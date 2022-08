Incendios: positivo control de los focos ígneos frente al Gran Rosario

La provincia de Santa Fe, y la zona de influencia, viene atravesando una temporada climática propensa a que se generen focos ígneos. Puntualmente sobre el Delta del Paraná, esto se debe a la bajante histórica del Río Paraná, a la sequía y a la gran cantidad de biomasa disponible.

En ese sentido, de manera articulada entre el gobierno nacional y las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, se montó un Comando Operativo en la localidad de Alvear, desde donde se establecen acciones de lucha contra el fuego y medidas de monitoreo y prevención. Más de 300 personas abocadas al operativo a lo largo del Delta del Paraná, con 14 medios aéreos a disposición.

Durante esta última semana, a las tareas coordinadas por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, se sumó el Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas tras un pedido expreso del gobernador Omar Perotti, con el objetivo de continuar aunando esfuerzos para combatir esta problemática.

Además, es importante destacar que ya se encontraban trabajando en terreno personal de la Prefectura Naval Argentina, específicamente el Grupo Albatros.

En cuanto al rol de la provincia de Santa Fe, de manera articulada entre el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, la Secretaría de Protección Civil y el Ministerio de Seguridad, se establecen distintas acciones que tienen que ver principalmente con brigadistas para trabajo en terreno, tareas logísticas y operativos de control y monitoreo.

ESTADO DE SITUACIÓN

“Los trabajos que se realizaron se pudieron terminar con éxito”, señaló el director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Alberto Seufferheld, en relación a las tareas realizadas frente al Gran Rosario. Y continuó:” Lo que sería frente al Gran Rosario seguimos trabajando desde ayer en focos que están contenidos; incendios que no tienen actividad en perímetro que se los recorre para asegurar”.

En el mismo sentido, aclaró que “la gente desplegada en terreno está sujeta a avisos y alertas de tormenta, tanto ayer como hoy”, hecho que puede, en algunos casos, anticipar los repliegues para garantizar resguardos.

Seufferheld destacó además los vuelos vigías de cada jornada “desde Zarate hasta Alvear” ya que es la zona de mayor actividad con focos de grandes dimensiones. Desde San Nicolás a San Pedro, en una zona de focos que distan a tan solo 33 kilómetros entre sí, se establece la zona de “mayor concentración de humo de la región”. “El humo que llega al Gran Rosario es de ahí”, afirmó.

A esto, el director del SNMF, sumó un detalle técnico: “El intenso viento y la masa de hectáreas quemadas generan una composición de viento, tierra y cenizas en la atmósfera”.

Por su parte, Andrés Bosch, coordinador región centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, insistió en que “el humo que se percibe en la zona llega desde San Pedro”. “Estamos trabajando dos sectores desde Alvear”, dijo y explicó que “efectivos trabajan en el sector de la chata a medida de controlar el perímetro, no hay actividad”.

“No se detectaron focos nuevos en el vuelo de evaluación técnica en la tarde de este viernes”, concluyó Bosch.

SITUACIÓN METEOROLÓGICA

El Ingeniero Jorge Heider, director de Planificación y Prevención del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, explicó la situación meteorológica que atraviesa el Delta del Paraná. “Hay que destacar dos o tres puntos, pero sobre todo uno muy importante. Si bien estos días se han logrado controlar, contener e incluso extinguir mucho de estos incendios, estamos esperando una situación meteorológica muy importante que se estaría dando entre viernes a la noche y sábado que son las precipitaciones”.

Y en ese sentido, ahondó: “Si bien se pueden dar precipitaciones aisladas no van a ser acumuladores importantes para solucionar la problemática que estamos teniendo”.

“La situación continúa compleja, el análisis que hacemos para los próximos quince días es que la zona no tendría grandes precipitaciones, por lo cual hay que seguir muchísimo, planificando actividades en terreno”, continuó el funcionario nacional.

En cuanto a los vientos de la zona, Heider detalló que “hoy vamos a tener un cambio de viento muy abrupto” hacia el sur y tenemos que “esperar lo que suceda con la tormenta de hoy y qué situación nos deja” para evaluar la situación de trabajo.

“Es muy difícil trabajar con planificaciones específicas con meteorología dentro del Delta, porque hay mucha acumulación de áreas quemadas, esas superficies son de color negro, que toma temperatura mucho más rápido que el resto de los colores. Y al no haber, por estar quemado, humedad comparativa con los otros lugares que no se quemaron, se genera un diferencial de temperatura que hace que las masas de aire se muevan hacia esos lugares y generen una gran variabilidad de los vientos. Lo que hace que algo que no debería ser tan complejo sí lo sea”, explicó.

Como otra de las variables a considerar, el ingeniero destacó que “el Delta sigue teniendo una acumulación de biomasa muy importante, el combustible fino no va a tardar en predisponerse, por los vientos y las temperaturas, a más tardar en dos o tres días va a tener facilidad de ignición” nuevamente.

CONTINUIDAD DE TAREAS

La ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, resaltó una mejora de la situación general sobre el Delta del Paraná. “Los profesionales y brigadistas nos cuentan sobre el control de los focos que estaban frente al Gran Rosario y un levantamiento del operativo en Zárate, provincia de Buenos Aires. Esto permitirá derivar los recursos a los operativos de Alvear y San Pedro”, dijo.

“Si bien siempre nos aclaran que pueden revivir algunos focos y aparecer nuevos, el balance de la semana destaca el rol de los brigadistas, la incorporación sistemática de personal y las tareas disuasivas de las distintas fuerzas nacionales”, continuó.

A su turno, Inés Barboza, secretaria de Coordinación Militar en Emergencia, del Ministerio de Defensa de la Nación, valoró: “Quedó demostrado que con un abordaje integral que sume los esfuerzos de todas las agencias nacionales y provinciales para abordar una problemática común, como en este caso fue el fuego, es la forma más eficiente y más rápida para dar respuestas a los problemas”.

Y agregó: “Haber contado con los recursos de las Fuerzas Armadas en apoyo al Plan nacional de manejo del fuego, del Ministerio de Salud y de todos los actores dio resultado al problema específico de la expansión del fuego y trazó un horizonte de trabajo mancomunado”.

Por su parte, el intendente de Villa Constitución, Jorge Berti, destacó la decisión del gobernador Omar Perotti de “pedir la ampliación del operativo contra incendios”. Y resaltó: “Llegó en un momento oportuno ya que la presión y monitoreo seguramente evitó la proliferación de nuevos focos y que la situación se extienda sin control como hemos visto en otras regiones, de la misma manera que los operativos de los brigadistas vuelquen sus esfuerzos terminando lo que ya estaba encendido”.

Es importante destacar, que para la jornada del sábado está prevista la continuidad de trabajo en terreno. El vuelo de evaluación técnica definirá la planificación de tareas a desarrollar, según el relevamiento de los focos ígneos y las condiciones climáticas.