Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy lunes 20 de diciembre en el Suchón

Locales 20 de diciembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy lunes 20 de diciembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
13112020-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACQUATTI    ANA PAULA    48853304
ACUÑA    DIOGO ALEXANDER    49042362
ADROVER    NAIARA    48065918
ALBERA    MARTINA ANDREA    48065917
ALBORNOZ RODRIGUEZ    LAUTARO IGNACIO    48469744
Albrecht    BeNJAMIN    49924664
albrecht    alexis    48251510
ALEGRE    THIAGO    48469775
ALONSO    SANTIAGO    48469701
ANDEREGGEN    ROSARIO BELÉN    49039294
Balsamo    Thiago    53271312
Balsamo    Tiziano    53271311
BEDINI    BRENDA    48469739
BELSITO    MATEO    49039293
Benzi    Malena    50682704
Benzi    Evangelina    54846440
BENZO    BRUNO IGNACIO    49042382
BERARDO    FELIPE    48254113
BERTAINA    IGNACIO JOAQUÍN    48469766
BETTICK    TOMÁS BERNARDO    47290681
bettig    bautista uriel    48188538
BETTIG    CATRIEL GERÓNIMO DANIEL    48738361
Blanc    Paulina    57136913
BOCASSI    FLORENCIA AYLÉN    48469756
BOURQUIN BESSONE    VALENTINO    48607435
BOUTET    GIANELA SELENE    45266195
BOUVIER    DELFINA JAZMIN    48738768
Bugdahl    Mia    57325003
BULLÓN    JUAN CARLOS EXEQUIEL    48469567
CAMUZZI    SARA VICTORIA    48469774
CARRIZO    ROMA MILAGROS    49042377
CATROPPA    AGUSTÍN    49815572
CAVALLERO    MATEO    48469745
CEBALLOS    EVELYN CELESTE    48852354
Chavarini    Pilar    53270006
CHAVEZ    LUIS MIGUEL    48469475
CITRONI    VALENTINO    48469797
COLAUTTI    JOAQUÍN    48469746
Colla    lorenzo    48469800
COTICHINI ROSALEZ    RENZO EZEQUIEL    48065916
DALINGER    IAN KEVIN ALEJANDRO    48738774
DEBRUYNE    AXEL ARIEL    48469753
DIAZ    BAUTISTA VALENTÍN ISMAEL    47979588
Díaz    Kimey mía    54025090
DUARTE    NAIARA LUJÁN    48747492
EBERHARDT    LUCAS GABRIEL    48469772
EBERHARDT    LUCÍA    49042373
ECHAGÜE    MARTINA    48469769
ECHEVARRIA    ALEXANDER GABRIEL    46997697
Eggel    Clarita Lucía    57133166
ESCOBAR    SANTIAGO ADRIÁN    48065910
ESCOBAR    ANTONELLA SOLEDAD    49042381
ESCOBAR STINSON    DANA BELÉN    48469773
FAUST    XIOMARA    52134429
FAUST    WILHELM    53804605
FAVA    MORENA    48469757
FAVRE    EMILIANO    48469738
FENETZ POZZO    EUGENIA    48469788
Ferraro    antonia    56020360
FERREYRA    BRENDA MACARENA    48973042
Fonticelli    Giovanni    53401927
Fonticelli    Santina    56624810
FREYRE    MATIAS ARIEL    50405708
FREYRE    JOAQUIN GABRIEL    47976359
FUSSI    VALENTINO MATEO    49042378
GALEANO    ENZO    48469784
GARDIOL    EZEQUIEL DAVID    48469776
GARDUÑO    LUZMILA BELÉN    47039951
Garnero    Gabino    56162395
GARNERO    ELISA LUZ    48469763
GARNICA    TIARA GERALDINE    47209709
GARNICA    RODRIGO JESÚS    49042361
GOMEZ    JUAN BAUTISTA    48469751
Gonzalez    Valentina    55930952
Gonzalez    Uriel jesus    56379989
GONZALEZ    BENJAMÍN OMAR    47659018
GONZALEZ    TICIANA MACARENA    48469747
González    Narela    48469770
Gonzalvez    Jeremías    53918421
GUALDONI    CIRO PIETRO    48747481
HAMMERLY HUG    SABRINA NATIVIDAD    48065903
HARMACIJ    EMMA    48469794
HELTNER    IAN EMANUEL    48746493
HISCHIER    SANTIAGO EMANUEL    49042376
IMHOFF    FRANCO NAHUEL    48469484
IMHOFF    RODRIGO GABRIEL    49042364
ISLAN    KIARA    52134078
JACQUIER    BENJAMÍN    48469793
JORGE    PRISCILA    48469708
Jullier    Vanina    45954040
keller    bianca    49755202
Klein    Juan    47768075
