Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy martes 14 de diciembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ABREU RAQUEL ESTER 4940150
ACCIARI DOLY MARGARITA ELENA 6098734
ADALID ESTHER VILMA 1689213
ALMADA CELESTINO 8079152
ALONSO LUIS ANTONIO 8508014
ALVAREZ ANTONIO 6020760
AMARAL NILDA ILUMINADA 1687375
ANGELINI HUMBERTO ALBINO 6226567
ANHORN ROSA 2735349
ARCANDO ELEUTERIO JOSE 6216739
ARFUCH OSCAR PEDRO 7891042
ARMINCHIARDI ALBERTO RODOLFO 7675275
ARNOLFO ERMELINDA PALMIRA 5578690
ARNOLFO MARÍA MARGARITA CATALINA 6407603
ATTOLINI ELDA INÉS 1687368
BALLY MARTA GRACIELA 5165038
BARCOS LUCIA CRISTINA 5973703
BEDINI EDIS CARMEN 1687385
BELTRAME ROSA LIDIA 2970077
BELTRAMINO JULIETA DELIA 4649664
BELTRAMINO AMELIA CATALINA 4649672
BELTRAMONE MYRIAN RITA 6545951
BENASSI HÉCTOR RAMÓN 7891049
BENZO HUGO CELSO 8379078
BERARDO NELLI LUISA 1687207
BERGERO NILIA MARGARITA 5964572
BERNAL EDDA MARIA 2394973
BERRA FLORENCIA MERCEDES 6195190
BERRA DANIEL ENRIQUE 8507318
BERRA ROBERTO ENRIQUE 8636505
BERTINAT ANA MARIA 5997637
BERTOLE RAUL ENRIQUE 7891040
BERTOLE CELSO RUBÉN 10064713
BERTOSSI MARTA ESTER 5973667
BERTOSSI PRUDENCIO VICENTE 6190454
BERTRAMO MODESTO JOSE JUAN 6213622
BERUTTI OLGA DEONILDA 1530594
BESSONE RENÉ OSCAR 8507342
BESSONE LILIA MADE 909752
BESSONE ALIDA ESTHER 1687232
BETTICK BERNARDO MIGUEL 8379073
BIOLATTO NÉLIDA FLORINDA 6116813
BISIGNANO DANTE LEONARDO 6208156
BLANCO ROSALIA ESPIFANIA 10033491
BLATTER HECTOR SERAFIN 8323660
BOCASSI GLORIA JOSEFA 2434521
BOCCARDO INÉS ANTONIA 10058163
BOLIS OLINDO WALDO 6214766
BOLOGNESI GERTRUDIS INES 5973756
BORETTO ALBERTO GUILLERMO 8467626
BRAEM ESTELA MARIA 5997644
BRODBECK ANA MARÍA 5997648
BUFFA CELINA ROSA 6407604
CABRERA DELIA MARIA MATILDE 6434269
CACCIOLATTO VILLIAM FERNANDO ALFREDO 6224123
CANDOTTI NELIDA 4704092
CAPELLO BEATRIZ TERESA 5973726
CAPROLI ALFREDO ITALO 8467612
CASALEGNO OSMAR GUADALUPE 10057559
CASSINI JORGE ALBERTO 7891030
CAVALERO HILDA ESTER 5973704
CEBALLOS JUAN DOMINGO 8379099
CEBALLOS JOSEFA ISABEL 1531065
CERATTO OSCAR CARLOS 8379593
CERUTTI MIRIAM GUADALUPE 6367091
CHIESA LUCRECIA IRMA 3171917
CHIPARIBOLO EMILIA MARGARITA 6287772
CITRONI ERNESTO JOSÉ 8507328
CLAUSEN ARCERIS AMELIA 5738600
COLLA EMILIA MARIA 5973699
COLOMBA VILMA FERNANDA JUANA 6087982
COLUSSI SILVIA MARTA 5997641
CORTES LUIS AMADO 6202928
DENIPOTTI BERTA INES 5973732
