Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana viernes 15 de octubre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ABREGÚ MÓNICA PATRICIA 22227883
ACOSTA ROCIO VERÓNICA 32841490
AGUIRRE RUBEN OSCAR 26977697
AIMAR JORGELINA SOLEDAD 34466437
ALANI CELINA 3555382
ALARCON TERESA BEATRIZ 20476193
ALBERA VANESA SOLEDAD 32274675
ALBERA GABRIEL ANTONIO 42559226
ALBRECHT MARIA BELEN GUADALUPE 32939459
ALBRECHT ANTONELA SOLEDAD 32068850
ALBRECHT MARIA EMILIA 32068862
ALBRECHT PAMELA NATALI 33452492
ALIENDRO VICTORIA ESPERANZA 34651057
ALVAREZ JOSE ANTONIO 17954484
ALVAREZ MIGUEL ANGEL 20254305
ALZUGARAY JESICA SOLEDAD 32886173
AMHERD YAMIL PABLO 32068856
AQUINO MARIA TERESA 21411231
AYALA MAXIMILIANO ANDRES 32873793
AYALA ORLANDO ISMAEL 30693038
BADINO HUGO SANTIAGO 12658379
BARRAZA ROSANA 23207070
BEDINI ELIAS DANIEL 32939463
BEDINI GRECIA NEREA 36776806
BENITEZ JOSE LUIS 31706840
BEQUI VICTORIA EUGENIA 26720209
BERETE MAXIMILIANO ARIEL 32724006
BERTINAT SILVINA MARIANA 32274646
BERTOSSI MELISA MARIEL 32290347
BERTOSSI ARMANDO NELSON 12098435
BERTOSSI ALEJANDRA MARIA 27770983
BERTOSSI MARINA AILEN 32290348
BESSON BEATRIZ ANGÉLICA 14743178
BESSONE ADRIAN MARIO 32274784
BESSONE TOMAS 33218617
BETTIG ROBERTO CARLOS 26190169
BETTIG CRISTIAN DANTE 33664767
BIELER NICOLAS 32068849
BOGARI CLAUDIA VERONICA 26149639
BORETTO CINTIA 32274774
BORETTO GISELA GUADALUPE 28022814
BORIN MARIA PAULA 34267942
BRODBECK CARLOS ALBERTO 21413314
BRUSAURO EZEQUIEL OMAR 27015579
BUSTOS ESTELA SOLEDAD 33452478
CABRERA LORENA SOLEDAD 32179026
CARDOZO MARCOS JAVIER 26509742
CASTILLO PABLO ADRIAN 34731409
CHIABRANDO NELLY MARIA 4101550
CIGNETTI MAGDALENA GUADALUPE 16346200
CLAUSEN CESAR RAUL 23758015
COCCO RICARDO FLORESMIL 16561057
COLOMBA CORINA BELÉN 32274787
COLOMBA DANIEL EVARISTO 11899959
CORTES EXEQUIEL GERONIMO 32939465
CORVI CECILIA LORENA 32274781
COSTANZO GISELA LETICIA 33105020
DAMEVIN ELIAS EZEQUIEL 35023140
DENIZ MARIA TERESA 3990503
DIAZ JUAN CARLOS 22761934
DIAZ RAMON ISMAEL 13733400
DUTTWEILER LILIA IRMA 6624417
EBERHARDT RICARDO ELIGIO 5408978
EGGEL PATRICIA GRACIELA 23758030
EIER LEANDRO LUIS 24944000
ELIGGI MABEL DEL CARMEN 4234518
EMMERT MARIANA INÉS 27334844
ENGEL KAREN NARELA 40891913
ESPINDOLA CARLOS MIGUEL 29924522
ESQUIVEL NORMA BEATRIZ 18407733
FAVRE MARIANO JUAN 23350754
FEDERICHI GUILLERMO ROQUE RAMON 28212521
FERNANDEZ NICOLÁS JOSÉ 32959251
