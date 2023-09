Un nuevo triunfo, más responsabilidad

Un gran orgullo, una inmensa alegría, y por sobre todo, una mayor responsabilidad que asumimos para con toda la comunidad: con los 3.483 ciudadanos que nos eligieron y también con aquellos ciudadanos que optaron por otros Candidatos, porque como siempre trabajaremos por el bien común.

Obtuvimos el 46,8% de los votos, triunfando en 20 de las 29 mesas dispuestas en la ciudad. Una satisfacción que nos incita a continuar por el camino que venimos transitando y nos obliga a seguir creciendo y siendo esa ciudad pionera en tantos aspectos que sabe maravillar a quienes nos visitan.

Agradecimientos: a Dios, a mi familia, a mi esposa y a mi hija que son mi sostén desde que me inicié en política. A mi padre y a Silvia por el ejemplo, los consejos y el apoyo incondicional. A quienes todos los días, trabajan junto conmigo. A los colaboradores que brindaron su apoyo incondicional durante toda la campaña. A los Fiscales: fuimos el único Partido que fiscalizó cada una de las mesas durante todo el acto electoral, este triunfo es de todos ellos.

Agradecer, también, cada una de las llamadas, las felicitaciones, los mensajes recibidos en las redes sociales, el aliento, el acompañamiento de los vecinos y amigos, se valora muchísimo desde el corazón.

Las gestiones, los hechos, las acciones y las obras han sido nuestra mejor campaña. No tuvieron que ver jamás con una elección, se trata de nuestro compromiso de trabajo diario, porque, haciendo lo que se debe, siempre pensamos en el futuro, en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones.

Tenemos la tranquilidad absoluta de habernos manejado siempre con la verdad. Y así lo seguiremos haciendo. Mientras tanto, se intentó opacar nuestra gestión con mentiras, difamaciones, sembrando dudas. Campañas electorales vacías de propuestas superadoras, con afirmaciones realizadas desde el desconocimiento, desde la irresponsabilidad. Todo ello quedó evidenciado y registrado, entre otros momentos, en el Debate de los Candidatos a Concejales e Intendentes. Con tantas promesas incumplibles (quirófano, sala de partos, neonatología, cordón cuneta, pavimento y viviendas gratis para todos, etc. etc. etc. etc. etc.) que no hacen más que irrespetar y subestimar al ciudadano. O la de siempre: promesas de cargos en Secretarías, Asesores, Contadores, Abogados, reincorporaciones, más empleados, la Radio Municipal, autorización de Bares para todos. Y así podríamos seguir hasta agotarnos.

Siempre, y en estos tiempos, mucho más, quienes somos Candidatos tenemos la obligación de mostrar coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, respetando lo que fue y es nuestra trayectoria de vida. Eso, en definitiva, debería ser nuestra marca registrada. La mentira es el límite.