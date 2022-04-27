Turnos para vacunación contra el Covid-19 para este miércoles
Además destaca que “no es necesario esperar un período de tiempo determinado para realizarse la vacuna Covid si se han aplicado otra vacuna en esos días, inclusive el mismo día se pueden aplicar juntas con otras vacunas”.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA MERCEDES GUADALUPE 14342466
AGRETTI EULALIA FLORA 4721252
AIMARETTI VICTOR DANIEL 24688634
AIMARETTI VALENTIN JOSE 6261179
ALBRECHT RAQUEL TERESITA 5285421
ALBRECHT MARÍA MERCEDES 21840307
AMHERDT IRENE MERCEDES 908082
AMHERDT RUT GUADALUPE 11641398
ARANDA VICTOR ALCIDES 7708015
ARCEL MARCELA JACINTA 5013693
AROLFO ONDEMAR RAMÓN 6245496
AROLFO EDMUNDO PEDRO 6245500
BARRAZA MARGARITA PACION 4404493
BASTIDAS JOSE LEONARDO 96036962
BELTRAMINO CARMEN RAQUEL 5809707
BENITEZ JUAN ALBERTO 20194097
BERNUCIO EMILIO MARCELO 7876121
BERTOLE ALBERTO OSCAR 7890369
BERTOSSI NÉSTOR JULIO 6261614
BERTOSSI JORGE BARTOLOMÉ 10722892
BERTOSSI MARIELA SILVANA 22014684
BORGOGNO JUAN CARLOS 11105455
BOROVACHI ELSA ERMELINDA 5391483
BOTTELLI AMANDA IRENE 3988270
CAILLET BOIS MIGUEL ANGEL 6075586
CARDO MARÍA INÉS 5904200
CARRIZO JUAN CARLOS 5941214
CASSINI HUGO JUAN BAUTISTA 10057754
CHAVARINI JOSE LUIS 6263767
CHIAVARINI HUGO ERNESTO 6263766
CIANI ANGÉLICA GABRIELA 21840329
CIGNETTI MARTA TERESA 4755933
CLAUSEN MIRIAM BELKIS 4233431
CLAUSSEN CELESTINO JULIO 6206549
COLOMBA MARCELA GUADALUPE 21689191
COLOMBO RAÚL FRANCISCO 7635960
CÓRDOBA GRACIELA NOEMÍ. 14314325
CORNELLI YANI EDEL 21411587
CORVI SUSANA ALICIA 13947134
DAROS MARIA DEL CARMEN 5809746
DEFAGOT CARLOS MANUEL 6307419
DEMARIA NELVIS ROSITA 4649639
DILDA ANTONIO FABIAN 20140729
DOBOSZ DOLLY LUISA 3521525
DUARTE ANDREA GABRIELA 21778045
EBERHARDT ELIDA ANITA 4233479
EBERHARDT IRMA SERAFINA 4755901
EBERHARDT ROSENDO EMILIO 6257131
EBERHARDT LEONEL RAUL 6261609
ECHAGÛE CARLOS GERMAN 21943028
EGGEL INES DELFINA 4755946
EGGEL FABIANA MARIA 21689178
EMMERT ESTHER MARIA 4772983
EMMERT RITA CAROLINA 5738518
ESCUDERO JOSE ALBERTO 14140245
FASSETTA EDUARDO CARLOS LORENZO 6308920
FASSETTA RUBEN ALCIDES 13101604
FAVRE INES TERESITA 5165040
FEDERICHI SILVINA GABRIELA 22028702
FERNANDEZ MARTIN ANTONIO 6309474
FERREYRA MARCELO FABIAN 21804029
FORTESINI LIDIA MARIA DEL ROSARIO 4959289
FOURNELL JORGE ALBERTO 14113881
FUSSE CELIA JUSTINA 4940140
FUSSI HECTOR AGUSTIN 13762327
