San Carlos Centro: 39° Aniversario Declaración de Ciudad

09 de octubre de 2025
Arocena: Choque entre un auto y un camión

En la madrugada de este miércoles, un automóvil, en el que viajaba una familia, colisionó contra un camión que se encontraba detenido en el acceso a la autopista en la localidad de Arocena. Como resultado, dos mujeres adultas debieron ser trasladadas al hospital de Coronda con lesiones de carácter leves.

Colisión entre un auto y una bicicleta

El accidente de tránsito se produjo en Pte. Perón y 13 de Mayo de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 10:15 de este jueves. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.