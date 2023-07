San Carlos Sud: Encontró $860.000 en la calle y lo devolvió a su dueño

Periódico Notición mantuvo un diálogo con el protagonista de este suceso y nos contó cómo fue: "estaba esperando que el semáforo de verde y observé una caja tirada color negro que me llamó la atención. Así que, me detuve y la recogí. Cuando la abro me encuentro con fajos de billetes de mil que sumaban un total de $860.000".

"Esto ocurrió hoy a las 7:50 horas. Así que investigué quien podía ser el dueño".

El dueño del dinero ya se había puesto a investigar y dialogó con las autoridades comunales para ver las cámaras. Así que se comunicaron conmigo y coordinamos para entregarle el dinero. Me besaba las manos de agradecimiento".

"Si me hubiera pasado a mí yo quisiera que me la devuelvan. Creo que hay ser lo que uno quiere ver en el mundo", mencionó.

Un mensaje de ejemplo para la sociedad de hoy, que con estos gestos demuestra que los valores están y hacen que el mundo sea más justo. Fuente: Periódico Notición