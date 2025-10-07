Día de la Madre con Tarjeta Mutual: ¡6 cuotas sin interés para comprarle lo que le gusta!

“Cuando hacés un regalo que financiaste con Tarjeta Mutual sonríe quien lo recibe y sonreís vos también”, dice la campaña Tu sonrisa nos gratifica de la Mutual del C.A.A. ¡Y qué más lindo que ver sonreír a mamá!

Desde el viernes 10 de octubre hasta el lunes 20 de octubre inclusive, los titulares de Tarjeta Mutual podrán disfrutar del beneficio de 6 cuotas sin interés, para comprar una gran variedad de productos en comercios adheridos de toda la región.

La promoción será válida para todos los rubros, exceptuando estaciones de servicio, venta de gas, supermercados, autoservicios y afines; y tendrá un tope de $ 450.000 por cuenta.

En este Día de la Madre, aprovechá las 6 cuotas sin interés que te acerca una vez más la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino.

*Promoción no válida para los rubros estaciones de servicio, venta de gas, supermercados, autoservicios y afines. Vigente desde las 0 horas del día viernes 10 de octubre a las 24 horas del día lunes 20 de octubre de 2025 para compras con Tarjeta Mutual, exclusivo para cartera de consumo. Monto límite asignado al plan 6 cuotas sin intereses durante su vigencia: $ 450.000 por cuenta y de acuerdo a márgenes determinados. Costo financiero total (CFT) expresado en TEA 0.00%.