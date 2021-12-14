Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy martes 14 de diciembre en el Suchón

Locales 14 de diciembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy martes 14 de diciembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ABREU    RAQUEL ESTER    4940150
ACCIARI    DOLY MARGARITA ELENA    6098734
ADALID    ESTHER VILMA    1689213
ALMADA    CELESTINO    8079152
ALONSO    LUIS ANTONIO    8508014
ALVAREZ    ANTONIO    6020760
AMARAL    NILDA ILUMINADA    1687375
ANGELINI    HUMBERTO ALBINO    6226567
ANHORN    ROSA    2735349
ARCANDO    ELEUTERIO JOSE    6216739
ARFUCH    OSCAR PEDRO    7891042
ARMINCHIARDI    ALBERTO RODOLFO    7675275
ARNOLFO    ERMELINDA PALMIRA    5578690
ARNOLFO    MARÍA MARGARITA CATALINA    6407603
ATTOLINI    ELDA INÉS    1687368
BALLY    MARTA GRACIELA    5165038
BARCOS    LUCIA CRISTINA    5973703
BEDINI    EDIS CARMEN    1687385
BELTRAME    ROSA LIDIA    2970077
BELTRAMINO    JULIETA DELIA    4649664
BELTRAMINO    AMELIA CATALINA    4649672
BELTRAMONE    MYRIAN RITA    6545951
BENASSI    HÉCTOR RAMÓN    7891049
BENZO    HUGO CELSO    8379078
BERARDO    NELLI LUISA    1687207
BERGERO    NILIA MARGARITA    5964572
BERNAL    EDDA MARIA    2394973
BERRA    FLORENCIA MERCEDES    6195190
BERRA    DANIEL ENRIQUE    8507318
BERRA    ROBERTO ENRIQUE    8636505
BERTINAT    ANA MARIA    5997637
BERTOLE    RAUL ENRIQUE    7891040
BERTOLE    CELSO RUBÉN    10064713
BERTOSSI    MARTA ESTER    5973667
BERTOSSI    PRUDENCIO VICENTE    6190454
BERTRAMO    MODESTO JOSE JUAN    6213622
BERUTTI    OLGA DEONILDA    1530594
BESSONE    RENÉ OSCAR    8507342
BESSONE    LILIA MADE    909752
BESSONE    ALIDA ESTHER    1687232
BETTICK    BERNARDO MIGUEL    8379073
BIOLATTO    NÉLIDA FLORINDA    6116813
BISIGNANO    DANTE LEONARDO    6208156
BLANCO    ROSALIA ESPIFANIA    10033491
BLATTER    HECTOR SERAFIN    8323660
BOCASSI    GLORIA JOSEFA    2434521
BOCCARDO    INÉS ANTONIA    10058163
BOLIS    OLINDO WALDO    6214766
BOLOGNESI    GERTRUDIS INES    5973756
BORETTO    ALBERTO GUILLERMO    8467626
BRAEM    ESTELA MARIA    5997644
BRODBECK    ANA MARÍA    5997648
BUFFA    CELINA ROSA    6407604
CABRERA    DELIA MARIA MATILDE    6434269
CACCIOLATTO    VILLIAM FERNANDO ALFREDO    6224123
CANDOTTI    NELIDA    4704092
CAPELLO    BEATRIZ TERESA    5973726
CAPROLI    ALFREDO ITALO    8467612
CASALEGNO    OSMAR GUADALUPE    10057559
CASSINI    JORGE ALBERTO    7891030
CAVALERO    HILDA ESTER    5973704
CEBALLOS    JUAN DOMINGO    8379099
CEBALLOS    JOSEFA ISABEL    1531065
CERATTO    OSCAR CARLOS    8379593
CERUTTI    MIRIAM GUADALUPE    6367091
CHIESA    LUCRECIA IRMA    3171917
CHIPARIBOLO    EMILIA MARGARITA    6287772
CITRONI    ERNESTO JOSÉ    8507328
CLAUSEN    ARCERIS AMELIA    5738600
COLLA    EMILIA MARIA    5973699
COLOMBA    VILMA FERNANDA JUANA    6087982
