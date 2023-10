"Los desafíos en la empresa familiar"

Así comienza su ponencia en las 34 Jornada Notarial Argentina, la escribana Victoria Masri, especialista en empresas familiares, cito su trabajo dado que me resulta muy representativa su ponencia con la realidad que vivimos en Desinmec como empresa familiar donde tenemos el deseo de continuidad con las generaciones futuras y de seguir siendo una empresa generadora de valor.

Coincidente con su exposición en el sentido que las empresas familiares tienen el desafío de equilibrar las necesidades y demandas de la familia con las necesidades y demandas de la empresa, refiriéndome no sólo a las necesidades económicas sino también a las emocionales y las que hacen al bienestar y plenitud de cada integrante de la familia y del grupo familiar.

En lo personal estos dichos cobran relevancia dado que lograr este equilibrio implica dedicación, empatía, formación y desde el año pasado he decidido ir por este camino preparando un espacio físico para desarrollarme como consultora de empresas familiares junto a un equipo de profesionales con la idea de colaborar desde mi experiencia y formación con otras organizaciones y también para vincularme con la sociedad desde otra perspectiva y no únicamente como parte del equipo Desinmec.

Volviendo a los temas planteados en la ponencia, que al verme tan reflejada en los dichos de la escribana Masri, fue el disparador para este texto al que con cariño comparto pensando en que pueda ser de utilidad y/o para motivación a otra persona o familia empresaria.

Pienso que es muy importante el tema de la planificación en la empresa familiar, siendo que confluyen tres áreas propiedad - familia - empresa, es menester planificar la sucesión en la gestión, la incorporación de nuevas generaciones, la sucesión en los órganos societarios y familiares, en las participaciones societarias y en la dirección de la Empresa Familiar. En un mundo tan cambiante e imprevisible surgen en las empresas la obligación de adaptarse a las nuevas realidades y ampliar la mirada sobre los valores de la familia y la intención de continuidad.

Esto se relaciona con la gobernanza en la empresa y en la familia, en la primera hay órganos societarios como el directorio y la Asamblea de Accionistas y en la segunda es la Asamblea de Familia y el Consejo de Familia donde el objetivo es conocer la evolución de la empresa, las decisiones del Directorio, las necesidades de la familia, la comunicación intrafamiliar y el plan de sucesión.

Ante esta realidad los asesores de empresas debemos acompañar a crear una conciencia de cambio para hacer frente a las diversas adversidades y adaptarse más fácilmente al cambio protegiendo la dinámica de los negocios y la unión de la familia.

Esto es, incentivar al diálogo entre las generaciones, generar proyectos con valores compartidos de generación en generación, “Las familias empresarias actualmente tienen que incluir el reto de la viabilidad de sus negocios desde la perspectiva de un crecimiento sostenible, generando valor para lo cual se debe propagar, forjando alianzas para dar cumplimiento a los objetivos sociales y ambientales actuales como son la incorporación de prácticas ESG Environmental Social Governance en las empresas. Dicha filosofía integra los criterios ambientales sociales y de buen gobierno corporativo.” Sic.

Como integrante de una empresa familiar donde estoy desde su gestación, considero que es una organización con un marcado compromiso con el equipo de trabajo, la sociedad y las instituciones, brindando las herramientas que tenemos en cada momento, con medicina laboral preventiva, lugar de trabajo saludable, capaciones constantes en los distintos temas, entre otras, y con los grupos de interés externos (sociedad, instituciones educativas, deportivas, etc) contratación de profesionales para capacitación en temas de preocupación social, aportes en materiales y dinerarios, apoyo a eventos, etc.. Mismo criterio de responsabilidad con el ambiente, con la instalación de paneles solares, biodigestor, gestión de los residuos, formación de compost, etc. Para una mejor gestión en lo social y ambiental armamos un plan con objetivos a corto, mediano y largo plazo de manera de establecer un Norte que nos permita equilibrar los objetivos sociales y ambientales para el público interno y externo a la empresa. En este aspecto también es importante la interacción con el Estado dado que esto permite tener distintas miradas sobre una misma cuestión y esto genera una retroalimentación muy positiva a la vez que en determinadas cuestiones es necesario el aval de un organismo público que confirme que además de cumplir con la normativa legal vigente - certificado de aptitud ambiental- se realizan las prácticas que no son obligatorias legalmente pero si desde lo ético y moral, caso del certificado SELLO VERDE que obtuvimos en el mes de Septiembre, esto representa una satisfacción para toda la organización dado que con este certificado el ente público reconoce que realmente cuidamos el medioambiente y nos esforzamos para seguir creciendo bajo el criterio de colaborar con un mundo sustentable pensando en el presente y también en las futuras generaciones.

Como conclusión final podría decir que las empresas familiares tienen desafíos constantes y es importante ser conscientes que para marcar continuidad se necesita dedicación y trabajo multidisciplinario en la empresa y en la familia porque hay que continuar creciendo para generar mano de obra y contribuir al crecimiento de la comunidad en un entorno que cambia y en una familia que crece con los mismos valores pero con criterios que pueden ser diferentes a las generaciones anteriores y debemos aprender a convivir esta realidad en armonía, la empresa y la familia, con respeto, escucha activa y generando canales de comunicación a medida de cada familia empresaria.

¡Feliz Día de la Empresa Familiar! Brindo por el emprendedor o emprendedora que encendió la llama y por la familia que la continuó en nuestro querido país. Profunda admiración y respeto!

Dra. Lorena B. Rougier / Abogada-Escribana / Postgrado en Responsabilidad Social y Ambiental / Dimensión Ambiental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Aportes para un Nuevo Liderazgo / Consultor Empresa Familiar Certificado por IADEF (Instituto Argentino de la Empresa Familiar)