GABARRELLA ANGELA ROXANA 17914112
GALLARDO RAMÓN EMILIANO 8508499
GASSER LOURDES CARLOS 6262061
GASSER ESTER GLADIS 5165015
GASSER ESTER BEATRIZ 6364901
GASSER RITA ISABEL 10058280
GAUCHAT MARTA OFELIA 4627383
GIACOMINO JUAN CARLOS 6613558
GIACOSA ESTER MARIA 4954814
GIACOSA SANDRA DEL CARMEN 21689102
GODOY ALICIA NOEMI 13082685
GODOY FABIANA NATIVIDAD 21412434
GOSSO MARIA MARTA 21031541
GUNDI ANGEL HORACIO 7890322
GUNZIGER MARIA LUISA 4940144
GUTIERREZ LEONILDA AMELIA 3241047
HEINZEN MARISA GABRIELA 21689135
HELDNER LETICIA INES 5105614
HERRERO MIGUEL ANGEL 8211974
HOFFMANN HORACIO ROQUE 7676799
IGLESIAS ELVIO RAMON 12331960
IMHOFF RAQUEL MARIA DEL MILAGRO 16629493
IMHOFF ZULEMA CRISTINA 5122091
IMHOFF MARTA RAQUEL 5973661
IMHOFF BIBIANA MARIA 21413378
IMHOFF ROBERTO GUSTAVO 22028728
IMSAND FERNANDO ALFREDO 21884707
IMVINKELRIED MARIA ASUNCION 4755963
IOSSEN IRENE MELANIA 2967685
JONAS JUAN CARLOS 5068905
JUAREZ ALICIA RAMONA 11426773
KUCHEN CELIA TERESITA 6364936
KUCHEN MARIO EMILIO 8485560
KUMMER LORENZO GERONIMO 6263775
KUÑICHEK IDELMA SILDA 5809797
KUÑICHEK ESTER EMILIA 6364927
LAGGER JUAN CARLOS 6257123
LANDUCCI GLADIS TERESITA 4874933
LANFRANCO MARIO LUIS 6613669
LEDERHOS GERÓNIMO MIGUEL 4992541
LEDERHOS MARIA SILVINA 21413504
LEVRINO MARCELO IGNACIO 21411673
LIZARRAGA ANA MARIA 10471921
LUQUEZ ROBERTO 6613631
MAGNIN LUCIA MAGDALENA 4755970
MAGNIN HUGO ARTURO 5531677
MAIZA DANTE ANTONIO 8507341
MARIONI ELSA MARIA 11851274
MARTINEZ DIEGO RAMÓN 21818540
MARTINI DANIEL ANTONIO 21412957
MATHIEU MÓNICA GUADALUPE 21421695
MEDRANO ESTELA GUADALUPE 21804026
MEHRING NELIDO ENRIQUE 6257190
MERLO MARIA AGUSTINA 5285493
MICHLIG RENE OMAR 6263773
MICOL MARIA TERESA 6407601
MONZON PATRICIA ANGÉLICA 21420036
MOREL SILVINA ELISA 21413321
MORETTI VICTORIO ENRIQUE 21620168
MOTTIER ZULMA CLARA 4755942
MOTTO BIBIANA RITA 21947155
MULLER OSCAR BENITO 6257030
MÜLLER ONELIA ANGELA 5690412
MÜLLER MARIEL BEATRIZ 21031540
NEIF JOSE MARIA 21550941
NIERENBERGER ROBERTO MARCELO 21804018
NORIEGA JORGELINA BEATRIZ 21413220
NOVOA DANIEL JOSÉ 21804004
NUÑEZ ELIAS MIGUEL 6253042
OCELLO JULIO CESAR MIGUEL 21804088
OGGIER FLORENTINO JUAN 6257142
OGGIER RAQUEL MARIA 5285499
OLIVA RAÚL JOSÉ 16756517
OYARZABAL MARIA ECLAIR ARGENTINA 4105201
PAVARIN GLORIA ANA 14612878
PAZ MARCELO ALBERTO 21413086
PERALTA SILVIA ESTER 10430357
PERALTA VALLE DE LAS MERCEDES 5996416
PERALTA SILVINA GUADALUPE 22183479
PEREZ STELLA MARIS 5705023
PERREN IRINEO 6249263
