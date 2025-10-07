Créditos Nido: 42.521 santafesinos participan del decimoquinto sorteo

Necrológicas02 de octubre de 2025
Con profundo dolor despedimos a nuestra querida MARÍA ESTHER CATALINA BORGHETTI, quien partió de este mundo el día 01 de Octubre de 2025 a los 88 años de edad.
Nacionales02 de octubre de 2025
Falleció en Esperanza a los 62 años, el Señor Gustavo Alejandro Lamagni.
Locales06 de octubre de 2025
Los alumnos y docentes de la Escuela Manuel Belgrano N° 359 han recibido nuevos bancos y sillas, aporte de la Comuna de San Carlos Sud que surge de un trabajo articulado con el establecimiento educativo, buscando de manera conjunta contar con las mejores condiciones para el dictado de las clases y la educación de los niños y niñas.
Locales06 de octubre de 2025
En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.
Locales06 de octubre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a disfrutar la obra de teatro “VAYA RAMONA… VAYA”, con entrada totalmente libre y gratuita, ESTE VIERNES 10 DE OCTUBRE a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.
Polideportivo06 de octubre de 2025
El Torneo Argentinito Hockey 2025 volvió a reunir a clubes de diferentes localidades, con dos jornadas llenas de entusiasmo, compañerismo y compromiso deportivo. Las categorías Sub-12 y Octava División ofrecieron encuentros de gran nivel, reflejo del trabajo formativo que cada institución viene realizando.
Locales06 de octubre de 2025
El Concejo Municipal de San Carlos Centro se suma a esta campaña mundial para promover la detección temprana y el cuidado de la salud.
Locales06 de octubre de 2025
La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino y su Farmacia Mutual organizan un ciclo de charlas junto a especialistas para reflexionar sobre crianzas, entornos digitales y el rol de los adultos cuidadores. La primera actividad estará dedicada a las primeras infancias y se realizará el miércoles 8 de octubre a las 20 horas en el Auditorio Mutual de San Carlos Centro.
Necrológicas07 de octubre de 2025
Falleció ayer Lunes 06 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Miguel Ángel Juan Mariani.
Locales07 de octubre de 2025
En el marco del PLAN DIRECTOR DE ARBOLADO URBANO que lleva adelante el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desde el año 2016, plantando desde entonces un promedio de 1.200 ejemplares por año, todos producidos en el Vivero Forestal Municipal, los sancarlinos disfrutamos, con el advenimiento de la primavera, de una verdadera “explosión” de colores que es cada vez más variada e impactante y que trae consigo innumerables y notorios beneficios.