Boxeadora sancarlina de 19 años peleará en el Club de los Abuelos

Rocío comentó a nuestro medio de comunicación que su pasión por el boxeo comenzó a los 13 años y que hasta el momento tiene 5 peleas (dos peleas ganó, una por nocaut, dos peleas perdió y una pelea empató, por lo que cuenta con un cinturón).

También puntualizó que realiza de lunes a viernes tres horas por día de entrenamiento en la ciudad de Gálvez.

En estos momentos se encuentra preparándose para el evento boxístico que se desarrollará el día viernes 12 de agosto en el Club de los Abuelos Sancarlinos, en donde se presentarán 10 peleas y una eliminatoria interprovincial.

En este encuentro Rocío se enfrentará con una joven de 22 años de la ciudad de Santa Fe, y pelearán por el cinturón del Gobierno de San Carlos Centro.

Las entradas anticipadas cuestan 700 pesos y para adquirirlas pueden comunicarse con Rocío mediante su cuenta de Instagram roocii_portiillo o al teléfono 3404646166.

"Es un deporte sacrificado pero me gusta mucho, no tengo miedo que me peguen y cuando estoy en el ring siento una adrenalina muy especial", destacó la joven boxeadora.

"Todavía estoy en boxeo amateur y tengo que llegar a ciertas peleas para ser profesional, y después quiero pelear por un título mundial y mi Entrenador Juan Bustos de Gálvez me está ayudando mucho para lograrlo", finalizó.

Rocío agradece muy especialmente a Almacén Dinastía y al Gobierno de San Carlos Centro por la gran ayuda prestada para hacer posible su sueño. También a su familia y al entrenador por el acompañamiento.

Además la deportista anticipó a nuestro medio de comunicación que abrirán un gimnasio para practicar boxeo recreativo y competitivo en San Carlos.