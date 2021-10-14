Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana viernes 15 de octubre en el Suchón

Locales 14 de octubre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana viernes 15 de octubre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ABREGÚ    MÓNICA PATRICIA    22227883
ACOSTA    ROCIO VERÓNICA    32841490
AGUIRRE    RUBEN OSCAR    26977697
AIMAR    JORGELINA SOLEDAD    34466437
ALANI    CELINA    3555382
ALARCON    TERESA BEATRIZ    20476193
ALBERA    VANESA SOLEDAD    32274675
ALBERA    GABRIEL ANTONIO    42559226
ALBRECHT    MARIA BELEN GUADALUPE    32939459
ALBRECHT    ANTONELA SOLEDAD    32068850
ALBRECHT    MARIA EMILIA    32068862
ALBRECHT    PAMELA NATALI    33452492
ALIENDRO    VICTORIA ESPERANZA    34651057
ALVAREZ    JOSE ANTONIO    17954484
ALVAREZ    MIGUEL ANGEL    20254305
ALZUGARAY    JESICA SOLEDAD    32886173
AMHERD    YAMIL PABLO    32068856
AQUINO    MARIA TERESA    21411231
AYALA    MAXIMILIANO ANDRES    32873793
AYALA    ORLANDO ISMAEL    30693038
BADINO    HUGO SANTIAGO    12658379
BARRAZA    ROSANA    23207070
BEDINI    ELIAS DANIEL    32939463
BEDINI    GRECIA NEREA    36776806
BENITEZ    JOSE LUIS    31706840
BEQUI    VICTORIA EUGENIA    26720209
BERETE    MAXIMILIANO ARIEL    32724006
BERTINAT    SILVINA MARIANA    32274646
BERTOSSI    MELISA MARIEL    32290347
BERTOSSI    ARMANDO NELSON    12098435
BERTOSSI    ALEJANDRA MARIA    27770983
BERTOSSI    MARINA AILEN    32290348
BESSON    BEATRIZ ANGÉLICA    14743178
BESSONE    ADRIAN MARIO    32274784
BESSONE    TOMAS    33218617
BETTIG    ROBERTO CARLOS    26190169
BETTIG    CRISTIAN DANTE    33664767
BIELER    NICOLAS    32068849
BOGARI    CLAUDIA VERONICA    26149639
BORETTO    CINTIA    32274774
BORETTO    GISELA GUADALUPE    28022814
BORIN    MARIA PAULA    34267942
BRODBECK    CARLOS ALBERTO    21413314
BRUSAURO    EZEQUIEL OMAR    27015579
BUSTOS    ESTELA SOLEDAD    33452478
CABRERA    LORENA SOLEDAD    32179026
CARDOZO    MARCOS JAVIER    26509742
CASTILLO    PABLO ADRIAN    34731409
CHIABRANDO    NELLY MARIA    4101550
CIGNETTI    MAGDALENA GUADALUPE    16346200
CLAUSEN    CESAR RAUL    23758015
COCCO    RICARDO FLORESMIL    16561057
COLOMBA    CORINA BELÉN    32274787
COLOMBA    DANIEL EVARISTO    11899959
CORTES    EXEQUIEL GERONIMO    32939465
CORVI    CECILIA LORENA    32274781
COSTANZO    GISELA LETICIA    33105020
DAMEVIN    ELIAS EZEQUIEL    35023140
DENIZ    MARIA TERESA    3990503
DIAZ    JUAN CARLOS    22761934
DIAZ    RAMON ISMAEL    13733400
DUTTWEILER    LILIA IRMA    6624417
EBERHARDT    RICARDO ELIGIO    5408978
EGGEL    PATRICIA GRACIELA    23758030
EIER    LEANDRO LUIS    24944000
ELIGGI    MABEL DEL CARMEN    4234518
EMMERT    MARIANA INÉS    27334844
ENGEL    KAREN NARELA    40891913
ESPINDOLA    CARLOS MIGUEL    29924522
ESQUIVEL    NORMA BEATRIZ    18407733
