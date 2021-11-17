Covid-19: Personas que recibirán la vacuna mañana jueves 18 de noviembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
ACOSTA MARÍA CLARA 52362507
ACQUATTI SEJAS BRISA GUADALUPE 50349862
ACUÑA MUÑOZ OLIVIA 52495872
ALBERA CATALINA 50556653
ALBRECHT JAZMÍN SOL 52632643
ALONSO JUAN IGNACIO 57208709
ALONSO PRATTO SALVADOR 56852299
Alvares Aitana guadalupe 56623009
ARAUJO JEREMÍAS DAVID 53623686
AROLFO GABBARINI ISABELLA 55304985
ARRIETA EMMA 56852300
barbaglia BRUNELA 56624332
BATISTA BOSISIO FRANCISCO 52363694
BATISTA BOSISIO LOURDES 55795245
Bellón Schaufler Rebecca 55355175
Benzaquen Lorenzo 56852266
BENZO BENJAMÍN FRANCISCO 53778463
BERBERICH LEONEL EMANUEL 55651813
BERNAOLA CIRO NAHUEL 52372685
BERRA LOURDES 49816849
BERUTTI ARIADNA BELÉN 50556685
BESSONE MAAS MORA 52871977
BORDON MAGDALENA MACARENA 50608631
BORETTO SOFÍA 52871964
BORETTO ANTONIO 55796918
BORETTO ELENA 56023782
BORTOLOZZI MILENA LUCIA 49924681
BOUHIER SANTIAGO JESÚS 50349881
BOVO BALLY JOAQUÍN ARMANDO 50349880
BRACAMONTE MIRKO LIONEL 56852292
BRUN REGINA 53184646
BUGDAHL REY PATRICK 52872000
bustos andre kaico rodolfo 55716954
CABRERA JANNA 56852280
Cacciolatto Giulia 56964434
CACCIOLATTO SALVADOR 57210778
CACCIOLATTO BIANCA 50682366
CACCIOLATTO CARMELA 50556677
CANTONI TOMÁS PEDRO 52362538
CANTONI FIORELA EMMA 55358031
CARDOZO ALEJO 50605294
CARDOZO ALVARO 55930144
CARENA IGNACIO MATTEO 57207671
CARGNELLO MARTINEZ MARTINA 49638182
CARLINI GIANELLA ANAHI 49638175
Castillo trocello Kaled 55652417
CASTILLO VALLEJOS DELFINA GIOVANA 55213250
CATTALIN SOFÍA 54986973
Chatelain Vicente 57210781
CHAVARINI ARIEL CÉSAR 49638178
CHISARI LIONEL ISAAC 57378595
CISNEROS GIANELLA BELÉN 50122102
CISNEROS JUAN ROMÁN 50788390
Cisterna Noah fabrizio 56853496
COCCOLO ROMITELLI MARGARITA 57208838
COLLA ANDRÉS RAMIRO 50017610
COLLA ELENA PAULA 52750514
CORDOBA GONZALO SEBASTIÁN 50349864
CORTES RODRIGO EMANUEL 50262560
COSTANZO LORENZO CAMILO 53918461
Cruz Diaz Juan pablo 55534557
DALL' ASTA JUAN IGNACIO 54338236
DALL' ASTA MARÍA PAZ 57135163
DALLA FONTANA PAULA 52901278
DE CAMINOS VINCIGUERRA JOSEFINA 53401134
DE CAMINOS VINCIGUERRA GERALDINE 56162312
DE LIMA VIDAL GUILLERMO ANTONIO 51377471
Debiaggi Eva 56962532
Debruyne Santiago 55798778
DEFAGOT ERIK NICOLAS 54448040
dejon isabellagudalupe 56162373
DEL FANTE BRUNO 50556623
DENIZ ZASHA MAILYN 57135129
DESTEFANIS BENJAMÍN EZEQUIEL 50349835
DONA GIULIANO 50923484
DONNET BIANCUCCI MARTINA 51191685
DOSSIO GERÓNIMO 49638174
DUEIP JOAQUINA 50608784
DUEIP ISABELLA 53802046
EBERHARDT GRETA 57206715
EBERHARDT MORENA 49896527
EBERHARDT RENATA 49978765
EGGEL CELESTE TRINIDAD 50349853
EGGEL TIZIANO MARTÍN 54618297
ENRICO LUISINA PAULA 50169327
Escobar Nerea 56299460
Faes Milagros 57136905