COLUSSI    SILVIA MARTA    5997641
CORTES    LUIS AMADO    6202928
DENIPOTTI    BERTA INES    5973732
DENIS    EMERITO BERNARDO    6219194
DIAZ    AMALIO JOSÉ    6213997
DIAZ    MARIA ESTHER    1687328
DIAZ    EDUARDO    6223586
DIETRICH    DELIA CATALINA    6393131
DIP    OSCAR DOMINGO    7891021
DIP    CARLOS ALBERTO    7891037
DIP    ALBERTO ENRIQUE    8507321
DOBLER    MARÍA ESTHER    2631725
DOMINGORENA    JOSÉ CARLOS    10058179
DONNET    RODELBER OVIDIO    6211508
EBERHARDT    ROMILDA MARIA    6111178
EBERHARDT    NESTOR LUCIANO    6204292
ESPINOSA    DIONISIO    8323237
EXNER    CARLOS ANTONIO    8379095
FACTTOR    DELIA MARGARITA    5973742
FALCHINI    GRACIELA RAQUEL    5973694
FASSINO    ENILDO MIGUEL    6222285
FAVOLE    ELIDE MARIANA    1444514
FAVRE    DANTE ERNESTO JOSÉ    8379052
FERRARI    ALICIA BEATRIZ    5997649
FERRERO    OSCAR LUIS    8379083
FERRERO    ESTER MARIA    6116463
FERRERO    EDITA ROSA    2744657
FIGLIA    ELENA FANNY    1687373
FLEURY    LILIANA MIRTA    5997638
FLUCHA    NORMA RAFAELA    6658239
FRANCHINO    JORGE ALBERTO    7891028
FRUTOS    ELSA CLARISE    2954617
GABBARINI    RAUL ALBERTO    7890869
GAITAN    IRIDES LETICIA    5973739
GALLO    YOLANDA DOMINGA BEATRIZ    6086747
GALVAGNO    ELVA IRENE BLANCA    1687283
GANDINI    CARMEN MERCEDES    909611
GANIM    MERCEDES    2954822
GARCIA    RAÚL ADOLFO    8378070
GARCIA    LIDIA TERESA    2334311
GARDIOL    MARTA BEATRIZ    5997627
GARONI    EDUARDO JOSE    8379100
GASTRICINI    MAVEL LUCIA CAROLINA    591392
GASTRICINI    NIVES OSCAR    6216767
GIACOMINO    MARIA ESTER    5997608
GIACOMINO    NORMA RAQUEL    5997646
GILOTTI    EDA TILVA    6087492
GIONES    NIDIA GRACIELA    5973687
GLAS    ELISABETH    15000083
GOLOSETTI    HUGO PEDRO    8467617
GOMEZ    MARIA ESTHER    10057671
GORGO    ITALO ARMANDO    7890392
GUARDATTI    MARIA DEL CÁRMEN FILOMENA    6407612
GULLINO    OSCAR RUBÉN    8636503
GULLINO    RUBÉN LEONIDAS    3167704
GUNTREN    ELVIRA MAGDALENA    7157343
HÄMMERLY    WALDEMAR LORENZO    6219183
HÄMMERLY    MELANIA ESTHER    1687383
HIPPENMEYER    CLARIBEL EMILIA    2983525
HISCHIER    OFELIA NELI    5973744
HISCHIER    MARÍA CRISTINA    10058171
HOFER    WALTTER JOSE    6219197
HOFFMANN    BELKIS NOEMÍ    10058316
HUMELER    AMELIA ROSA    3192710
IBAÑEZ    LEOLINDA    2881337
IMHOFF    LIDIA PAULINA    908002
IMHOFF    MARÍA JOSEFINA    6116851
IMHOFF    OFELIA LUISA    908050
IMHOFF    DELFINA CATALINA    1631780
IMHOFF    ARMANDO BERNARDO    6224130
IMSAND    EDELMIRO LUIS    6223638
IMSANT    ELVIRA JOSEFINA    6116889
IMWINKELRIED    BELKIS EMA    5973736
INGARAMO    MAVILDA ANTONIA    1687348
JAGOU    CARLOS HORACIO    6228838
KILLER    ROSA ELBA    5997628
KILLER    DIONISIA    2367275
KILLER    PACIFICO    5920028
KLEIN    OVIDIO RAUL    6206517
KLENZI    ADORIS MARINA    1687277
KLING    ELENA OLGA    4750797
KOHLEN    JUAN CARLOS ALFREDO    6228287
