Se presenta la obra de teatro “Desdichadas. El amor en tiempos de Tinder” en la Sociedad Italiana

Desdichadas, es una comedia que narra la historia de tres amigas las cuales cansadas del mundo vincular, deciden indagar el universo de las aplicaciones de citas y terminan enrolladas con los delirantes personajes de Tinder.

Desdichadas trae a escena algo que sucede en la vida real. ¿Quién no se cansó de lo difícil que es vincularse? ¿Quién no cayó en las garras de Tinder pensando que sería más fácil? ¿Quién no se sintió decepcionado de Tinder?

Esta historia logra que cualquier persona del público se sienta identificado, no importa qué edad tengas, la dinámica del guión y la frescura de sus personajes hace de nexo entre dos mundos que parecen lejanos pero que de pronto se encuentran totalmente conectados. La juventud y las personas mayores se reconectan en este universo del amor cibernético.

¿Qué sucederá con estas mujeres?

¿Lograran concretar el amor? No lo sabemos, pero garantizamos muchas risas y diversión.

Las entradas se encuentran a la venta en “Nonna Luisa” a un valor de $5000 cada una.