DENIS EMERITO BERNARDO 6219194
DIAZ AMALIO JOSÉ 6213997
DIAZ MARIA ESTHER 1687328
DIAZ EDUARDO 6223586
DIETRICH DELIA CATALINA 6393131
DIP OSCAR DOMINGO 7891021
DIP CARLOS ALBERTO 7891037
DIP ALBERTO ENRIQUE 8507321
DOBLER MARÍA ESTHER 2631725
DOMINGORENA JOSÉ CARLOS 10058179
DONNET RODELBER OVIDIO 6211508
EBERHARDT ROMILDA MARIA 6111178
EBERHARDT NESTOR LUCIANO 6204292
ESPINOSA DIONISIO 8323237
EXNER CARLOS ANTONIO 8379095
FACTTOR DELIA MARGARITA 5973742
FALCHINI GRACIELA RAQUEL 5973694
FASSINO ENILDO MIGUEL 6222285
FAVOLE ELIDE MARIANA 1444514
FAVRE DANTE ERNESTO JOSÉ 8379052
FERRARI ALICIA BEATRIZ 5997649
FERRERO OSCAR LUIS 8379083
FERRERO ESTER MARIA 6116463
FERRERO EDITA ROSA 2744657
FIGLIA ELENA FANNY 1687373
FLEURY LILIANA MIRTA 5997638
FLUCHA NORMA RAFAELA 6658239
FRANCHINO JORGE ALBERTO 7891028
FRUTOS ELSA CLARISE 2954617
GABBARINI RAUL ALBERTO 7890869
GAITAN IRIDES LETICIA 5973739
GALLO YOLANDA DOMINGA BEATRIZ 6086747
GALVAGNO ELVA IRENE BLANCA 1687283
GANDINI CARMEN MERCEDES 909611
GANIM MERCEDES 2954822
GARCIA RAÚL ADOLFO 8378070
GARCIA LIDIA TERESA 2334311
GARDIOL MARTA BEATRIZ 5997627
GARONI EDUARDO JOSE 8379100
GASTRICINI MAVEL LUCIA CAROLINA 591392
GASTRICINI NIVES OSCAR 6216767
GIACOMINO MARIA ESTER 5997608
GIACOMINO NORMA RAQUEL 5997646
GILOTTI EDA TILVA 6087492
GIONES NIDIA GRACIELA 5973687
GLAS ELISABETH 15000083
GOLOSETTI HUGO PEDRO 8467617
GOMEZ MARIA ESTHER 10057671
GORGO ITALO ARMANDO 7890392
GUARDATTI MARIA DEL CÁRMEN FILOMENA 6407612
GULLINO OSCAR RUBÉN 8636503
GULLINO RUBÉN LEONIDAS 3167704
GUNTREN ELVIRA MAGDALENA 7157343
HÄMMERLY WALDEMAR LORENZO 6219183
HÄMMERLY MELANIA ESTHER 1687383
HIPPENMEYER CLARIBEL EMILIA 2983525
HISCHIER OFELIA NELI 5973744
HISCHIER MARÍA CRISTINA 10058171
HOFER WALTTER JOSE 6219197
HOFFMANN BELKIS NOEMÍ 10058316
HUMELER AMELIA ROSA 3192710
IBAÑEZ LEOLINDA 2881337
IMHOFF LIDIA PAULINA 908002
IMHOFF MARÍA JOSEFINA 6116851
IMHOFF OFELIA LUISA 908050
IMHOFF DELFINA CATALINA 1631780
IMHOFF ARMANDO BERNARDO 6224130
IMSAND EDELMIRO LUIS 6223638
IMSANT ELVIRA JOSEFINA 6116889
IMWINKELRIED BELKIS EMA 5973736
INGARAMO MAVILDA ANTONIA 1687348
JAGOU CARLOS HORACIO 6228838
KILLER ROSA ELBA 5997628
KILLER DIONISIA 2367275
KILLER PACIFICO 5920028
KLEIN OVIDIO RAUL 6206517
KLENZI ADORIS MARINA 1687277
KLING ELENA OLGA 4750797
KOHLEN JUAN CARLOS ALFREDO 6228287
KUCHEN RITA EDUVIJIS 6364940
KUCHEN LETIZIA ANA 1119987