KUCHEN    RITA EDUVIJIS    6364940
KUCHEN    LETIZIA ANA    1119987
KUCHEN    EULALIA ROSA    1120008
KURIGER    EMILIO CELESTINO    6214731
LACUADRA    ELIDA BEATRIZ    1528973
LAGGER    MARIA ESTER    5809800
LANDOLT    OFELIA CATALINA    591298
LAROVERE    CARLOS ALBERTO    8578473
LEIVA    RICARDO RAMÓN    6228286
LEMOS    CARMEN ROSA    5973707
LENTASIO    RICARDO JOSE    6216753
LESCHENNE    DORA ANITA    3171921
LHERITIER    RITA MARIA    5973698
LHERITIER    ANA GLORIA    5973716
LOPEZ    RICARDO EUCLIDES    92177953
MACIEL    MIGUEL ARMANDO    8636501
MAGLIA    MIGUEL ANGEL    8379069
MAGNANO    MARIO LUIS    10049937
MAIDANA    ANA MARIA    5973741
MAMY    OSCAR AQUILINO    7709043
MAMY    CELSO MARCELO    6213627
MANASSERO    PEDRO OSVALDO    8507974
MANGEAUD    ARMANDO ALBERTO    8311237
MAQUIEL    NIDIA IRMA    6116365
MARCONI    NELIDO JOSE    6195499
MARIN    EMMA ELVIRA    5973747
MARIN    EMMA NATALIA    1687270
MAROZZI    LUISA JUANA    6327088
MARTIN    NÉSTOR ANGEL    6219175
MARTINELLI    MIGUEL ANGEL    5068906
MARTINET    GLADYS EDNA    6119593
MARTOGLIO    NELBIS TERESITA    2954854
MARZIONI    LINA NORIS    4874956
MASINO    ROSA MAGDALENA    5973693
MASSINI    ENRIQUE ELISEO    8507316
MATTIO    GLADYS EDITH    6364917
MAZZIA    HORACIO MARTIN    7708035
MEIER    RITA ELVIRA    5433929
MELICA    ADELIA DOMINGA    6111585
MEURZET    MARIA ESTHER    5973734
MINA    RUBEN FELIX    7891041
MOINE    DIONISIO ALFREDO    8467610
MONUTTI    ANITA MARIA    2079890
MORCILLO    FLORENCIO    6214400
MOSQUEDA    ALEJANDRO FRANCISCO    3165804
MULLER    NELDA OLGA    1687347
MULLER    REMIGIO JOSÉ    4615251
MÜLLER    NIDYA ELENA    6106968
MUSSI    MARIA CESIRA    6106956
NALESO    REGINA LUISA    10058147
NEFFEN    CARMEN MARTINA    6111159
NEPOTTE    ELSIDE HÉCTOR    6223261
NIERENBERGER    VIRGILIO MIGUEL    8433334
NIOI    NIDIA ELSA MARÍA    4973620
NORIEGA    LUIS ANTONIO    4843251
NOTTA    AMAVELIA MARIA URSULA    1530588
OCCELLO    BELQUIS MELANIA    6119737
OCHOA    ROGELIO DANTE    8507116
ODASSO    GRACIELA FRANCISCA TERESA    5973733
OGGIER    IRMA CATALINA    1120065
ORFORTE    MAGDALENA TERESA    2408271
ORSINGHER    ALEJANDRO ANTONIO    6208927
OSTA    JUAN DOMINGO    8379057
OSTA    RUBEN ATILIO    8507334
OTTOLINA    LILIANA RITA    10058173
PAGLIERO    HECTOR ANGEL    8467613
PAOLONI    LUCAS JOSE    6540441
PAPORELLO    BENITO ROGELIO    8379059
PAPORELLO    MARY NORMA    3225814
PASCHETTA    RUBÉN SANTIAGO    8507336
PAVIOLO    LETICIA TERESA    1048477
PEKER    HILDA    1774499
PERETTO    GAUDENCIO TEOFILO    6208908
PEREZ    RAMON OSCAR    8433939
PEREZ    ROMÁN CARLOS    8379096
PERIOTTI    ABEL BERNARDO    6217179
PERRIARD    MIGUEL ANGEL    7890030
PIETRASANTA    CLOTILDE VALENTINA    6099185
PIGHIN    ALBERTO OSCAR    10058395
PILLONEL    DELIA JOSEFA    1687379
PINCIROLI    JUAN JOSÉ    8467606
PIZZOLITO    JOSEFA SUNTA    3075420