FERNANDEZ ERIKA BEATRIZ 38133821
FERNANDEZ DANIELA SOLEDAD 35251179
FERRARIS LEONARDO ANDRES 34663245
FERRERO ALICIA MARGARITA 16165787
FERRERO GRACIELA MARIA 21069503
FINELLI IRMA HAYDEE 12891450
FRUTOS IVANA CAROLINA 34466382
GALVAGNO SANTIAGO ARIEL 32274682
GALVAN TOMASA MÓNICA 16629418
GARNICA SERGIO RAMÓN 24751700
GAUTERO MARCELA GUADALUPE 33218623
GERSTNER ROBERTO SEBASTIAN 31386437
GIEFERL FRANCO ALEJANDRO 39857029
GIMENEZ NANCY SILVIA 32303001
GIMENEZ CÉSAR DAVID 32218800
GIONE GABRIELA ITATI 32711149
GODOY GUSTAVO CESAR 29500201
GOLDY ERINA JAEL 32886184
GOMEZ GISELA CAROLINA 31867138
GOMEZ RAMONA JULIANA 14743087
GONNET DIANA CAREN 32644884
GONZALEZ ELÍAS RAFAEL 32839470
GONZALEZ ERIKA SUSANA 27862891
GONZALEZ GRACIELA GUADALUPE 28499482
GORGO SILVINA VANESA 32900423
HAMMERLY HERNÁN ROBERTO 24039077
HEINZEN MARIA SOLEDAD 33500148
HELDNER BETINA LUCÍA 24845956
HERLEIN MARIA DEL CARMEN 10058155
HUCK OFELIA 11276144
IBARRA MIGUEL ANGEL 27066057
IBARRA JOHANA ANAHÍ 39027271
IMHOFF ARIEL EDUARDO 24240080
IMSAND NICOLAS SEBASTIAN 29352890
IMWINKELRIED RODOLFO EDMUNDO 17353552
ISHIKAWA MARIA LUCILA 32274794
KLEIN PAOLA LILIANA 32274760
KLING MICAELA VANESA 39856487
KLIPAN HORTENCIA JUANA 4920512
KRÜGER MARÍA DEL LUJÁN 22679807
KUCHEN ALEJANDRO 32068843
KUCHEN LUISINA 35033780
KUCHEN VIRGINIA BEATRIZ 37686353
KUÑICHEK ALEJANDRA MARIA 32068844
LANDOLT YANINA GUADALUPE 32274770
LANZAMIDAD LISI 32873708
LEAL MARIA FLORENCIA 32925902
LEDESMA ALFREDO OSCAR 17621547
LEMOZ VANINA SOLEDAD 33654613
LENCINA ADRIANA ESTER 22193364
LESCANO SEBASTIAN IGNACIO 33300403
LIRIS ROBERTO CARLOS 27532914
LOPEZ JUAN CARLOS 21818598
LUCENTE NATALIA SILVANA 31423339
LUGGREN NAZARENO DANIEL 32893699
LUNA ROSA MIRTA 5973679
MACIEL CARLOS ADRIAN 23758012
MAGLIA GRISELDA ELISA 5122139
MAGROTTI MONICA RITA 16861325
MAIDANA LUIS MIGUEL 35453222
MAIDANA ROMINA BEATRIZ 29897047
MAIZA ANA MARÍA 5973690
MARTINEZ ANALÍA ESTER 23692904
MARTINEZ JORGE ALBERTO 8467629
MARTINEZ MIGUEL JESUS 23843503
MARTINEZ JUAN CARLOS 25916176
MARTINO DANTE DANIEL 32068853
MEDINA AMELIA DEL CARMEN 10430219
MEDINA VICTOR HUGO 16561005
MEDINA MARIA VIRGINIA 40036250
MEYNET ANALIA LAURA 29549030
MILL MARÍA ALEJANDRA 36300931
MIÑAMBRES ANGEL EDUARDO 33568154
MIÑAMBRES JOSÉ ANDRÉS 35468337
MIÑO CRISTIAN DANIEL 23071841
MOLINARI INES DEL VALLE 27864150
MÓNACO SERGIO LUIS 27862900