Farias Salvador 56244969
FAVRE BAUTISTA 49638171
FAVRE PAULINA 53270019
FAVRE PAULINA 53622383
FELKER DIANA 53918487
FERRARI IGNACIO ANDRÉS 52871971
FEULIEN ISAIAS YONATAN 52087987
FONT ALEXANDER EXEQUIEL 52207375
FONT AYRTON URIEL 54193530
FOTI LUCIANO JOSÉ 50017614
FRANCO LUDMILA DALMA 51096997
FREY IGNACIO MARTÍN 50556663
FRUTOS DIEGO VALENTIN 50210311
FRUTOS BOSCOVICH SALVADOR 49638166
FUNES TOLEDO JOAQUÍN 50122104
FUSSI ANGEL LAUREANO 49924660
GALARZA NAIRA 56852288
GALLARDO MÁXIMO DANIEL 52363493
GARBERO MILAGROS LUCÍA 57207437
GARBEZZA ISABELLA 50589527
GARBEZZA FRANCISCO 54505289
GARCIA DELFINA ELUNEY 54986951
GENERO CATALINA 54025850
GENERO LUCRECIA 56525268
Gerez Alma venecia 56526493
GIGENA GONZALO DAVID 51191686
GIONE VALENTINA 56625070
GIRAUDO MARTINA NATALI 49924689
GIULIANO TAVERNA NAHUEL EZEQUIEL 51403085
GODOY GIANNA AINARA 57044530
GODOY FLORENCIA CARINA 57207471
GODOY LENY CATALINA 52633198
GODOY MATIAS EXEQUIEL 53621453
Gomez Isaías Fabricio 55586245
GONDA UMA CATALINA 53918500
GONZALEZ GAEL MATEO 49979001
GonzAlez killer María José 56852293
GRANDOLIO BIANCA 55796917
Grenon ceballos Candela 57136903
GUTIERREZ MARTINA 49924687
Gutiérrez Isaías 55535427
HAMMERLY JOSEFINA 50349872
HARMACIJ JOSEFINA 52632875
HERRERA GIANELLA BELÉN 54339852
HILGERT BRIAN BENJAMÍN 52871931
Hischier Lucia aitana 56162366
HISCHIER MATIAS ISMAEL 50556669
HISCHIER VALENTINA MARIA 50556662
HOFFMANN MÍA VALENTINA 50556628
Ibarra Arely 57172593
IMHOFF BENJAMÍN 52632803
IMHOFF FÁTIMA 52871953
IMHOFF JUANITA 56162336
IMHOFF COLOMBERO ILEANA 49638186
IMVINKELRIED BENJAMÍN IGNACIO 52363210
IMVINKELRIED IGNACIO LEÓN 56163020
IZQUIERDO FASSETTA VALENTINO 53398402
IZQUIERDO FASSETTA FRANCESCA 55796923
JORGE GONZALO 51323635
Jullier Paulina Emma 56687194
JULLIER RUTH 49976540
KEHEN COMINI DANIEL AGUSTÍN 50556655
KERN GENERO MATEO SIMÓN 50604653
KERN GENERO MÁXIMO 54204046
KESSLER MATEO 55714631
KESSLER MARTÍN 52750988
KESSLER THIAGO 53269336
KESSLER LUCÍA 55798860
KHEM PAULINA 53778706
KHEM FEDERICO 56686481
KLOTZ LARDITO MARTÍN 50122209
KLUCZKIEWICZ FREY ANA 49924229
KOGEL SERRANO MACARENA JAZMIN 50349867
KOGEL SERRANO TEO NAHUEL 53917869
LALLEMENT EMMA SOFIA 54341275
LANCE TEO 57136904
LASSO CAMILO IGNACIO 52135798
LEGUIZAMON SHAKA 57208719
leiva maia 56852296
LESPINARD CONSUELO 52753152
LEZCANO BRIAN AGUSTÍN 52752390
LORETAN EMMA CELESTE 50349836
Loyola sifon Liam brandon 57205297
MAGLIANO PARIS 50170174
MAIDANA LAUTARO 57134944
Manzanares Bianca emma 56020868
MARIANI FELIPE 50556625
MARIANI GASPAR 52750984
MARTINEZ LORENZO NICOLÁS 54202064
MARTINEZ IGNACIO DANIEL 55931927
MAUNA FRANCESCA 51191238
MAUNA JUANITA 54204470
MEINARDI FRANCISCO 57208779
MENA MARQUEZ TIZIANO 49924652
MENENDEZ BENJAMÍN EMILIANO 57135448
MIERKE AGOSTINA AINELEN 50788383
MIERKE REGINA VICTORIA 56379918
MILL LORENZO 57208691
