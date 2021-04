Declaraciones del Intendente Placenzotti sobre el trabajo municipal Cuarta parte de las declaraciones del Intendente Juan José Placenzotti a los medios de comunicación en relación al trabajo de los AGENTES MUNICIPALES sobre todo en los DÍAS DE LLUVIA: ¨Y en otro orden de cosas, pero que también está relacionado con lo que manifesté anteriormente. Creo que toda la comunidad lo sabe y ustedes también, pero es bueno recordar, que los días de lluvia, los empleados municipales que recolectan los residuos domiciliarios salen a realizar su trabajo con el equipo de lluvia y botas o borcegos. Lo mismo sucede con quienes realizan la recolección diferenciada de residuos. También hacen lo mismo quienes están en la recolección de ramas, malezas, tierra o escombro. Porque cuando llueve hay servicios que no pueden dejar de prestarse. Lo mismo sucede con los Inspectores los días de lluvia. Deben salir en moto y con equipo de lluvia y no con otro vehículo de mayor porte, porque la primordial tarea que tienen en esos días es recorrer y producir cortes en aquellas calles en las cuales, aunque el agua escurre, demora un poco más en hacerlo. Y los cortes se hacen para evitar que el tránsito de los automóviles produzca oleaje y el ingreso de agua a las casas y comercios. Es fácil imaginar que si se quiere evitar el oleaje no pueden salir los Inspectores con una camioneta porque estarían provocando lo que se quiere evitar. Se pueden hacer manifestaciones de distinto tipo, buscar excusas o justificaciones que no tienen ningún tipo de fundamento. Pero hay hecho que es indiscutible: Un Inspector es un funcionario público y las Actas de Infracción son documentos o instrumentos públicos. Por lo tanto, no pueden falsearse los datos al redactar un Acta de Infracción. Y si eso se hace una vez, dos, cinco, diez veces, constituye una falta gravísima que es motivo de un Sumario que se está sustanciando y determina una suspensión provisoria por 30 días corridos. Esta es la verdad que avala la documentación recolectada. Las demás son opiniones que cualquier persona, con total libertad, puede emitir sin tener fundamento alguno¨.