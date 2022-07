Joven sancarlina trasciende en las redes sociales con su personaje online pixelatednani

Nair nació en San Carlos Centro y permaneció hasta los 17 años de edad en la ciudad. Después se mudó a Buenos Aires para continuar con sus estudios universitarios y actualmente reside allí. En esta entrevista nos cuenta sobre su personaje.

-¿Cómo te llamás y cuantos años tenés?

-Me llamo Nair Prato y tengo 26 años.

-¿Cómo se denomina tu estilo o caracterización?

-No tengo un estilo definido en realidad, saco inspiración de tendencias que me gusten, de las raves (evento de música electrónica), internet, anime (animación de procedencia japonesa) películas de género gore (cine de terror) o de sci- fi (subgénero de la fantasía que trabaja con elementos basados en la ciencia), también mezclo bastante el estilo gótico con cosas contemporáneas.

-¿Hace cuánto tiempo que te dedicás a esto? ¿Y cómo podríamos definir lo que hacés?

-Siempre me gustó expresarme mediante lo visual, ya sea usando outfits que me representen, maquillándome, haciéndome peinados, etc.

Después de trabajar como modelo, donde tenía que usar ropa minimalista y sobria, no me dejaban teñirme el pelo o cortarme como yo quería, decidí expresarme a través de las redes sociales. Y ahí surgió mi personaje online que es pixelatednani, donde uso ropa o maquillajes que capaz en la vida real no puedo usar. Ya hace 4 o 5 años que empecé con esto.

No sabría ponerle un nombre, vi que algunas chicas que hacen fotos para marcas se denominan creadoras de contenido, así que supongo que es eso.

-¿En cuánto tiempo realizás tus producciones, que incluyen maquillaje, vestimenta y fotos?

-Para maquillarme y peinarme demoro una hora y para sacarme las fotos una hora también, si hago varios outfits tardo más.

-¿Es un hobby o un trabajo?

-Es un hobby monetizado, es algo que hago cuando tengo tiempo, pero a la vez las marcas me pagan o me dan ropa a cambio de fotos. Yo en realidad soy Ilustradora y Diseñadora Gráfica.

- ¿Cuál es la respuesta de tus seguidores en las redes?

-Interactuar con las personas es divertido porque nunca hablo de mi vida privada en redes, entonces recibo muchas preguntas como de donde soy, de qué vivo, cuantos años tengo, incluso me llegaron a decir que no me imaginan como una persona real, simplemente soy un concepto que existe en el ciberespacio... Ja, ja, ja,... Es muy loco las presunciones que hace la gente solo por lo que ve en Instagram...