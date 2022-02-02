Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este jueves 3 de febrero
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA MARIELA LAURA 26907021
ALEGRE ROCIO MILAGROS 41514585
ALVAREZ ORLANDO JUAN 29185166
ANDRIAN PABLO EZEQUIEL 36300995
ARALLA GERMÁN GUSTAVO 23350779
BARSANTI GUSTAVO ARIEL 28360155
BATTISTA URIEL FEDERICO 26773277
BECKER FERNANDO VALENTIN 26785216
BELLA MARÍA JULIA 26773286
BENASSI CRISTIAN CESAR 23694871
BERARDO MATIAS ALFREDO 26937262
BERRA FABIO MARTIN 33664808
BERTOLE SILVANA MARIA 26937270
BERTOLE ALEJANDRO IVÁN 36107831
BERTOLÉ EVANGELINA MARÍA 26785211
BERTOSSI LORENA GUADALUPE 26937266
BETTIG EUGENIA LUCIANA 25926472
BONOMO CECILIA BEATRIZ 33924614
BORETTO LILIANA ELSA 11692075
BORETTO MARIA SOLEDAD 26773290
BRUN MATÍAS ALEJANDRO 28022825
BUGDAHL MARINA LORENA 26937260
CACERES INES MAXIMIANA 32600570
CAMUZZI MARIA ROSANA 26190154
CAÑETE ELEN EDIT 37254586
CARO CARINA MABEL 25512515
CASSINI ANDREA VANESA 30693141
CASTILLO JOSE MARIA 23758074
CAVALERO LUCIANA LAURA 28567488
CHALITA MICAELA 37830738
CHAVARINI DANA MARIANA 33664879
CIGNETTI FRANCO LUIS 33664780
CORTES DIEGO MARTIN 27003566
CURTO GISELA BELEN 41011356
DALLA FONTANA JORGE ALBERTO 24160968
EBERHARDT HUGO ALBERTO 26937261
EGGEL CARINA SOLEDAD 26639821
ESPINDOLA PABLO MARTÍN 26937254
FALCHINI MARIA EUGENIA 25651959
FAVRE LEANDRO ARIEL 29990701
FERRERO NULMI LUCÍA ROSA 3963342
FERREYRA FERNANDO GABRIEL 25555915
FERREYRA CRISTIAN EDUARDO 26785203
FILARDO LUCIANA CORINA 26937255
FONTANA PEDRO RAMÓN ALEJANDRO 44282551
FORASTIERI JEREMÍAS AGUSTÍN 39857081
FRANCHINO MAURO ALBERTO 26937277
FRANCO SILVIA LORENA 26962111
FRANZEN CARLOS ALBERTO 25063767
GALIANO CAMILA SOLEDAD 39630355
GALLARDO CRISTIAN LEONEL 26925212
GARONI VANINA GUADALUPE 26055986
GIEFERL ALBERTO ALEJANDRO 25280099
GIRAUDO IVANA SOLEDAD 26594431
GONZALEZ DARIO LEONEL 39856481
GUAN QIAO SHENG 95276619
GUEVARA HUGO RAFAEL 33452408
GUTIERREZ LAURA MARIA 23422949
HELDNER GISELA MERCEDES 27887115
HERNANDEZ EMANUEL ALEJANDRO 35294410
HISCHIER NICOLÁS MATÍAS 33664842
HOFFMANN GERMAN CARLOS 26773293
HOYOS ESEQUIEL ARTURO 39857016
ILCHISCHEN MARÍA SILVIA 26055985
IMHOFF RAFAEL DAVID 26055929
IMVINKELRIED CRISTIAN MAXIMILIANO 26724365
KLING CLAUDIA MARCELA 25163748
KRENZ LORENA PAOLA 26889725
KUÑICHEK BETIANA PAOLA 26724354
LENCINA GUSTAVO NICOLAS 36619167
LIZARRAGA SEBASTIÁN RICARDO 34970230
MAGNONE VERONICA VANESA 26907078
MAIZA NARELA MELINA 44525516
MASSINI DAMIAN FABIO 26629759
MAURER MELINA MARICEL 26781444
MENDOZA SELVA FABIANA 36265926
METZLER CAMILA FLORENCIA 39454406
MEYNET LUCAS RUBEN 33664739
MORETTI BRISA AGUSTINA 42130418
NEFFEN CLAUDIO MARCELO 26724389
NIERENBERGER CECILIA NORMA 29185148
NOVOA DANIELA VANESA 33218629
OCAMPO GRISELDA LORENA 29924733
OLIVERA ROSANA GUADALUPE 26860161
OSTA LOURDES CARINA 29185118
OTAZO GABRIEL RICARDO 34650763
PAFUNDI DAMIAN EDGARDO 26669584
PAPORELLO LORENA SOLEDAD 26773287
PEREZ MAIRA ELIZABETH 41287762
PIEDRABUENA ROSA DEL CARMEN 13947151
PILLONEL BETIANA MARIEL 26773280
PONJOVICH MARIA CRISTINA 26937263
PRATO MATÍAS JUAN 26785208
QUESADA JOSE IGNACIO 26785217
RAMIREZ LORENA VICTORIA 33664714
RAMOS JUAN PABLO 26977016
RAMOS LAUREANO JESÚS 26301948
REINHARDT CLAUDIA ANDREA 26055966
REY ELIANA 39052093
RIOS ARIANA MARTINA 27292725
RIVAROLA LARISA AYLÉN 43128450
RIVERO GISELA MARIA ROSAURA 24995905
RODRIGUEZ ALEJANDRO ANDRES 37199171
ROMERO MARCELO JULIAN 28567436
ROSALES RICARDO MIGUEL 26369775
RUA JUAN JOSE 44632231
RUFINO DANIELA LORENA 26773285
RUIZ ANDREA 31066060
SALLES GRACIELA GUADALUPE SOLEDAD 27413972
SALLIK PATRICIA MABEL 26489909
SALZMANN MELISA MARTA 33955517
SALZMANN EZEQUIEL MATIAS JOSE 27292730
SALZMANN JESICA GUADALUPE 26937292
SANCHEZ CÁNDIDO CARLOS ROBERTO 13632926
SCHNEIDER ROMINA SOLEDAD 39052037
SEJAS CRISTIAN DAMIAN 29179372
SILVA ESTEBAN JESÚS 26785189
STANICH JOSÉ MARÍA 26912071
STANICH BESSONE GRACIELA FRANCISCA 10430217
TARDIVO ELIANA SOLEDAD 35250020
TOANI FACUNDO MATÍAS 23991175
TOSOLINI LEONARDO RENE 23816985
TRAVACHINO MATÍAS FERNANDO 27292472
ULRICH CRISTINA ISABEL 26055876
VAUDAGNA SILVINA GUADALUPE 26855530
VAZQUEZ MARIA FLORENCIA 33361900
VILLALBA SOFÍA MARÍA LUISA 42850739
VILLALBA JULIETA ELISABET 25280029
VILLAN MICAELA SOLEDAD 40702779
WEGGENER AMILCAR HECTOR 23385173
YENSEN ANAHÍ DANIELA 26855522
ZEBALLOS MARISA ISABEL 23185631
ZEBALLOS JUAN MARCELO 23350744
ZURSCHMITTEN MANUEL ALFREDO 37331697
ZURSCHMITTEN TERESA GUADALUPE 26078704