KLENZI GIACOSA    LEÓN    48065908
KLIPAN    LAUTARO DAVID    47769817
KLUG    BIANCA    49039291
KRAFT    LUCIANO SEBASTIÁN    48710330
LANCE    JOEL LUCAS    48469786
Leguizamon    Juan Martín    53034317
Leguizamon    Bautista    56625066
LEIVA    UMA AGOSTINA    49042380
LESPINARD    CONSTANZA    49039296
Lizasoain    Valentina    55532796
LORETAN    DELFINA VIVIANA    48469792
LORETAN    JESÚS HERNÁN    48469767
Maciel    Emma    50788381
mangiaut    clara    48065914
MANSILLA PERREN    CIRO RENÉ    56162389
MARTINEZ    GASPAR    49042370
MARTINI    MIA    49042366
Massimino Alzugaray    Renata    51404039
Massimino Alzugaray    Emilia    55214685
MEDINA    NAHUEL ESTEBAN    47922619
Mendoza    Mariano    47922831
MEURZET    MÁXIMO ALEJANDRO    46369929
MIERKE    SANTIAGO DAVID    47330248
MILESI    DANTE    48469485
Millan    Irupe    56965474
Mogica    Luis Alejandro    45266350
MORALES    MICAELA    48065909
MORO    YARO NICOLÁS    48738754
NAVARRO    MÍA MAILÉN    55932653
OBREGON    MORENA MILAGROS    48851603
OGGIER    GUILLERMINA    48251530
OJEDA    ANGEL LEONEL    51322867
OLDANI    YOHANA MICAELA    48747493
OVANDO    JOAQUÍN    48469741
PALACIOS    KAREN ARIANA    48469758
PALACIOS    MANUEL    49107881
PALAVECINO    IRINA YAEL ITATI    47209706
PANUNCIO    AUGUSTO    49042365
PAOLONI    LISANDRO MARTÍN    54505874
PASTOR    JOSEFINA CAMILA    48469748
Paz    Jazmín Delmira    55795606
PEGASSANO GUNTREN    SANTIAGO ANDRÉS    48469759
PERALTA    JUAN DAVID    48469796
PERETTI    MARIA PAULA    48469740
Perez    Josias    57042912
PERREN    LUCAS VALENTÍN    48747213
PICATTO EBERHARDT    THIAGO TOMAS    47209707
Portillo    Dana    50556618
Portillo    Lucas    53402451
Portillo    Antonella    56298381
PRATTO    VALENTINO    48738757
PUZ    JULIANA    48469761
QUIROGA    TATIANA    48469787
REUTLINGER MÜLLER    FRIDA    49042369
RIOS ACOSTA    ESTEBAN JESÚS    47586446
Robledo    Antonella jocabed    53778474
RODRIGUEZ    XIOMARA AGUSTINA    48738772
RODRIGUEZ    CARLA ANTONELLA    49042391
ROMÁN    TIAGO MIGUEL    47330289
Roman corvi    Alma    53405087
Roman corvi    Emilse    55535434
romano    Joana milagros    50349893
romano    celene agustina    52362513
Rotschy    Felix    56299087
ruppen    Patricio    57135056
SANTILLAN    SOL ANAHÍ    46835630
SANTILLAN    SELENE AGOSTINA    48708577
SCAGLIA    FELIPE ALVARO    49042387
Schamne    Julia    55533956
Schimpf    Brenda    45657964
SCHNIDER DIP    TOMÁS    48914569
SCOTTA VACHINO    SOFÍA    48065907
SEJAS    LUZMILA BELEN    48853301
SERRA BERTOLE    LUCIA GUADALUPE    48065911
SIMIONATTO GALVÁN    JOAQUINA    48469771
STALDER    JOSEFINA    48738778
STANICH INGARAMO    BENICIO    48469750
TANTERA ALANIS    LUZ MILAGROS    52636751
TECHTERMANN    MARTÍN    48747549
TORRES    FLAVIO DANIEL    48541184
TRAVACHINO    Emiliano    48469779
TRAVACHINO    ENZO    48469789
TRAVACHINO GUASTAVINO    AGUSTÍN    48469765
Tschieder    Martina    47290707
VALDEZ    CELESTE JULIANA    49042363
VARGAS    AGUSTÍN SEBASTIÁN    47922660
VIERA AROLFO    KEVIN AGUSTÍN    57328603
Villalba    Patricio    55796940
Villalba    Ludmila    47330281
Walker    Narela    48469780
WALKER    YULIANA MICAELA    49039556
WALKER    THIAGO    47207700
WALTER    LAUTARO SEBASTIAN    50605287
WALTER    JULIETA MARIA    55402385
YOSSEN    IGNACIO JULIO    48711341
ZANUTTINI    ALEXIS EMILIO    49042367
Zmutt    Anali    47922604
ZURSCHMITTEN IMSAND    SOFÍA    48469754

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