MONTTI CÉSAR LUIS 32274798
MORES DORA LUISA 10662769
MORETTI HUGO ANTONIO 24386045
MOSQUEDA ERIC FABIAN 33587165
MUJICA LEANDRO NESTOR 24688616
NAGEL RAUL JOSE 29418170
NEPOTTE ESTELA CRISTINA 3893705
NIERENBERGER ELISABET GRISELDA 32711160
NIERENBERGER HERNAN ANTONIO 32711155
NIPOTTE ANTONELA BELÉN 36300972
NIVEIRO SERGIO FABIAN 33664837
OBERLIN MARINA LUCÍA 37686376
ODASSO VIVIANA GUADALUPE 21413510
OGGIER DANIEL DARÍO 17353577
OSTA IRMA MARIA 13947184
OSTTA MARIA VICTORIA 32274771
OSUNA CARLOS HERMENEGILDO 5954067
OYARZABAL NATALI MARIA 32851593
PAEZ EMILIANO ALFREDO 32274772
PANUNCIO MAXIMILIANO OSCAR 30693013
PASCHETTA GONZALO RUBÉN 28976697
PEREZ MARIA CRISTINA 29641672
PERREN NATALIA SOLEDAD 32068847
PUCHETA ILEANA GABRIELA 27793972
PUEBLA MARIELA SUSANA 21689122
RAFAEL CAPUMA DAVID 94357500
RAMONDA YANINA SOLEDAD 33218606
RAMOS DANIEL ALBERTO 32274782
RODRIGUEZ MARIA LORENA 33664793
RODRIGUEZ JOSÉ MARÍA 35772809
ROJAS VALERIANO JUAN 16064566
ROLDAN ZUNILDA ARGENTINA 14930109
ROLDAN NADIA SOLEDAD 33899431
ROMAN OSVALDO ANTONIO 33114368
ROUILLER ISABEL ROSA 11954787
RUIZ LADINO LUISA FERNANDA 95884893
SACCO SERGIO JAVIER 25101273
SAID PAULA DANIELA 24238769
SAIRE JULIO MIGUEL ANGEL 34267206
SALZMANN CARINA MARÍA 24240084
SAMANIEGO MONICA LILIANA 23011598
SCHAMNE MIGUEL ANGEL 23719428
SCHINNER HERNAN MARCELO 23758036
SCHMIDT HUGO SEBASTIÁN 32274778
SCHMIDT VERONICA BEATRIZ 31092451
SCHREIBER PATRICIA BEATRIZ 17897028
SCHUMACHER PABLO HUGO 35033741
SEGOVIA CÉSAR OSCAR 30196568
SEROCZYNSKI MARIANA VANESSA 29260925
SILVA JESICA LORENA 34868714
SILVERO MIGUEL ANGEL 18057895
SOBREVILLA ROMINA PAOLA 30615152
SOTO MATÍAS SEBASTÍAN 42701241
STANGAFERRO NICOLÁS ARIEL 32274764
STANICH MAURICIO SEBASTIAN 29793603
STANOSS JOEL EXEQUIEL 35124974
STINSON IVANA GISELA 26937257
STOFFEL BEATRIZ ALBINA 4772997
STORANI CHANTIRI PABLO GABRIEL 32956777
TAGLIABUE JUAN CARLOS 14743132
UBAIT DIEGO DAVID 23872543
VALLEJOS ALEJANDRO ALBERTO 30693130
VERA ROSANA VANESA 31155259
VERA MARIA CELESTE 33924642
VERON DE ASTRADA ADRIANA BEATRIZ 16069586
VILLALBA GERARDO RAMÓN 20373041
VILLARREAL ADRIÁN ROBERTO 23676499
WALTER SEBASTIAN HORACIO 25244190
WELSCHEN CARINA SOLEDAD 28928593
WELSCHEN MARINA ESTER 31092411
WELSCHEN GERMÁN DANIEL 41733324
YOSSEN ANDREA SILVINA 24943925
ZURBRIGGEN NATALIA CARINA 24249782
ZURBRIGGEN JOSE LUIS 22324793
ZURSCHMITTEN NORMA BEATRIZ 28976695