KUCHEN EULALIA ROSA 1120008
KURIGER EMILIO CELESTINO 6214731
LACUADRA ELIDA BEATRIZ 1528973
LAGGER MARIA ESTER 5809800
LANDOLT OFELIA CATALINA 591298
LAROVERE CARLOS ALBERTO 8578473
LEIVA RICARDO RAMÓN 6228286
LEMOS CARMEN ROSA 5973707
LENTASIO RICARDO JOSE 6216753
LESCHENNE DORA ANITA 3171921
LHERITIER RITA MARIA 5973698
LHERITIER ANA GLORIA 5973716
LOPEZ RICARDO EUCLIDES 92177953
MACIEL MIGUEL ARMANDO 8636501
MAGLIA MIGUEL ANGEL 8379069
MAGNANO MARIO LUIS 10049937
MAIDANA ANA MARIA 5973741
MAMY OSCAR AQUILINO 7709043
MAMY CELSO MARCELO 6213627
MANASSERO PEDRO OSVALDO 8507974
MANGEAUD ARMANDO ALBERTO 8311237
MAQUIEL NIDIA IRMA 6116365
MARCONI NELIDO JOSE 6195499
MARIN EMMA ELVIRA 5973747
MARIN EMMA NATALIA 1687270
MAROZZI LUISA JUANA 6327088
MARTIN NÉSTOR ANGEL 6219175
MARTINELLI MIGUEL ANGEL 5068906
MARTINET GLADYS EDNA 6119593
MARTOGLIO NELBIS TERESITA 2954854
MARZIONI LINA NORIS 4874956
MASINO ROSA MAGDALENA 5973693
MASSINI ENRIQUE ELISEO 8507316
MATTIO GLADYS EDITH 6364917
MAZZIA HORACIO MARTIN 7708035
MEIER RITA ELVIRA 5433929
MELICA ADELIA DOMINGA 6111585
MEURZET MARIA ESTHER 5973734
MINA RUBEN FELIX 7891041
MOINE DIONISIO ALFREDO 8467610
MONUTTI ANITA MARIA 2079890
MORCILLO FLORENCIO 6214400
MOSQUEDA ALEJANDRO FRANCISCO 3165804
MULLER NELDA OLGA 1687347
MULLER REMIGIO JOSÉ 4615251
MÜLLER NIDYA ELENA 6106968
MUSSI MARIA CESIRA 6106956
NALESO REGINA LUISA 10058147
NEFFEN CARMEN MARTINA 6111159
NEPOTTE ELSIDE HÉCTOR 6223261
NIERENBERGER VIRGILIO MIGUEL 8433334
NIOI NIDIA ELSA MARÍA 4973620
NORIEGA LUIS ANTONIO 4843251
NOTTA AMAVELIA MARIA URSULA 1530588
OCCELLO BELQUIS MELANIA 6119737
OCHOA ROGELIO DANTE 8507116
ODASSO GRACIELA FRANCISCA TERESA 5973733
OGGIER IRMA CATALINA 1120065
ORFORTE MAGDALENA TERESA 2408271
ORSINGHER ALEJANDRO ANTONIO 6208927
OSTA JUAN DOMINGO 8379057
OSTA RUBEN ATILIO 8507334
OTTOLINA LILIANA RITA 10058173
PAGLIERO HECTOR ANGEL 8467613
PAOLONI LUCAS JOSE 6540441
PAPORELLO BENITO ROGELIO 8379059
PAPORELLO MARY NORMA 3225814
PASCHETTA RUBÉN SANTIAGO 8507336
PAVIOLO LETICIA TERESA 1048477
PEKER HILDA 1774499
PERETTO GAUDENCIO TEOFILO 6208908
PEREZ RAMON OSCAR 8433939
PEREZ ROMÁN CARLOS 8379096
PERIOTTI ABEL BERNARDO 6217179
PERRIARD MIGUEL ANGEL 7890030
PIETRASANTA CLOTILDE VALENTINA 6099185
PIGHIN ALBERTO OSCAR 10058395
PILLONEL DELIA JOSEFA 1687379
PINCIROLI JUAN JOSÉ 8467606
PIZZOLITO JOSEFA SUNTA 3075420
