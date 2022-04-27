Turnos para vacunación contra el Covid-19 para este miércoles

Locales 27 de abril de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de personas para vacunarse contra el Covid-19 este miércoles 27 de abril.
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Además destaca que “no es necesario esperar un período de tiempo determinado para realizarse la vacuna Covid si se han aplicado otra vacuna en esos días, inclusive el mismo día se pueden aplicar juntas con otras vacunas”.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    MERCEDES GUADALUPE    14342466
AGRETTI    EULALIA FLORA    4721252
AIMARETTI    VICTOR DANIEL    24688634
AIMARETTI    VALENTIN JOSE    6261179
ALBRECHT    RAQUEL TERESITA    5285421
ALBRECHT    MARÍA MERCEDES    21840307
AMHERDT    IRENE MERCEDES    908082
AMHERDT    RUT GUADALUPE    11641398
ARANDA    VICTOR ALCIDES    7708015
ARCEL    MARCELA JACINTA    5013693
AROLFO    ONDEMAR RAMÓN    6245496
AROLFO    EDMUNDO PEDRO    6245500
BARRAZA    MARGARITA PACION    4404493
BASTIDAS    JOSE LEONARDO    96036962
BELTRAMINO    CARMEN RAQUEL    5809707
BENITEZ    JUAN ALBERTO    20194097
BERNUCIO    EMILIO MARCELO    7876121
BERTOLE    ALBERTO OSCAR    7890369
BERTOSSI    NÉSTOR JULIO    6261614
BERTOSSI    JORGE BARTOLOMÉ    10722892
BERTOSSI    MARIELA SILVANA    22014684
BORGOGNO    JUAN CARLOS    11105455
BOROVACHI    ELSA ERMELINDA    5391483
BOTTELLI    AMANDA IRENE    3988270
CAILLET BOIS    MIGUEL ANGEL    6075586
CARDO    MARÍA INÉS    5904200
CARRIZO    JUAN CARLOS    5941214
CASSINI    HUGO JUAN BAUTISTA    10057754
CHAVARINI    JOSE LUIS    6263767
CHIAVARINI    HUGO ERNESTO    6263766
CIANI    ANGÉLICA GABRIELA    21840329
CIGNETTI    MARTA TERESA    4755933
CLAUSEN    MIRIAM BELKIS    4233431
CLAUSSEN    CELESTINO JULIO    6206549
COLOMBA    MARCELA GUADALUPE    21689191
COLOMBO    RAÚL FRANCISCO    7635960
CÓRDOBA    GRACIELA NOEMÍ.    14314325
CORNELLI    YANI EDEL    21411587
CORVI    SUSANA ALICIA    13947134
DAROS    MARIA DEL CARMEN    5809746
DEFAGOT    CARLOS MANUEL    6307419
DEMARIA    NELVIS ROSITA    4649639
DILDA    ANTONIO FABIAN    20140729
DOBOSZ    DOLLY LUISA    3521525
DUARTE    ANDREA GABRIELA    21778045
EBERHARDT    ELIDA ANITA    4233479
EBERHARDT    IRMA SERAFINA    4755901
EBERHARDT    ROSENDO EMILIO    6257131
EBERHARDT    LEONEL RAUL    6261609
ECHAGÛE    CARLOS GERMAN    21943028
EGGEL    INES DELFINA    4755946
EGGEL    FABIANA MARIA    21689178
EMMERT    ESTHER MARIA    4772983
EMMERT    RITA CAROLINA    5738518
ESCUDERO    JOSE ALBERTO    14140245
FASSETTA    EDUARDO CARLOS LORENZO    6308920
FASSETTA    RUBEN ALCIDES    13101604
FAVRE    INES TERESITA    5165040
FEDERICHI    SILVINA GABRIELA    22028702
FERNANDEZ    MARTIN ANTONIO    6309474
FERREYRA    MARCELO FABIAN    21804029
FORTESINI    LIDIA MARIA DEL ROSARIO    4959289
FOURNELL    JORGE ALBERTO    14113881
