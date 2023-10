La DJ sancarlina que sorprende en los escenarios

El nombre artístico de la joven de 26 años, oriunda de San Carlos Sud, es "Chechu Cian DJ".

En una entrevista realizada por nuestro medio de comunicación la joven comentó que hace 7 años que comenzó a dedicarse a esta actividad, aunque su interés empezó hace 11 años, "cuando me inicié en esto lo hacía prácticamente jugando en una computadora y después de unos años me fui animando y realicé las primeras demostraciones con amigos hasta que me animé y me presenté en eventos".

De sus comienzos "Chechu Cian DJ" recordó "arranqué muy de abajo con equipos caseros y de a poco, y con el dinero que ganaba en los eventos que me convocaban, me fui comprando consolas, parlantes e iluminación para continuar mi actividad con tecnologías apropiadas para cada presentación".

Con respecto al género de música que presenta detalló "me adapto a los distintos públicos que hay en las fiestas para musicalizar pero lo que más me gusta es cachengue y lo varío con RKT, perreo, aleteo, y algo de electrónica y cumbia".

La artista sancarlina, que se define como autodidacta en el rubro, siempre está investigando sobre el tema ya que se describe como una persona detallista e interesada en aprender constantemente.

Una de sus últimas presentaciones se llevó a cabo en el “Beck, Festival Gastronómico” que se realizó en San Carlos Sud, el pasado domingo 24 de septiembre.

Para conocer más sobre su actividad o contactarse con "Chechu" podrán visitar sus redes sociales:

https://www.facebook.com/chechu.cian

Youtube: ChechuCianDJ

Instagram: @chechuciandj