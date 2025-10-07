Día de la Madre con Tarjeta Mutual: ¡6 cuotas sin interés para comprarle lo que le gusta!

La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino lanzó una promoción especial para hacer sonreír a las mamás en su día. ¡Aprovechá las 6 cuotas sin interés comprando en los comercios adheridos a Tarjeta Mutual!

Locales07 de octubre de 2025
ScreenHunter_038

“Cuando hacés un regalo que financiaste con Tarjeta Mutual sonríe quien lo recibe y sonreís vos también”, dice la campaña Tu sonrisa nos gratifica de la Mutual del C.A.A. ¡Y qué más lindo que ver sonreír a mamá!

 Desde el viernes 10 de octubre hasta el lunes 20 de octubre inclusive, los titulares de Tarjeta Mutual podrán disfrutar del beneficio de 6 cuotas sin interés, para comprar una gran variedad de productos en comercios adheridos de toda la región.

La promoción será válida para todos los rubros, exceptuando estaciones de servicio, venta de gas, supermercados, autoservicios y afines; y tendrá un tope de $ 450.000 por cuenta. 

En este Día de la Madre, aprovechá las 6 cuotas sin interés que te acerca una vez más la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino. 

 *Promoción no válida para los rubros estaciones de servicio, venta de gas, supermercados, autoservicios y afines. Vigente desde las 0 horas del día viernes 10 de octubre a las 24 horas del día lunes 20 de octubre de 2025 para compras con Tarjeta Mutual, exclusivo para cartera de consumo. Monto límite asignado al plan 6 cuotas sin intereses durante su vigencia: $ 450.000 por cuenta y de acuerdo a márgenes determinados. Costo financiero total (CFT) expresado en TEA 0.00%.

 

 

 

ScreenHunter_034

Plan Director de Arbolado Urbano: “Explosión” de colores en la ciudad

Locales07 de octubre de 2025

En el marco del PLAN DIRECTOR DE ARBOLADO URBANO que lleva adelante el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desde el año 2016, plantando desde entonces un promedio de 1.200 ejemplares por año, todos producidos en el Vivero Forestal Municipal, los sancarlinos disfrutamos, con el advenimiento de la primavera, de una verdadera “explosión” de colores que es cada vez más variada e impactante y que trae consigo innumerables y notorios beneficios.

ScreenHunter_023

Nuevos bancos para la Escuela Primaria Manuel Belgrano N° 359

Locales06 de octubre de 2025

Los alumnos y docentes de la Escuela Manuel Belgrano N° 359 han recibido nuevos bancos y sillas, aporte de la Comuna de San Carlos Sud que surge de un trabajo articulado con el establecimiento educativo, buscando de manera conjunta contar con las mejores condiciones para el dictado de las clases y la educación de los niños y niñas.

ScreenHunter_028

Resultados – Argentinito Hockey 2025

Polideportivo06 de octubre de 2025

El Torneo Argentinito Hockey 2025 volvió a reunir a clubes de diferentes localidades, con dos jornadas llenas de entusiasmo, compañerismo y compromiso deportivo. Las categorías Sub-12 y Octava División ofrecieron encuentros de gran nivel, reflejo del trabajo formativo que cada institución viene realizando.

