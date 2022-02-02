Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este jueves 3 de febrero

Locales 02 de febrero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este jueves 3 de febrero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    MARIELA LAURA    26907021
ALEGRE    ROCIO MILAGROS    41514585
ALVAREZ    ORLANDO JUAN    29185166
ANDRIAN    PABLO EZEQUIEL    36300995
ARALLA    GERMÁN GUSTAVO    23350779
BARSANTI    GUSTAVO ARIEL    28360155
BATTISTA    URIEL FEDERICO    26773277
BECKER    FERNANDO VALENTIN    26785216
BELLA    MARÍA JULIA    26773286
BENASSI    CRISTIAN CESAR    23694871
BERARDO    MATIAS ALFREDO    26937262
BERRA    FABIO MARTIN    33664808
BERTOLE    SILVANA MARIA    26937270
BERTOLE    ALEJANDRO IVÁN    36107831
BERTOLÉ    EVANGELINA MARÍA    26785211
BERTOSSI    LORENA GUADALUPE    26937266
BETTIG    EUGENIA LUCIANA    25926472
BONOMO    CECILIA BEATRIZ    33924614
BORETTO    LILIANA ELSA    11692075
BORETTO    MARIA SOLEDAD    26773290
BRUN    MATÍAS ALEJANDRO    28022825
BUGDAHL    MARINA LORENA    26937260
CACERES    INES MAXIMIANA    32600570
CAMUZZI    MARIA ROSANA    26190154
CAÑETE    ELEN EDIT    37254586
CARO    CARINA MABEL    25512515
CASSINI    ANDREA VANESA    30693141
CASTILLO    JOSE MARIA    23758074
CAVALERO    LUCIANA LAURA    28567488
CHALITA    MICAELA    37830738
CHAVARINI    DANA MARIANA    33664879
CIGNETTI    FRANCO LUIS    33664780
CORTES    DIEGO MARTIN    27003566
CURTO    GISELA BELEN    41011356
DALLA FONTANA    JORGE ALBERTO    24160968
EBERHARDT    HUGO ALBERTO    26937261
EGGEL    CARINA SOLEDAD    26639821
ESPINDOLA    PABLO MARTÍN    26937254
FALCHINI    MARIA EUGENIA    25651959
FAVRE    LEANDRO ARIEL    29990701
FERRERO    NULMI LUCÍA ROSA    3963342
FERREYRA    FERNANDO GABRIEL    25555915
FERREYRA    CRISTIAN EDUARDO    26785203
FILARDO    LUCIANA CORINA    26937255
FONTANA    PEDRO RAMÓN ALEJANDRO    44282551
FORASTIERI    JEREMÍAS AGUSTÍN    39857081
FRANCHINO    MAURO ALBERTO    26937277
FRANCO    SILVIA LORENA    26962111
FRANZEN    CARLOS ALBERTO    25063767
GALIANO    CAMILA SOLEDAD    39630355
GALLARDO    CRISTIAN LEONEL    26925212
GARONI    VANINA GUADALUPE    26055986
GIEFERL    ALBERTO ALEJANDRO    25280099
GIRAUDO    IVANA SOLEDAD    26594431
GONZALEZ    DARIO LEONEL    39856481
GUAN    QIAO SHENG    95276619
GUEVARA    HUGO RAFAEL    33452408
GUTIERREZ    LAURA MARIA    23422949
HELDNER    GISELA MERCEDES    27887115
HERNANDEZ    EMANUEL ALEJANDRO    35294410
HISCHIER    NICOLÁS MATÍAS    33664842
HOFFMANN    GERMAN CARLOS    26773293
HOYOS    ESEQUIEL ARTURO    39857016
ILCHISCHEN    MARÍA SILVIA    26055985
IMHOFF    RAFAEL DAVID    26055929
