Triduo y Misa en honor a San José Obrero

El Triduo de preparación para la fiesta de San José Obrero comienza este viernes 28 de abril con una Misa a la hora 18:00 en la Capilla que lleva su nombre.

Continúa el sábado 29 y domingo 30 de abril con la misa a la hora 10:00.

Cabe destacar que media hora antes de cada celebración se rezará el Rosario.

El lunes 1º de Mayo, día en que la iglesia católica celebra San José Obrero patrono del Trabajo, la Santa Misa se llevará a cabo también a la hora 10:00.

Poderoso intercesor en las dificultades laborales

San José es modelo e inspiración para todo ser humano que desea asumir el trabajo desde una perspectiva espiritual. En ese sentido, el trabajo debe ser siempre una actividad auténticamente humana, que brinde realización y satisfacción al corazón humano y no sea solo medio para producir “cosas”. Sin su sentido sobrenatural el trabajo se convierte en ocasión de nuevas esclavitudes, instrumentalización o manipulación. Por eso, como San José, cada persona que trabaja debe mirar al Cielo y trascender lo puramente material, que siendo importante no lo agota todo. Es Dios quien corona todo esfuerzo en búsqueda del bien común y la plenitud. San José, obrero y trabajador, es poderoso intercesor frente a la injusticia, ayuda para que no falte lo necesario y brinda asistencia a quienes están desempleados o en búsqueda de un nuevo trabajo.