FUSSE    CELIA JUSTINA    4940140
FUSSI    HECTOR AGUSTIN    13762327
GABARRELLA    ANGELA ROXANA    17914112
GALLARDO    RAMÓN EMILIANO    8508499
GASSER    LOURDES CARLOS    6262061
GASSER    ESTER GLADIS    5165015
GASSER    ESTER BEATRIZ    6364901
GASSER    RITA ISABEL    10058280
GAUCHAT    MARTA OFELIA    4627383
GIACOMINO    JUAN CARLOS    6613558
GIACOSA    ESTER MARIA    4954814
GIACOSA    SANDRA DEL CARMEN    21689102
GODOY    ALICIA NOEMI    13082685
GODOY    FABIANA NATIVIDAD    21412434
GOSSO    MARIA MARTA    21031541
GUNDI    ANGEL HORACIO    7890322
GUNZIGER    MARIA LUISA    4940144
GUTIERREZ    LEONILDA AMELIA    3241047
HEINZEN    MARISA GABRIELA    21689135
HELDNER    LETICIA INES    5105614
HERRERO    MIGUEL ANGEL    8211974
HOFFMANN    HORACIO ROQUE    7676799
IGLESIAS    ELVIO RAMON    12331960
IMHOFF    RAQUEL MARIA DEL MILAGRO    16629493
IMHOFF    ZULEMA CRISTINA    5122091
IMHOFF    MARTA RAQUEL    5973661
IMHOFF    BIBIANA MARIA    21413378
IMHOFF    ROBERTO GUSTAVO    22028728
IMSAND    FERNANDO ALFREDO    21884707
IMVINKELRIED    MARIA ASUNCION    4755963
IOSSEN    IRENE MELANIA    2967685
JONAS    JUAN CARLOS    5068905
JUAREZ    ALICIA RAMONA    11426773
KUCHEN    CELIA TERESITA    6364936
KUCHEN    MARIO EMILIO    8485560
KUMMER    LORENZO GERONIMO    6263775
KUÑICHEK    IDELMA SILDA    5809797
KUÑICHEK    ESTER EMILIA    6364927
LAGGER    JUAN CARLOS    6257123
LANDUCCI    GLADIS TERESITA    4874933
LANFRANCO    MARIO LUIS    6613669
LEDERHOS    GERÓNIMO MIGUEL    4992541
LEDERHOS    MARIA SILVINA    21413504
LEVRINO    MARCELO IGNACIO    21411673
LIZARRAGA    ANA MARIA    10471921
LUQUEZ    ROBERTO    6613631
MAGNIN    LUCIA MAGDALENA    4755970
MAGNIN    HUGO ARTURO    5531677
MAIZA    DANTE ANTONIO    8507341
MARIONI    ELSA MARIA    11851274
MARTINEZ    DIEGO RAMÓN    21818540
MARTINI    DANIEL ANTONIO    21412957
MATHIEU    MÓNICA GUADALUPE    21421695
MEDRANO    ESTELA GUADALUPE    21804026
MEHRING    NELIDO ENRIQUE    6257190
MERLO    MARIA AGUSTINA    5285493
MICHLIG    RENE OMAR    6263773
MICOL    MARIA TERESA    6407601
MONZON    PATRICIA ANGÉLICA    21420036
MOREL    SILVINA ELISA    21413321
MORETTI    VICTORIO ENRIQUE    21620168
MOTTIER    ZULMA CLARA    4755942
MOTTO    BIBIANA RITA    21947155
MULLER    OSCAR BENITO    6257030
MÜLLER    ONELIA ANGELA    5690412
MÜLLER    MARIEL BEATRIZ    21031540
NEIF    JOSE MARIA    21550941
NIERENBERGER    ROBERTO MARCELO    21804018
NORIEGA    JORGELINA BEATRIZ    21413220
NOVOA    DANIEL JOSÉ    21804004
NUÑEZ    ELIAS MIGUEL    6253042
OCELLO    JULIO CESAR MIGUEL    21804088
OGGIER    FLORENTINO JUAN    6257142
OGGIER    RAQUEL MARIA    5285499
OLIVA    RAÚL JOSÉ    16756517
OYARZABAL    MARIA ECLAIR ARGENTINA    4105201
PAVARIN    GLORIA ANA    14612878
PAZ    MARCELO ALBERTO    21413086
PERALTA    SILVIA ESTER    10430357
PERALTA    VALLE DE LAS MERCEDES    5996416
PERALTA    SILVINA GUADALUPE    22183479
PEREZ    STELLA MARIS    5705023
