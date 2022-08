Instagram permitirá historias de 60 segundos

Instagram es una aplicación que utilizan miles de personas de forma diaria para mostrar al mundo fotos y otros aspectos de su vida.

La herramienta mencionó la posibilidad de grabar Historias (videos cortos visibles durante 24 horas) que tengan un tiempo de visualización de 60 segundos.

En el último mes del año de 2021, en el momento en que se advirtieron por vez primera las pruebas con Historias de 60 segundos, el tiempo máximo del formato era igual al de Reels, en ese instante, asimismo de 60 segundos.

No obstante, a mediados de junio del año vigente, la herramienta de vídeos cortos de Instagram para desafiar a TikTok se amplió hasta los 60 segundos.

Precisamente, a finales del ano pasado el consultor de redes sociales Matt Navarra, comunicó vía Twitter que el límite de los 15 segundos de video en las Historias de Instagram llegado a su fin y, en cambio, el tiempo máximo de duración sería de 60 segundos. Es importante añadir que este tiempo límite ya se encontraba disponible en los llamados Reels, pero ahora la opción entrará en las Historias.

Esta nueva función aún no se encuentra disponible para todos los usuarios de Instagram, pues no todas las personas han recibido la notificación: “Estamos presentando historias más largas. Los videos de 60 segundos ya no se dividirán más en segmentos”.

Sin embargo, en los próximos días la mayoría de los usuarios podrán aprovechar este período de 60 segundos. El cambio incorpora lo último que ha introducido la plataforma de Facebook como nuevos enlaces a historias que se introdujeron hace unos días.

FUENTE: NEXOFIN