San Carlos Centro: 39° Aniversario Declaración de Ciudad

07 de octubre de 2025
Falleció ayer Lunes 06 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Miguel Ángel Juan Mariani.
San Carlos Centro: 39° Aniversario Declaración de Ciudad09 de octubre de 2025
En la madrugada de este miércoles, un automóvil, en el que viajaba una familia, colisionó contra un camión que se encontraba detenido en el acceso a la autopista en la localidad de Arocena. Como resultado, dos mujeres adultas debieron ser trasladadas al hospital de Coronda con lesiones de carácter leves.
En horas de la mañana de este miércoles se realizó la presentación oficial de las medallas que se entregarán en la 16ª Edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos, que organiza el Club Atlético Argentino.
La Escuela Técnica Benjamín Gorostiaga compró un nuevo torno con el aporte del Fondo de Asistencia Educativa (F.A.E), que otorga el municipio sancarlino y también con una contribución de la cooperadora del establecimiento educativo.
Nuestra colonia San Carlos, fue tierra inundada por europeos, entre ellos italianos, deseosos de encontrar en este terruño la paz y la seguridad que su suelo natal no podía darles. (Foto archivo).
El presidente de la comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara de Diputados recibió a la Secretaria de turismo Santa Fe, Marcela Aeberhard, para avanzar en una agenda de trabajo conjunta para el sector.
Con el objetivo de seguir llevando adelante acciones que promuevan la concientización e importancia del cuidado del medio ambiente, la Escuela Manuel Belgrano N° 359 recibió a referentes del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, quienes brindaron una charla sobre separación de residuos y compostaje.
La función ya está disponible en 145 países y se puede usar desde la web o dispositivos móviles.
El accidente de tránsito se produjo en Pte. Perón y 13 de Mayo de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 10:15 de este jueves.