PERREN    IRINEO    6249263
PERREN    VELMA LUISA    4233474
PERREN    MIGUEL ANGEL    7708022
PERREN    NORMA ZULEMA    5809766
PETROSELLI    OSVALDO FERMIN    6257038
PEVERELLI    NORA BEATRIZ    13762340
PIAGGIO    ISABEL JOSEFINA CATALINA    4648919
PIAGGIO    CLAUDIA TERESA    22014685
PIOLI    RAQUEL TERESITA    5285466
POLINI    ROBERTO ANGEL    21720826
POLLESO    NILDA LUCIA    4494583
RAMONDA    ALBERTO DERMIDIO    13762336
RATQUE    NORMA DEL CARMEN    5270724
REYNARES    MARIA EMILIA    21689139
RIBERO    MARIA TERESA    5442833
RIOS    MARCELINA LIDIA    3772797
RODRIGUEZ    NORMA BEATRIZ    21619106
ROMERO    MÓNICA EDIT    21903873
RONCHINO    RAUL JUAN    13101605
ROSALEZ    ROSALIA CECILIA    21647451
RUPPEN    ELIDA HAIDEE    5285462
RUPPEN    LUCRECIA AMALIA    5809764
RUSSEMBERGER    NORBERTO OSCAR    10191579
SALZMANN    MARIA LAURA    31092418
SALZMANN    BENITO JOSE    6206527
SAMBRANA    ADELFA BEATRIZ    6265306
SANTILLAN    ALBERTO OSCAR    21595511
SATTLER    CECILIA ESTHER    4233406
SATTLER    DESIDERIO PABLO    6253297
SATTLER    EULALIA LUCIA    5285457
SATTLER    OSVALDO IGNACIO    10191580
SCANDALO    JORGE OMAR    20627129
SCHINNER    TERESITA JUSTINA    5285403
SCHREIBER    GUSTAVO DIEGO    21413474
SCHWAB    NELIDA    3990276
SOLTERMANN    BEATRIZ MARIA    4105206
SOTTOCORNO    NOVELLA ALCIA    3989654
SPOTTI    CLAUDIO ALBERTO    21413370
STOFFEL    AMANCAI ANDREA    20254373
STRATTA    MARÍA CRISTINA    4750787
TAIVO    GERONIMO EMILIANO    13052944
TAIVO    CARLOS FABIAN    22028732
TECHTERMANN    ELOY BENITO    6262074
TELL    RAUL OSVALDO    6253721
TELL    MIRTA TERESA ELVIRA    3989666
TELL    GLADIS IRMA    4954812
THEILER    ROSITA LUCIA    4221231
VALDEZ    DELIA ANTARES    21546305
VALLEJOS    LUIS ORLANDO    13951069
VEGA    MARIA NICOLASA    4940111
VELAZQUEZ    GRACIELA DEL CARMEN    21994905
VIERA    JOSÉ MARÍA    21804035
VILCHE    SANDRA GUADALUPE    21620879
VILLARRUEL    GRACIELA MARIA    10247832
VINDEROLA    NORA CELMA    6407616
VITACOLONNA    SILVIA BEATRIZ    12399341
WALKER    ELVIO REINALDO    7649727
WALKER    ISABEL ANDREA    21413459
WALTER    MARCELO LUIS    6253325
WEGGENER    DELIA ANITA    4755938
WEGGENER    LUCIANO HÉCTOR    6262063
WEGGENER    FABIAN RICARDO    22028723
WEIDMANN    JUAN CARLOS    6258329
WELSCHEN    IMELDA MARIA    4755943
WELSCHEN    JUAN CARLOS    7877254
WELSCHEN    MIRTA ROSA    5809762
WELSCHEN    SILVIA MARIA DE LOURDES    10338558
YACOBI    DELIA MARÍA ROSA    5809758
YMSAND    MARTHA PAULINA    5285475
YOSSEN    RAQUEL NORA MARIA    4233442
YOST    MARIA CARINA    21804024
YUAN    OSVALDO PEDRO    6244827
ZEITER    LETICIA AMALIA    3990116
ZENCLUSSEN    MARIA ISABEL    5285488
ZINGERLING    IRENE LIDIA    4233498
ZINGERLING    JUAN MANUEL    10058286
ZOLLER    ANA MARIA    4959348
ZURBRIGGEN    ROSA MARIA    4755948
ZURBRIGGEN    BEATRIZ ROSA DEL CARMEN    5809718
ZURSCHMITTEN    SILVIA ELIDA    22308855

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