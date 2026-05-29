Asamblea del Club Central

Necrológicas Sentir CarruajesNecrológicas27 de mayo de 2026
Falleció hoy en Esperanza a la edad de 87 años, el Señor, Arolfo Reynaldo José.
En horas de la noche de este jueves se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria del Club Central San Carlos en el SUM Raúl Ferrari.
Durante la jornada se trató el siguiente Orden del Día:
1. Lectura del Acta anterior.
2. Memoria de la presidencia.
3. Consideración del Balance cerrado el 31/12/2025.
4. Informe del Síndico.
5. Designación de dos asociados presentes para suscribir el Acta de Asamblea.