IMVINKELRIED    CRISTIAN MAXIMILIANO    26724365
KLING    CLAUDIA MARCELA    25163748
KRENZ    LORENA PAOLA    26889725
KUÑICHEK    BETIANA PAOLA    26724354
LENCINA    GUSTAVO NICOLAS    36619167
LIZARRAGA    SEBASTIÁN RICARDO    34970230
MAGNONE    VERONICA VANESA    26907078
MAIZA    NARELA MELINA    44525516
MASSINI    DAMIAN FABIO    26629759
MAURER    MELINA MARICEL    26781444
MENDOZA    SELVA FABIANA    36265926
METZLER    CAMILA FLORENCIA    39454406
MEYNET    LUCAS RUBEN    33664739
MORETTI    BRISA AGUSTINA    42130418
NEFFEN    CLAUDIO MARCELO    26724389
NIERENBERGER    CECILIA NORMA    29185148
NOVOA    DANIELA VANESA    33218629
OCAMPO    GRISELDA LORENA    29924733
OLIVERA    ROSANA GUADALUPE    26860161
OSTA    LOURDES CARINA    29185118
OTAZO    GABRIEL RICARDO    34650763
PAFUNDI    DAMIAN EDGARDO    26669584
PAPORELLO    LORENA SOLEDAD    26773287
PEREZ    MAIRA ELIZABETH    41287762
PIEDRABUENA    ROSA DEL CARMEN    13947151
PILLONEL    BETIANA MARIEL    26773280
PONJOVICH    MARIA CRISTINA    26937263
PRATO    MATÍAS JUAN    26785208
QUESADA    JOSE IGNACIO    26785217
RAMIREZ    LORENA VICTORIA    33664714
RAMOS    JUAN PABLO    26977016
RAMOS    LAUREANO JESÚS    26301948
REINHARDT    CLAUDIA ANDREA    26055966
REY    ELIANA    39052093
RIOS    ARIANA MARTINA    27292725
RIVAROLA    LARISA AYLÉN    43128450
RIVERO    GISELA MARIA ROSAURA    24995905
RODRIGUEZ    ALEJANDRO ANDRES    37199171
ROMERO    MARCELO JULIAN    28567436
ROSALES    RICARDO MIGUEL    26369775
RUA    JUAN JOSE    44632231
RUFINO    DANIELA LORENA    26773285
RUIZ    ANDREA    31066060
SALLES    GRACIELA GUADALUPE SOLEDAD    27413972
SALLIK    PATRICIA MABEL    26489909
SALZMANN    MELISA MARTA    33955517
SALZMANN    EZEQUIEL MATIAS JOSE    27292730
SALZMANN    JESICA GUADALUPE    26937292
SANCHEZ    CÁNDIDO CARLOS ROBERTO    13632926
SCHNEIDER    ROMINA SOLEDAD    39052037
SEJAS    CRISTIAN DAMIAN    29179372
SILVA    ESTEBAN JESÚS    26785189
STANICH    JOSÉ MARÍA    26912071
STANICH BESSONE    GRACIELA FRANCISCA    10430217
TARDIVO    ELIANA SOLEDAD    35250020
TOANI    FACUNDO MATÍAS    23991175
TOSOLINI    LEONARDO RENE    23816985
TRAVACHINO    MATÍAS FERNANDO    27292472
ULRICH    CRISTINA ISABEL    26055876
VAUDAGNA    SILVINA GUADALUPE    26855530
VAZQUEZ    MARIA FLORENCIA    33361900
VILLALBA    SOFÍA MARÍA LUISA    42850739
VILLALBA    JULIETA ELISABET    25280029
VILLAN    MICAELA SOLEDAD    40702779
WEGGENER    AMILCAR HECTOR    23385173
YENSEN    ANAHÍ DANIELA    26855522
ZEBALLOS    MARISA ISABEL    23185631
ZEBALLOS    JUAN MARCELO    23350744
ZURSCHMITTEN    MANUEL ALFREDO    37331697
ZURSCHMITTEN    TERESA GUADALUPE    26078704

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