MOLINA JUAN PABLO 50349849
MOLINA SAMUEL ULISES 54121123
MOLINARI LUISANA BELÉN 50349844
MONTENEGRO MELODY 49638160
MONTTI PAULINA 50788357
MONZON FUSSI MIA DENISSE 57207694
Moretti Rosario 56852282
MORO IGNACIO 52871940
MUÑOZ IVÁN EDUARDO 57206643
MUÑOZ EMILIA LUZ 55097378
NOVAK MARTÍN 52135794
OCHOA DOLORES 50349887
Oggier Camila Rocío 55653008
OLIVO CATALINA 50556622
OLMEDO MARTINA 57135090
OLMEDO GUILLERMINA 57135089
ORIATTI IGNACIO MARTÍN 51191683
OSTA JUAN DIEGO 56527591
OTTONELLI FRANCISCO BENJAMIN 53034316
OVELAR DAIARA LUZMILA 50682172
PANERO REGNER TOMÁS 54775306
PAOLETTI GIOVANNI 55931850
Pelosio Jeremías 57210516
PERALTA JUANITA 51285460
PERALTA DULCE MARÍA 52635702
PERALTA MARTINA 54618313
PERALTA GINO 56162390
PERALTA ROJAS MIGUEL BENJAMÍN 55534587
Perussini albrecht Felipe 56162360
PILLONEL ESPINDOLA VITO 54505831
PLACENZOTTI VALENTINA 50122140
PLASENZOTTI CONSTANTINO 52634951
PLASENZOTTI ZALAZAR MARTINA DEL ROSARIO 50122101
PORTILLO MARTINA 49851639
PORTILLO SANTIAGO 49851640
PRATTO LUISANA MILENA 54507059
PRATTO FERMÍN ARMANDO 56020930
PRIMO PEREZ CAMILA BELÉN 50349894
PRONE COLUSSI LOURDES 51191669
PUZ PAULINA 52692500
QUIROGA MATEO 53271252
RAMIREZ GEREMÍAS 50171167
RAMIREZ TIZIANO LEANDRO 54119740
RAMONDA EMILIO ALEJANDRO 52372697
RAMONDA LEONARDO RAÚL 53918497
RAMOS EVA 49638190
REGALDO CAMILA 51404015
REGNER JOAQUÍN GASPAR 57136902
RIOS NERINA 49638177
RIOS ALEXIS SEBASTIÁN 50556605
RIOS MARTINA 50923463
RISSO CHIECHER LIONEL ANDRÉS 55799254
Rivoira Lucía 56299430
Rodriguez Benicio León 55796919
Rodríguez Lucio 57136908
ROSCIANI SALVADOR 54844868
ROSSI SANTINO 50181249
ROSTAGNO GUSTAVO FELIPE 51101667
RUDYS ELÍAS SEBASTIÁN 57135316
SACCO LUCIANO FRANCISCO 53032566
SALZMANN TIZIANO 52372694
SAMBUCARO BRUNO NICOLÁS 50757854
SAMBUCARO ALEXIS ELIAS 52901599
SCHMIDHALTER GABRIEL GERÓNIMO 52632078
SCHMIT VALENTINO IGNACIO 50037575
SCHNIDRIG JAZMÍN 53918408
SCOTTA BIANCA 52871910
SCOTTA MARTINA 56852277
Seco Lionel Sebastián 56852291
Segovia Meurzet Ramiro César 57206794
SITERDE CIPRIANO BAUTISTA 52372677
Soria PAULINA 55535207
Soria Ignacio 56965319
SOSTRE BRIANNA MICAELA 55214560
SOTTINI JULIANA 56852274
TERRAGNI PAULINA LUJÁN 50923488
THEILER JOSEFINA 50122201
TONARELLI ALMA 57042867
TOSELLO PAULA 50556671
VALENTINI FARIAS EMMA BRIANA 56852285
VARAYOUD OLIVIA BELEN 48711347
VERA MARÍA SOL 57207444
VERONESI JULIA 50682336
Villalba Bastian colón 56162895
VILLARROEL INDIRA LUCÍA 49924686
VIÑAS MARÍA CLARA 57321567
WEIDMANN CELESTE 52135783
WEINBERGER MATHIEU EMMA 52362539
WELCHEN MARÍA PAZ 56687340
YERI SANTINO BAUTISTA 50556643
YERI FELICIANO CRISTIANO 52635713
YOSSEN TOMÁS DAVID 52134007
YOST ANTONIO 50923471
ZAMBÓN EMILIA LUCÍA 49710667
ZARABIA VERA BAUTISTA 52135791
zarate favre lujan 56852267
ZEITER FRANCESCA 57135192
ZIMMERMANN BENJAMÍN LUIS 52560986
ZURSCHMITTEN VALENTINA 49638185