULCE MARÍA    52635702
PERALTA    MARTINA    54618313
PERALTA    GINO    56162390
PERALTA ROJAS    MIGUEL BENJAMÍN    55534587
Perussini albrecht    Felipe    56162360
PILLONEL ESPINDOLA    VITO    54505831
PLACENZOTTI    VALENTINA    50122140
PLASENZOTTI    CONSTANTINO    52634951
PLASENZOTTI ZALAZAR    MARTINA DEL ROSARIO    50122101
PORTILLO    MARTINA    49851639
PORTILLO    SANTIAGO    49851640
PRATTO    LUISANA MILENA    54507059
PRATTO    FERMÍN ARMANDO    56020930
PRIMO PEREZ    CAMILA BELÉN    50349894
PRONE COLUSSI    LOURDES    51191669
PUZ    PAULINA    52692500
QUIROGA    MATEO    53271252
RAMIREZ    GEREMÍAS    50171167
RAMIREZ    TIZIANO LEANDRO    54119740
RAMONDA    EMILIO ALEJANDRO    52372697
RAMONDA    LEONARDO RAÚL    53918497
RAMOS    EVA    49638190
REGALDO    CAMILA    51404015
REGNER    JOAQUÍN GASPAR    57136902
RIOS    NERINA    49638177
RIOS    ALEXIS SEBASTIÁN    50556605
RIOS    MARTINA    50923463
RISSO CHIECHER    LIONEL ANDRÉS    55799254
Rivoira    Lucía    56299430
Rodriguez    Benicio León    55796919
Rodríguez    Lucio    57136908
ROSCIANI    SALVADOR    54844868
ROSSI    SANTINO    50181249
ROSTAGNO    GUSTAVO FELIPE    51101667
RUDYS    ELÍAS SEBASTIÁN    57135316
SACCO    LUCIANO FRANCISCO    53032566
SALZMANN    TIZIANO    52372694
SAMBUCARO    BRUNO NICOLÁS    50757854
SAMBUCARO    ALEXIS ELIAS    52901599
SCHMIDHALTER    GABRIEL GERÓNIMO    52632078
SCHMIT    VALENTINO IGNACIO    50037575
SCHNIDRIG    JAZMÍN    53918408
SCOTTA    BIANCA    52871910
SCOTTA    MARTINA    56852277
Seco    Lionel Sebastián    56852291
Segovia Meurzet    Ramiro César    57206794
SITERDE    CIPRIANO BAUTISTA    52372677
Soria    PAULINA    55535207
Soria    Ignacio    56965319
SOSTRE    BRIANNA MICAELA    55214560
SOTTINI    JULIANA    56852274
TERRAGNI    PAULINA LUJÁN    50923488
THEILER    JOSEFINA    50122201
TONARELLI    ALMA    57042867
TOSELLO    PAULA    50556671
VALENTINI FARIAS    EMMA BRIANA    56852285
VARAYOUD    OLIVIA BELEN    48711347
VERA    MARÍA SOL    57207444
VERONESI    JULIA    50682336
Villalba    Bastian colón    56162895
VILLARROEL    INDIRA LUCÍA    49924686
VIÑAS    MARÍA CLARA    57321567
WEIDMANN    CELESTE    52135783
WEINBERGER MATHIEU    EMMA    52362539
WELCHEN    MARÍA PAZ    56687340
YERI    SANTINO BAUTISTA    50556643
YERI    FELICIANO CRISTIANO    52635713
YOSSEN    TOMÁS DAVID    52134007
YOST    ANTONIO    50923471
ZAMBÓN    EMILIA LUCÍA    49710667
ZARABIA VERA    BAUTISTA    52135791
zarate favre    lujan    56852267
ZEITER    FRANCESCA    57135192
ZIMMERMANN    BENJAMÍN LUIS    52560986
ZURSCHMITTEN    VALENTINA    49638185

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