PERREN VELMA LUISA 4233474
PERREN MIGUEL ANGEL 7708022
PERREN NORMA ZULEMA 5809766
PETROSELLI OSVALDO FERMIN 6257038
PEVERELLI NORA BEATRIZ 13762340
PIAGGIO ISABEL JOSEFINA CATALINA 4648919
PIAGGIO CLAUDIA TERESA 22014685
PIOLI RAQUEL TERESITA 5285466
POLINI ROBERTO ANGEL 21720826
POLLESO NILDA LUCIA 4494583
RAMONDA ALBERTO DERMIDIO 13762336
RATQUE NORMA DEL CARMEN 5270724
REYNARES MARIA EMILIA 21689139
RIBERO MARIA TERESA 5442833
RIOS MARCELINA LIDIA 3772797
RODRIGUEZ NORMA BEATRIZ 21619106
ROMERO MÓNICA EDIT 21903873
RONCHINO RAUL JUAN 13101605
ROSALEZ ROSALIA CECILIA 21647451
RUPPEN ELIDA HAIDEE 5285462
RUPPEN LUCRECIA AMALIA 5809764
RUSSEMBERGER NORBERTO OSCAR 10191579
SALZMANN MARIA LAURA 31092418
SALZMANN BENITO JOSE 6206527
SAMBRANA ADELFA BEATRIZ 6265306
SANTILLAN ALBERTO OSCAR 21595511
SATTLER CECILIA ESTHER 4233406
SATTLER DESIDERIO PABLO 6253297
SATTLER EULALIA LUCIA 5285457
SATTLER OSVALDO IGNACIO 10191580
SCANDALO JORGE OMAR 20627129
SCHINNER TERESITA JUSTINA 5285403
SCHREIBER GUSTAVO DIEGO 21413474
SCHWAB NELIDA 3990276
SOLTERMANN BEATRIZ MARIA 4105206
SOTTOCORNO NOVELLA ALCIA 3989654
SPOTTI CLAUDIO ALBERTO 21413370
STOFFEL AMANCAI ANDREA 20254373
STRATTA MARÍA CRISTINA 4750787
TAIVO GERONIMO EMILIANO 13052944
TAIVO CARLOS FABIAN 22028732
TECHTERMANN ELOY BENITO 6262074
TELL RAUL OSVALDO 6253721
TELL MIRTA TERESA ELVIRA 3989666
TELL GLADIS IRMA 4954812
THEILER ROSITA LUCIA 4221231
VALDEZ DELIA ANTARES 21546305
VALLEJOS LUIS ORLANDO 13951069
VEGA MARIA NICOLASA 4940111
VELAZQUEZ GRACIELA DEL CARMEN 21994905
VIERA JOSÉ MARÍA 21804035
VILCHE SANDRA GUADALUPE 21620879
VILLARRUEL GRACIELA MARIA 10247832
VINDEROLA NORA CELMA 6407616
VITACOLONNA SILVIA BEATRIZ 12399341
WALKER ELVIO REINALDO 7649727
WALKER ISABEL ANDREA 21413459
WALTER MARCELO LUIS 6253325
WEGGENER DELIA ANITA 4755938
WEGGENER LUCIANO HÉCTOR 6262063
WEGGENER FABIAN RICARDO 22028723
WEIDMANN JUAN CARLOS 6258329
WELSCHEN IMELDA MARIA 4755943
WELSCHEN JUAN CARLOS 7877254
WELSCHEN MIRTA ROSA 5809762
WELSCHEN SILVIA MARIA DE LOURDES 10338558
YACOBI DELIA MARÍA ROSA 5809758
YMSAND MARTHA PAULINA 5285475
YOSSEN RAQUEL NORA MARIA 4233442
YOST MARIA CARINA 21804024
YUAN OSVALDO PEDRO 6244827
ZEITER LETICIA AMALIA 3990116
ZENCLUSSEN MARIA ISABEL 5285488
ZINGERLING IRENE LIDIA 4233498
ZINGERLING JUAN MANUEL 10058286
ZOLLER ANA MARIA 4959348
ZURBRIGGEN ROSA MARIA 4755948
ZURBRIGGEN BEATRIZ ROSA DEL CARMEN 5809718
ZURSCHMITTEN SILVIA ELIDA 22308855