Avanza la construcción de una nueva vivienda a través del Programa Municipal de Hábitat a través de la operatoria Lote Propio

El Gobierno de San Carlos Centro continúa impulsando la construcción de viviendas mediante el Programa Municipal de Hábitat, a través de la operatoria Lote Propio, una iniciativa destinada a acompañar a familias de la ciudad que cuentan con un terreno y buscan concretar el sueño de la casa propia.

En ese marco, se presentó el avance de una nueva vivienda que comenzó a construirse hace pocos días en calle Juan de Garay, entre Suchón y 13 de Mayo. La obra corresponde a la familia Ridolfi, que en los próximos meses podrá contar con su hogar.

El Intendente Juan José Placenzotti destacó la importancia de esta operatoria, que comenzó hace algunos años y permitió brindar una alternativa a aquellos vecinos que, por contar con un lote propio, no podían participar de los sorteos tradicionales de viviendas.

El programa fue creado con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y acompañar a las familias sancarlinas que disponen de un terreno, pero necesitan apoyo para avanzar en la construcción de su casa.

En la oportunidad, Pablo, integrante de la familia beneficiaria, expresó su emoción por el avance de la obra y manifestó su agradecimiento al intendente Juan José Placenzotti y al equipo municipal por la colaboración brindada.

“Esto fue un sueño que se está haciendo realidad. Hace tiempo que veníamos con este proyecto de tener nuestra casa propia y hoy se nos dio. La verdad que es increíble y estamos muy agradecidos”, expresó.

De esta manera, la construcción de la vivienda de la familia Ridolfi se suma a las acciones desarrolladas por el municipio en materia habitacional, con el propósito de acompañar a más vecinos en el camino hacia la concreción de su hogar propio.