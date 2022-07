Así se pueden desactivar las publicidades en Instagram

No hay un botón mágico para quitar, pero hay algunas alternativas a tener en cuenta.

Novedades en el mundo de las aplicaciones. Instagram es una de las redes sociales que más posibilidades ofrece en lo que se refiere a interacción de usuarios.

La aplicación no permite desactivar los anuncios por completo, pero sí reducir la frecuencia en que los vemos. Este proceso puede ser pesado para algunos, pues conlleva realizar las cosas de forma manual y constante.

Gracias a su algoritmo, se añaden más “intereses” para los usuarios cada día, sin que estos se lo pidan a la herramienta. Es decir, de un tiempo a otro, tendremos que repetir este proceso.

Reduce la publicidad mientras usas Instagram

Para utilizar esta función, solo debes estar atento cuando veas una publicidad. Esta forma se puede utilizar tanto en las publicaciones que aparecen como anuncios o en las historias. Tan solo sigue estos simples pasos.

1. Pulsa los tres puntos verticales en la parte superior derecha cuando estés frente a un post o historia marcado como “publicidad”.

2. Te aparecerá un menú desplegable. Escoge ‘Ocultar anuncio’.

3. La app te mostrará un nuevo menú desplegable preguntándote ‘¿Por qué quieres ocultar este anuncio?’.

4. Escoge la opción que te parezca la más indicada.

Usar Instagram Lite

Es la misma app de Instagram que se usa siempre, pero es mucho más ligera y consume menos datos. Y volviendo al tema que interesa, no tiene publicidad. A simple vista no se notarán cambios cuando uno se desplaza por el feed, así que no se extrañará la interfaz de la app original de Instagram.

Pero a medida que se usa Instagram Lite, se podrán ver algunas diferencias. Por ejemplo, no cuenta con la opción para cambiar entre el feed de las personas que se siguen y los favoritos.

Y puede que también se eche de menos algunas funciones cuando se creen las publicaciones, Historias o los Reels. Pero si se quiere quieres librar de los anuncios, este es un truco que se puede aplicar usando una de las apps oficiales de Instagram.

Utilizar aplicaciones de terceros

No se podrán descargar desde Google Play Store, sino que se tendrán que instalarla a partir de un APK que provea el desarrollador. Una dinámica que solo se puede implementar con sitios y fuentes de confianza.

Y por otro lado, Hay que tener en cuenta que Instagram podría penalizar una cuenta si detecta que no se está usando la app oficial. Sabiendo esto, solo el usuario tendrá que decidir bajo su propio riesgo si se quiere optar por apps de terceros o no. FUENTE: NEXOFIN