FAVRE    MARIANO JUAN    23350754
FEDERICHI    GUILLERMO ROQUE RAMON    28212521
FERNANDEZ    NICOLÁS JOSÉ    32959251
FERNANDEZ    ERIKA BEATRIZ    38133821
FERNANDEZ    DANIELA SOLEDAD    35251179
FERRARIS    LEONARDO ANDRES    34663245
FERRERO    ALICIA MARGARITA    16165787
FERRERO    GRACIELA MARIA    21069503
FINELLI    IRMA HAYDEE    12891450
FRUTOS    IVANA CAROLINA    34466382
GALVAGNO    SANTIAGO ARIEL    32274682
GALVAN    TOMASA MÓNICA    16629418
GARNICA    SERGIO RAMÓN    24751700
GAUTERO    MARCELA GUADALUPE    33218623
GERSTNER    ROBERTO SEBASTIAN    31386437
GIEFERL    FRANCO ALEJANDRO    39857029
GIMENEZ    NANCY SILVIA    32303001
GIMENEZ    CÉSAR DAVID    32218800
GIONE    GABRIELA ITATI    32711149
GODOY    GUSTAVO CESAR    29500201
GOLDY    ERINA JAEL    32886184
GOMEZ    GISELA CAROLINA    31867138
GOMEZ    RAMONA JULIANA    14743087
GONNET    DIANA CAREN    32644884
GONZALEZ    ELÍAS RAFAEL    32839470
GONZALEZ    ERIKA SUSANA    27862891
GONZALEZ    GRACIELA GUADALUPE    28499482
GORGO    SILVINA VANESA    32900423
HAMMERLY    HERNÁN ROBERTO    24039077
HEINZEN    MARIA SOLEDAD    33500148
HELDNER    BETINA LUCÍA    24845956
HERLEIN    MARIA DEL CARMEN    10058155
HUCK    OFELIA    11276144
IBARRA    MIGUEL ANGEL    27066057
IBARRA    JOHANA ANAHÍ    39027271
IMHOFF    ARIEL EDUARDO    24240080
IMSAND    NICOLAS SEBASTIAN    29352890
IMWINKELRIED    RODOLFO EDMUNDO    17353552
ISHIKAWA    MARIA LUCILA    32274794
KLEIN    PAOLA LILIANA    32274760
KLING    MICAELA VANESA    39856487
KLIPAN    HORTENCIA JUANA    4920512
KRÜGER    MARÍA DEL LUJÁN    22679807
KUCHEN    ALEJANDRO    32068843
KUCHEN    LUISINA    35033780
KUCHEN    VIRGINIA BEATRIZ    37686353
KUÑICHEK    ALEJANDRA MARIA    32068844
LANDOLT    YANINA GUADALUPE    32274770
LANZAMIDAD    LISI    32873708
LEAL    MARIA FLORENCIA    32925902
LEDESMA    ALFREDO OSCAR    17621547
LEMOZ    VANINA SOLEDAD    33654613
LENCINA    ADRIANA ESTER    22193364
LESCANO    SEBASTIAN IGNACIO    33300403
LIRIS    ROBERTO CARLOS    27532914
LOPEZ    JUAN CARLOS    21818598
LUCENTE    NATALIA SILVANA    31423339
LUGGREN    NAZARENO DANIEL    32893699
LUNA    ROSA MIRTA    5973679
MACIEL    CARLOS ADRIAN    23758012
MAGLIA    GRISELDA ELISA    5122139
MAGROTTI    MONICA RITA    16861325
MAIDANA    LUIS MIGUEL    35453222
MAIDANA    ROMINA BEATRIZ    29897047
MAIZA    ANA MARÍA    5973690
MARTINEZ    ANALÍA ESTER    23692904
MARTINEZ    JORGE ALBERTO    8467629
MARTINEZ    MIGUEL JESUS    23843503
MARTINEZ    JUAN CARLOS    25916176
MARTINO    DANTE DANIEL    32068853
MEDINA    AMELIA DEL CARMEN    10430219
MEDINA    VICTOR HUGO    16561005
MEDINA    MARIA VIRGINIA    40036250
MEYNET    ANALIA LAURA    29549030
MILL    MARÍA ALEJANDRA    36300931
MIÑAMBRES    ANGEL EDUARDO    33568154
MIÑAMBRES    JOSÉ ANDRÉS    35468337
MIÑO    CRISTIAN DANIEL    23071841
MOLINARI    INES DEL VALLE    27864150
