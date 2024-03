El Club Atlético Argentino se incorpora definitivamente a la Liga Esperancina de Fútbol

Este lunes pasado, comenzó un nuevo año para los planteles de Primera División y Sub 15 de Fútbol Femenino del Club Central San Carlos.

No te pierdas la Súper Copa Sub 15 organizada por el Club A. Argentino que contará con la participación del Club A. River Plate de Bs. As., el Club A. Unión de Santa Fe y el Club A. Libertad de San Jerónimo Norte.