PRATTO NÉLIDA RAQUEL 5973608
PRINAZ AMINTA DOMINGA 1687340
PROPST ELVA BELKIS 6087891
QUIROGA MIGUEL ANGEL 8323657
RABELLINO ROMANA 93769945
RAMIREZ HUGO DANIEL 8573768
RAMOS TERESA INÉS 6364933
REGGIARDO NELSO AMADEO 6223515
REUTLINGER LOLA MATILDE 909779
RIQUELME DOLORES 3006700
ROBLEDO MARIA PAULINA 5973750
RODA RAMÓN ADRIANO 8467556
RODRIGUEZ SONIA 6539834
RODRIGUEZ RAÚL ALBERTO 6228732
ROLFO MARIA MAGDALENA 6097115
ROMAGNOLI NORBERTO CLAUDIO 8281450
ROMANI MIGUEL ANGEL SERGIO 10143901
ROMERO SOFÍA MERCEDES 5973655
ROMERO ROSA BEATRIZ 6228436
ROSSI DELIA MARIA 1530597
RUIZ JUANA ROSA 6501472
RYCZAN JUANA 2987182
RYEZAN EMILIA 1726845
SAKS MIGUEL CONRADO 8466348
SALLIK VICTOR 8301113
SARETTO SALVADOR CONRADO 8379081
SARU CECILIA DEL VALLE DOMINGA 4882574
SCHAUFLER ISABEL FELICIA 5973720
SCHEHTEL NORBERTO PEDRO 8379323
SCHMIDHALTER DORA CARMEN 6116924
SCHMITHALTER ERMINDA 6111022
SCHWAB ELSA ESTER 4973634
SCHWAB VICTOR 5911091
SCOTTA SUSANA BEATRIZ 6658262
SEQUEIRA BELKIS ANGELA 4973630
SILVA LUIS MARTIN 10071064
SILVEIRA JAIME CARLOS MARIA 92298762
SIMIONATTO GRACIELA BEATRIZ 5973678
SOSA CARLOS ANIBAL 8434046
SOSA NILDA BELKIS 1687273
STANGAFERRO GRACIELA MARGARITA 5973676
STANICH ANA MARIA 5997642
STEBER RICARDO ERNESTO 8467627
STEPFFER MARIA SUSANA 5973745
STRATTA ELVIRA TERESA 6407605
SUAREZ MARÍA ANGÉLICA 6228425
TAMI EMMA LUISA 6106838
TANTERA ISABEL CATALINA 4750799
TANTERA MARGARITA EMILIA 6407607
TANTERA ALICIA GUADALUPE 6407608
TELAGA IRENE DELIA MARIA 5997634
TERISOTTO GRACIELA GUADALUPE 5973681
THEILER ELSIDA ELVA 1631781
TINDILLER GINETTE MARIA ANGELA 93172459
TOANI ANUNCIA EMA 5285630
TORELLI SERENO FRANCISCO TERSILO 6219184
TOURN HORACIO ALFREDO 8379075
TRICONE RAUL JUAN 7891010
ULRICH OFELIA ANGELA 4840256
VALLEJO LIDIA JULIA 6097293
VAUDAGNA BERNARDO RAÚL 10058485
VEGA EDGARDO 6217850
VELAZQUEZ MARIA BEATRIZ 6296150
VIERA MARIA DEL CARMEN 10058181
VIGLIETTI MAVILDA CATALINA 1687261
VILLAN EMILIA 6710921
VILLÁN JUANA ALBERTA 6710928
VOLKART NORMA ALICIA 5997624
WALKER SABINA CARMEN 2080674
WASINGER MARIA ELVIRA 5710777
WEIHMULLER RICARDO ERNESTO 7891024
WELSCHEN OSCAR JUAN ROBERTO 8485527
YOSSEN PAULINA ADELA 1120052
YOST RODOLFO ALBERTO 8379071
ZALMANN ELAURENTINO EMILIO 6216727
ZANUTTINI GRACIELA TERESITA 5997618
ZANUTTINI CARLOS FIDEL 8485563
ZARATE ABRAHAM SERGIO 6199745
ZATTI CELIA LUCIA 591114
ZENCLUSEN SILVERIA MARIA 908054