PRATTO    NÉLIDA RAQUEL    5973608
PRINAZ    AMINTA DOMINGA    1687340
PROPST    ELVA BELKIS    6087891
QUIROGA    MIGUEL ANGEL    8323657
RABELLINO    ROMANA    93769945
RAMIREZ    HUGO DANIEL    8573768
RAMOS    TERESA INÉS    6364933
REGGIARDO    NELSO AMADEO    6223515
REUTLINGER    LOLA MATILDE    909779
RIQUELME    DOLORES    3006700
ROBLEDO    MARIA PAULINA    5973750
RODA    RAMÓN ADRIANO    8467556
RODRIGUEZ    SONIA    6539834
RODRIGUEZ    RAÚL ALBERTO    6228732
ROLFO    MARIA MAGDALENA    6097115
ROMAGNOLI    NORBERTO CLAUDIO    8281450
ROMANI    MIGUEL ANGEL SERGIO    10143901
ROMERO    SOFÍA MERCEDES    5973655
ROMERO    ROSA BEATRIZ    6228436
ROSSI    DELIA MARIA    1530597
RUIZ    JUANA ROSA    6501472
RYCZAN    JUANA    2987182
RYEZAN    EMILIA    1726845
SAKS    MIGUEL CONRADO    8466348
SALLIK    VICTOR    8301113
SARETTO    SALVADOR CONRADO    8379081
SARU    CECILIA DEL VALLE DOMINGA    4882574
SCHAUFLER    ISABEL FELICIA    5973720
SCHEHTEL    NORBERTO PEDRO    8379323
SCHMIDHALTER    DORA CARMEN    6116924
SCHMITHALTER    ERMINDA    6111022
SCHWAB    ELSA ESTER    4973634
SCHWAB    VICTOR    5911091
SCOTTA    SUSANA BEATRIZ    6658262
SEQUEIRA    BELKIS ANGELA    4973630
SILVA    LUIS MARTIN    10071064
SILVEIRA JAIME    CARLOS MARIA    92298762
SIMIONATTO    GRACIELA BEATRIZ    5973678
SOSA    CARLOS ANIBAL    8434046
SOSA    NILDA BELKIS    1687273
STANGAFERRO    GRACIELA MARGARITA    5973676
STANICH    ANA MARIA    5997642
STEBER    RICARDO ERNESTO    8467627
STEPFFER    MARIA SUSANA    5973745
STRATTA    ELVIRA TERESA    6407605
SUAREZ    MARÍA ANGÉLICA    6228425
TAMI    EMMA LUISA    6106838
TANTERA    ISABEL CATALINA    4750799
TANTERA    MARGARITA EMILIA    6407607
TANTERA    ALICIA GUADALUPE    6407608
TELAGA    IRENE DELIA MARIA    5997634
TERISOTTO    GRACIELA GUADALUPE    5973681
THEILER    ELSIDA ELVA    1631781
TINDILLER    GINETTE MARIA ANGELA    93172459
TOANI    ANUNCIA EMA    5285630
TORELLI    SERENO FRANCISCO TERSILO    6219184
TOURN    HORACIO ALFREDO    8379075
TRICONE    RAUL JUAN    7891010
ULRICH    OFELIA ANGELA    4840256
VALLEJO    LIDIA JULIA    6097293
VAUDAGNA    BERNARDO RAÚL    10058485
VEGA    EDGARDO    6217850
VELAZQUEZ    MARIA BEATRIZ    6296150
VIERA    MARIA DEL CARMEN    10058181
VIGLIETTI    MAVILDA CATALINA    1687261
VILLAN    EMILIA    6710921
VILLÁN    JUANA ALBERTA    6710928
VOLKART    NORMA ALICIA    5997624
WALKER    SABINA CARMEN    2080674
WASINGER    MARIA ELVIRA    5710777
WEIHMULLER    RICARDO ERNESTO    7891024
WELSCHEN    OSCAR JUAN ROBERTO    8485527
YOSSEN    PAULINA ADELA    1120052
YOST    RODOLFO ALBERTO    8379071
ZALMANN    ELAURENTINO EMILIO    6216727
ZANUTTINI    GRACIELA TERESITA    5997618
ZANUTTINI    CARLOS FIDEL    8485563
ZARATE    ABRAHAM SERGIO    6199745
ZATTI    CELIA LUCIA    591114
ZENCLUSEN    SILVERIA MARIA    908054

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