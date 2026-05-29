Asamblea del Club Central

En horas de la noche de este jueves se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria del Club Central San Carlos en el SUM Raúl Ferrari.
29 de mayo de 2026
ScreenHunter_186
ScreenHunter_185

En horas de la noche de este jueves se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria del Club Central San Carlos en el SUM Raúl Ferrari.

Durante la jornada se trató el siguiente Orden del Día:

1.  Lectura del Acta anterior.

2.  Memoria de la presidencia.

3.  Consideración del Balance cerrado el 31/12/2025.

4.  Informe del Síndico.

5.  Designación de dos asociados presentes para suscribir el Acta de Asamblea.

Lo más visto
ScreenHunter_244

Chocó contra un árbol

Policiales31 de mayo de 2026
El incidente ocurrió cerca de la hora 11:30 de este domingo, en calle Lheritier 665 de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
ScreenHunter_246

Luz Verde para el “Parque Solar Fotovoltaico San Carlos Centro”

Locales01 de junio de 2026
Desde el inicio de las gestiones, el Intendente Placenzotti y representantes de la empresa INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A., mantienen reuniones y diálogo permanente acerca del proyecto de instalación del “Parque Solar Fotovoltaico San Carlos Centro” a construirse en la zona rural de nuestro Distrito.