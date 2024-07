La Agrupación Callejeritos manifestó en este sentido:

Hoy nos llegó el aviso de una perra abandonada junto a tres cachorros, en zona rural. Están con mucha hambre, sed y miedo. Creemos que los bebés tienen tres meses.

Como todos saben no tenemos lugar donde ponerlos, estamos solas y desbordadas de animales, pero no queremos dejarlos ahí, estamos en época de mucho frío y ellos si no los rescatamos y damos una segunda oportunidad, se van a morir.

Quien pueda darnos una mano y lugar para transitarlos, nos manda un mensaje al privado, nos hacemos cargo de los gastos.

La mamá es una cruza de Lassie, tamaño mediano a chico.