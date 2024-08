Presentaron el Torneo Internacional de Fútbol Argentinito Femenino

Allí disertaron, sobre este relevante certamen que en su segunda edición comienza a contar con la participación de equipos de otros países, la Presidenta del Club Argentino Norma Colussi, la Presidenta del Argentinito Femenino Florencia Avilés y el Intendente Juan José Placenzotti.

En la oportunidad Norma Colussi sostuvo “como referente del club es un honor participar de este evento que gracias a la organización de los integrantes de la subcomisión del torneo este año ha duplicado la participación de equipos”.

Por su lado Florencia Avilés puntualizó “realmente es un orgullo que nuestro club sea uno de los que emprendió este recorrido y se animó a apostar a este torneo que a nivel nacional no suelen ser muchos y eso es gracias al apoyo de los colaboradores de la subcomisión de fútbol femenino, de los aportes de la Asociación Mutual y del Gobierno de San Carlos Centro, a los profesores del club y a los organizadores del Argentinito Masculino que han colaborado inmensamente”.

Por otra parte, Juan José Placenzotti expresó “desde el Gobierno de San Carlos Centro es una tradición apoyar los distintos eventos que se realizan en la ciudad, y en este caso particular ver como el evento creció de un año para el otro habla a las claras del trabajo de la subcomisión de fútbol femenino y también del apoyo de distintos integrantes de la entidad y desde el Gobierno vamos a continuar acompañándolos en esta fiesta del deporte”.

A continuación se proyectó un video institucional en el que se presentaron los distintos clubes que participarán en esta edición y también el Coordinador Deportivo Alejandro Baine realizó el sorteo de zonas.

Cabe destacar que este torneo, organizado por el Club Atlético Argentino, contará con la participación de 80 equipos, entre ellos clubes de Brasil y Uruguay.

Este certamen para niñas y adolescentes de las categorías Sub 15, Sub 12 y Sub 10 será de carácter competitivo y se realizará el sábado 14 y domingo 15 de septiembre próximo.

Para la realización de la competencia femenina se contó además con el aporte del Senador Rubén Pirola, ente otros.