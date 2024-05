En qué se diferencia el "Visto" del "Leído" en WhatsApp

Enviar un mensaje a través de WhatsApp y confirmar que el mismo fue recibido por la persona a la que fue enviado, suele ser bastante sencillo de verificar, la propia plataforma de mensajería dispone de distintos estados que funcionan a modo de aviso.

En primera instancia, cuando un mensaje enviado muestra un solo tick de color gris, significa que el mensaje ha sido enviado, pero no ha sido recibido.

Por el contrario, cuando un mensaje enviado muestra un doble tick de color gris, se puede confirmar que el mensaje fue recibido de forma correcta en la cuenta de WhatsApp de la otra persona.

Algo muy parecido ocurre cuando se intenta confirmar si el mensaje enviado por WhatsApp ha sido visto o leído. En pocas palabras, no existe diferencia alguna entre el “Visto” y “Leído” dentro de WhatsApp.

Puede que la otra persona haya visto que tiene un mensaje, pero haya preferido leerlo más adelante, o bien que haya entrado en la conversación, lo haya leído y haya decidido no contestarlo.

Diferencia entre “Visto” y “Leído” en WhatsApp

No hay ningún tipo de diferencia entre ambos estados. WhatsApp tiene la capacidad de registrar si alguien leyó el mensaje de forma automática, siempre y cuando esté activada la confirmación de lectura.

Para entender el funcionamiento de los estados de los mensajes enviados en WhatsApp, tanto palabras como archivos (fotografías, vídeos y documentos), es necesario explicar qué significan los distintos iconos que aparecen a la derecha de los mensajes que se envían a través de esta plataforma de mensajería:

+ Reloj pequeño: este icono significa que el mensaje no ha podido ser enviado. Normalmente, el icono aparece cuando no se tiene conexión a Internet, o bien se ha caído WhatsApp.

+ Un tick de color gris: cuando aparece este ícono en el mensaje, WhatsApp confirma que el mismo ha sido enviado de forma correcta, aunque no ha sido recibido.

+ Doble tick de color gris: el mensaje fue enviado y así mismo recibido.

+ Doble check de color azul: el mensaje fue enviado, recibido y leído.

Teniendo en cuenta el último de los puntos, el cual es el que permite verificar si alguien ha leído el mensaje enviado, son muchas las personas que se confunden a la hora de confirmar la lectura del mismo.

Por ejemplo: si han enviado un mensaje y el receptor ingresa en el chat en cuestión, pero no lo lee, WhatsApp de igual manera confirmará la lectura del mismo. Esto puede crear muchos problemas, ya que si se le dice a esa persona que no fue leída, no lo creerá.

A nivel de funcionamiento, no hay ningún tipo de diferencia entre “Visto” y “Leído” en WhatsApp. Cuando aparece el doble check azul sobre la derecha de los mensajes enviados, se confirma que el mismo ha sido visto o leído.

Para evitar discusiones al respecto, hay algunos usuarios que ocultan el check azul de WhatsApp, función que no permite verificar si un mensaje fue leído o visto. FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS