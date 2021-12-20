Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy lunes 20 de diciembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACQUATTI ANA PAULA 48853304
ACUÑA DIOGO ALEXANDER 49042362
ADROVER NAIARA 48065918
ALBERA MARTINA ANDREA 48065917
ALBORNOZ RODRIGUEZ LAUTARO IGNACIO 48469744
Albrecht BeNJAMIN 49924664
albrecht alexis 48251510
ALEGRE THIAGO 48469775
ALONSO SANTIAGO 48469701
ANDEREGGEN ROSARIO BELÉN 49039294
Balsamo Thiago 53271312
Balsamo Tiziano 53271311
BEDINI BRENDA 48469739
BELSITO MATEO 49039293
Benzi Malena 50682704
Benzi Evangelina 54846440
BENZO BRUNO IGNACIO 49042382
BERARDO FELIPE 48254113
BERTAINA IGNACIO JOAQUÍN 48469766
BETTICK TOMÁS BERNARDO 47290681
bettig bautista uriel 48188538
BETTIG CATRIEL GERÓNIMO DANIEL 48738361
Blanc Paulina 57136913
BOCASSI FLORENCIA AYLÉN 48469756
BOURQUIN BESSONE VALENTINO 48607435
BOUTET GIANELA SELENE 45266195
BOUVIER DELFINA JAZMIN 48738768
Bugdahl Mia 57325003
BULLÓN JUAN CARLOS EXEQUIEL 48469567
CAMUZZI SARA VICTORIA 48469774
CARRIZO ROMA MILAGROS 49042377
CATROPPA AGUSTÍN 49815572
CAVALLERO MATEO 48469745
CEBALLOS EVELYN CELESTE 48852354
Chavarini Pilar 53270006
CHAVEZ LUIS MIGUEL 48469475
CITRONI VALENTINO 48469797
COLAUTTI JOAQUÍN 48469746
Colla lorenzo 48469800
COTICHINI ROSALEZ RENZO EZEQUIEL 48065916
DALINGER IAN KEVIN ALEJANDRO 48738774
DEBRUYNE AXEL ARIEL 48469753
DIAZ BAUTISTA VALENTÍN ISMAEL 47979588
Díaz Kimey mía 54025090
DUARTE NAIARA LUJÁN 48747492
EBERHARDT LUCAS GABRIEL 48469772
EBERHARDT LUCÍA 49042373
ECHAGÜE MARTINA 48469769
ECHEVARRIA ALEXANDER GABRIEL 46997697
Eggel Clarita Lucía 57133166
ESCOBAR SANTIAGO ADRIÁN 48065910
ESCOBAR ANTONELLA SOLEDAD 49042381
ESCOBAR STINSON DANA BELÉN 48469773
FAUST XIOMARA 52134429
FAUST WILHELM 53804605
FAVA MORENA 48469757
FAVRE EMILIANO 48469738
FENETZ POZZO EUGENIA 48469788
Ferraro antonia 56020360
FERREYRA BRENDA MACARENA 48973042
Fonticelli Giovanni 53401927
Fonticelli Santina 56624810
FREYRE MATIAS ARIEL 50405708
FREYRE JOAQUIN GABRIEL 47976359
FUSSI VALENTINO MATEO 49042378
GALEANO ENZO 48469784
GARDIOL EZEQUIEL DAVID 48469776
GARDUÑO LUZMILA BELÉN 47039951
Garnero Gabino 56162395
GARNERO ELISA LUZ 48469763
GARNICA TIARA GERALDINE 47209709
GARNICA RODRIGO JESÚS 49042361
GOMEZ JUAN BAUTISTA 48469751
Gonzalez Valentina 55930952
Gonzalez Uriel jesus 56379989
GONZALEZ BENJAMÍN OMAR 47659018
GONZALEZ TICIANA MACARENA 48469747
González Narela 48469770
Gonzalvez Jeremías 53918421
GUALDONI CIRO PIETRO 48747481
HAMMERLY HUG SABRINA NATIVIDAD 48065903
HARMACIJ EMMA 48469794
HELTNER IAN EMANUEL 48746493
HISCHIER SANTIAGO EMANUEL 49042376
IMHOFF FRANCO NAHUEL 48469484
IMHOFF RODRIGO GABRIEL 49042364
ISLAN KIARA 52134078
JACQUIER BENJAMÍN 48469793
JORGE PRISCILA 48469708
Jullier Vanina 45954040
keller bianca 49755202
Klein Juan 47768075
KLENZI GIACOSA LEÓN 48065908
KLIPAN LAUTARO DAVID 47769817
KLUG BIANCA 49039291
KRAFT LUCIANO SEBASTIÁN 48710330
LANCE JOEL LUCAS 48469786
Leguizamon Juan Martín 53034317
Leguizamon Bautista 56625066
LEIVA UMA AGOSTINA 49042380
LESPINARD CONSTANZA 49039296
Lizasoain Valentina 55532796
LORETAN DELFINA VIVIANA 48469792
LORETAN JESÚS HERNÁN 48469767
Maciel Emma 50788381
mangiaut clara 48065914
MANSILLA PERREN CIRO RENÉ 56162389
MARTINEZ GASPAR 49042370
MARTINI MIA 49042366
Massimino Alzugaray Renata 51404039
Massimino Alzugaray Emilia 55214685
MEDINA NAHUEL ESTEBAN 47922619
Mendoza Mariano 47922831
MEURZET MÁXIMO ALEJANDRO 46369929
MIERKE SANTIAGO DAVID 47330248
MILESI DANTE 48469485
Millan Irupe 56965474
Mogica Luis Alejandro 45266350
MORALES MICAELA 48065909
MORO YARO NICOLÁS 48738754
NAVARRO MÍA MAILÉN 55932653
OBREGON MORENA MILAGROS 48851603
OGGIER GUILLERMINA 48251530
OJEDA ANGEL LEONEL 51322867
OLDANI YOHANA MICAELA 48747493
OVANDO JOAQUÍN 48469741
PALACIOS KAREN ARIANA 48469758
PALACIOS MANUEL 49107881
PALAVECINO IRINA YAEL ITATI 47209706
PANUNCIO AUGUSTO 49042365
PAOLONI LISANDRO MARTÍN 54505874
PASTOR JOSEFINA CAMILA 48469748
Paz Jazmín Delmira 55795606
PEGASSANO GUNTREN SANTIAGO ANDRÉS 48469759
PERALTA JUAN DAVID 48469796
PERETTI MARIA PAULA 48469740
Perez Josias 57042912
PERREN LUCAS VALENTÍN 48747213
PICATTO EBERHARDT THIAGO TOMAS 47209707
Portillo Dana 50556618
Portillo Lucas 53402451
Portillo Antonella 56298381
PRATTO VALENTINO 48738757
PUZ JULIANA 48469761
QUIROGA TATIANA 48469787
REUTLINGER MÜLLER FRIDA 49042369
RIOS ACOSTA ESTEBAN JESÚS 47586446
Robledo Antonella jocabed 53778474
RODRIGUEZ XIOMARA AGUSTINA 48738772
RODRIGUEZ CARLA ANTONELLA 49042391
ROMÁN TIAGO MIGUEL 47330289
Roman corvi Alma 53405087
Roman corvi Emilse 55535434
romano Joana milagros 50349893
romano celene agustina 52362513
Rotschy Felix 56299087
ruppen Patricio 57135056
SANTILLAN SOL ANAHÍ 46835630
SANTILLAN SELENE AGOSTINA 48708577
SCAGLIA FELIPE ALVARO 49042387
Schamne Julia 55533956
Schimpf Brenda 45657964
SCHNIDER DIP TOMÁS 48914569
SCOTTA VACHINO SOFÍA 48065907
SEJAS LUZMILA BELEN 48853301
SERRA BERTOLE LUCIA GUADALUPE 48065911
SIMIONATTO GALVÁN JOAQUINA 48469771
STALDER JOSEFINA 48738778
STANICH INGARAMO BENICIO 48469750
TANTERA ALANIS LUZ MILAGROS 52636751
TECHTERMANN MARTÍN 48747549
TORRES FLAVIO DANIEL 48541184
TRAVACHINO Emiliano 48469779
TRAVACHINO ENZO 48469789
TRAVACHINO GUASTAVINO AGUSTÍN 48469765
Tschieder Martina 47290707
VALDEZ CELESTE JULIANA 49042363
VARGAS AGUSTÍN SEBASTIÁN 47922660
VIERA AROLFO KEVIN AGUSTÍN 57328603
Villalba Patricio 55796940
Villalba Ludmila 47330281
Walker Narela 48469780
WALKER YULIANA MICAELA 49039556
WALKER THIAGO 47207700
WALTER LAUTARO SEBASTIAN 50605287
WALTER JULIETA MARIA 55402385
YOSSEN IGNACIO JULIO 48711341
ZANUTTINI ALEXIS EMILIO 49042367
Zmutt Anali 47922604
ZURSCHMITTEN IMSAND SOFÍA 48469754