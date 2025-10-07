Día de la Madre con Tarjeta Mutual: ¡6 cuotas sin interés para comprarle lo que le gusta!

Locales07 de octubre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a visitar la exposición “RETRATOS QUE LATEN, donde el Arte, la Identidad y la Memoria se entrelazan para celebrar la unicidad de cada niño y la huella que nos trajo hasta aquí”, compuesta por dibujos y esculturas de alumnos de 5° grado de la Escuela Mariano Moreno N° 356.
Nacionales02 de octubre de 2025
Falleció en Esperanza a los 62 años, el Señor Gustavo Alejandro Lamagni.
Locales06 de octubre de 2025
En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.
Locales06 de octubre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a disfrutar la obra de teatro “VAYA RAMONA… VAYA”, con entrada totalmente libre y gratuita, ESTE VIERNES 10 DE OCTUBRE a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.
Polideportivo06 de octubre de 2025
El Torneo Argentinito Hockey 2025 volvió a reunir a clubes de diferentes localidades, con dos jornadas llenas de entusiasmo, compañerismo y compromiso deportivo. Las categorías Sub-12 y Octava División ofrecieron encuentros de gran nivel, reflejo del trabajo formativo que cada institución viene realizando.
Locales06 de octubre de 2025
La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino y su Farmacia Mutual organizan un ciclo de charlas junto a especialistas para reflexionar sobre crianzas, entornos digitales y el rol de los adultos cuidadores. La primera actividad estará dedicada a las primeras infancias y se realizará el miércoles 8 de octubre a las 20 horas en el Auditorio Mutual de San Carlos Centro.
Necrológicas07 de octubre de 2025
Falleció ayer Lunes 06 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Miguel Ángel Juan Mariani.
Locales07 de octubre de 2025
En el marco del PLAN DIRECTOR DE ARBOLADO URBANO que lleva adelante el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desde el año 2016, plantando desde entonces un promedio de 1.200 ejemplares por año, todos producidos en el Vivero Forestal Municipal, los sancarlinos disfrutamos, con el advenimiento de la primavera, de una verdadera “explosión” de colores que es cada vez más variada e impactante y que trae consigo innumerables y notorios beneficios.
Provinciales07 de octubre de 2025
Se realizará en dos instancias: este miércoles 8 será el turno de Rosario y La Capital; en tanto que el jueves 9 se hará lo propio con el resto de los departamentos de la provincia. Se sortearán 300 créditos que se suman a los 4.658 ya otorgados.
Locales07 de octubre de 2025
La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino lanzó una promoción especial para hacer sonreír a las mamás en su día. ¡Aprovechá las 6 cuotas sin interés comprando en los comercios adheridos a Tarjeta Mutual!