MÓNACO    SERGIO LUIS    27862900
MONTTI    CÉSAR LUIS    32274798
MORES    DORA LUISA    10662769
MORETTI    HUGO ANTONIO    24386045
MOSQUEDA    ERIC FABIAN    33587165
MUJICA    LEANDRO NESTOR    24688616
NAGEL    RAUL JOSE    29418170
NEPOTTE    ESTELA CRISTINA    3893705
NIERENBERGER    ELISABET GRISELDA    32711160
NIERENBERGER    HERNAN ANTONIO    32711155
NIPOTTE    ANTONELA BELÉN    36300972
NIVEIRO    SERGIO FABIAN    33664837
OBERLIN    MARINA LUCÍA    37686376
ODASSO    VIVIANA GUADALUPE    21413510
OGGIER    DANIEL DARÍO    17353577
OSTA    IRMA MARIA    13947184
OSTTA    MARIA VICTORIA    32274771
OSUNA    CARLOS HERMENEGILDO    5954067
OYARZABAL    NATALI MARIA    32851593
PAEZ    EMILIANO ALFREDO    32274772
PANUNCIO    MAXIMILIANO OSCAR    30693013
PASCHETTA    GONZALO RUBÉN    28976697
PEREZ    MARIA CRISTINA    29641672
PERREN    NATALIA SOLEDAD    32068847
PUCHETA    ILEANA GABRIELA    27793972
PUEBLA    MARIELA SUSANA    21689122
RAFAEL CAPUMA    DAVID    94357500
RAMONDA    YANINA SOLEDAD    33218606
RAMOS    DANIEL ALBERTO    32274782
RODRIGUEZ    MARIA LORENA    33664793
RODRIGUEZ    JOSÉ MARÍA    35772809
ROJAS    VALERIANO JUAN    16064566
ROLDAN    ZUNILDA ARGENTINA    14930109
ROLDAN    NADIA SOLEDAD    33899431
ROMAN    OSVALDO ANTONIO    33114368
ROUILLER    ISABEL ROSA    11954787
RUIZ LADINO    LUISA FERNANDA    95884893
SACCO    SERGIO JAVIER    25101273
SAID    PAULA DANIELA    24238769
SAIRE    JULIO MIGUEL ANGEL    34267206
SALZMANN    CARINA MARÍA    24240084
SAMANIEGO    MONICA LILIANA    23011598
SCHAMNE    MIGUEL ANGEL    23719428
SCHINNER    HERNAN MARCELO    23758036
SCHMIDT    HUGO SEBASTIÁN    32274778
SCHMIDT    VERONICA BEATRIZ    31092451
SCHREIBER    PATRICIA BEATRIZ    17897028
SCHUMACHER    PABLO HUGO    35033741
SEGOVIA    CÉSAR OSCAR    30196568
SEROCZYNSKI    MARIANA VANESSA    29260925
SILVA    JESICA LORENA    34868714
SILVERO    MIGUEL ANGEL    18057895
SOBREVILLA    ROMINA PAOLA    30615152
SOTO    MATÍAS SEBASTÍAN    42701241
STANGAFERRO    NICOLÁS ARIEL    32274764
STANICH    MAURICIO SEBASTIAN    29793603
STANOSS    JOEL EXEQUIEL    35124974
STINSON    IVANA GISELA    26937257
STOFFEL    BEATRIZ ALBINA    4772997
STORANI CHANTIRI    PABLO GABRIEL    32956777
TAGLIABUE    JUAN CARLOS    14743132
UBAIT    DIEGO DAVID    23872543
VALLEJOS    ALEJANDRO ALBERTO    30693130
VERA    ROSANA VANESA    31155259
VERA    MARIA CELESTE    33924642
VERON DE ASTRADA    ADRIANA BEATRIZ    16069586
VILLALBA    GERARDO RAMÓN    20373041
VILLARREAL    ADRIÁN ROBERTO    23676499
WALTER    SEBASTIAN HORACIO    25244190
WELSCHEN    CARINA SOLEDAD    28928593
WELSCHEN    MARINA ESTER    31092411
WELSCHEN    GERMÁN DANIEL    41733324
YOSSEN    ANDREA SILVINA    24943925
ZURBRIGGEN    NATALIA CARINA    24249782
ZURBRIGGEN    JOSE LUIS    22324793
ZURSCHMITTEN    NORMA BEATRIZ    28976695

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