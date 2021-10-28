Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana viernes 29 de octubre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACUÑA CARLOS REINALDO 27839317
AGUIRRE SUSANA GUADALUPE 26244654
AGUIRRE VANINA GABRIELA 37199169
AGUIRRE DANIEL ALBERTO 36627493
ALBERA JULIO JOSE 33664888
ALBORNOZ LUCAS GONZALO 38947715
ALBRECHT PABLO JOSE 38723250
ALLIONI NATALIA DEL ROSARIO 38817651
ALLIONI DELFINA CELESTE 42923505
ALVAREZ MARIA BEATRIZ 37802444
ALVAREZ SOFIA 38723232
ALVAREZ MIRIAN ALEJANDRA DEL VALLE 21979448
AMBORT FACUNDO 37830678
AMHERD LAUTARO URIEL 38725244
AMHERDT MARIA BELEN 37830643
ANDRIAN ERIKA AYELEN 37830662
ARCE FLORENCIA AGOSTINA 37153424
BAEZ MARIANO GABRIEL 38982275
BARRETO FLAVIA ELIZABETH 38723717
BATALLA JULIAN 37830646
BAUDINO FERNANDEZ GONZALO HUGO 38599117
BEDINI LAURA GUADALUPE 32068840
BEJARANO NARELA LOANA 40780885
BELLON EXEQUIEL FEDERICO 38446446
BENEGAS CONRADO GABRIEL 37830649
BERBERICH ERIC RAÚL 37830798
BERNHARD MARIA MARTA 37830635
BERUTTI ANDRES ESTEBAN 38817655
BETTIG ELINA DAIANA 38727451
BETTIG ARAMIS BRUNO 45058175
BEVEGNI FABIANA LUCIA 30894274
BIOLATTO MARIANA PAULA 37830770
BODINI MELINA ANDREA 38819058
BONACHI MICAELA AGUSTINA 38726882
BONANSEA BRAULIO OSCAR 32068855
BONETTI TIAGO 38729952
BORTOLOZZI MAURICIO RENZO 37830705
BOSSIO JONATAN DAVID 38374021
BOUHIER YANET ARACELI 38723220
CACCIOLATTO KAREN STEFANIA 38723235
CACCIOLATTO MAGALI ANABELA 36619171
CAMARA NÉSTOR EDUARDO 37333679
CAMPS MARCELA ALEJANDRA 21905366
CANDIA GUSTAVO RICARDO ENRIQUE 21595657
CARLOTTA SANTIAGO ARIEL 37830765
CASCO MICAELA DEL CARMEN 39856489
CASCO EMANUEL 41605619
CEBALLOS LEANDRO FEDERICO 31718719
CEJAS BRIAN ULISES 44427134
CERRUDO LEANDRO JESUS GABRIEL 35440838
CERUTTI GIOVANA AGUSTINA 38817666
CIGNETTI RENZO ARIEL 39051901
CLAUSEN CECILIA 38723223
CLAUSSEN BLAS ARMANDO 38723246
COLUSSI SEBASTIAN OSCAR 37830737
CORDOBA DAMARIS PAOLA 38447478
CORREA VANINA INDIANA 25480438
CURA MELINA SOLEDAD 37830778
DENIS MANUEL ALEJANDRO 37830650
DIAZ MARIA FLORENCIA 37830674
DOBLER JESICA BELEN 37830701
DOMINGUEZ ALEJANDRO RAÚL 39246005
DOMINICCI MARIA EUGENIA 39049956
DONNET MARIA FERNANDA 38723261
DONNET ALAN JOSÉ 36300913
EBERHARDT CAMILA 38723226
EBERHARDT JONATÁN ANDRÉS 38982496
ECHEVARRIA HECTOR HIPOLITO 31341209
EGGEL MARIA VICTORIA 38723240
ESCOBAR ESTEBAN FERNANDO 37830775
ESCOBAR ANDRES HERNAN 38817735
ESPINDOLA LEONELA BELEN 37830652
FAES GERMAN 31092450
FANTINI IVÁN NICOLÁS 38118486
FAVRE MARIA FLORENCIA 37830638
FAVRE ARIÁN LUIS 43428028
FEDELE ROBERTO JOSÉ PEDRO 12698436
FELKER MIGUEL LAUREANO 37199172
FERNANDEZ MICAELA MILAGROS 37831040
FERNANDEZ SOLANGE MIRELA 38817663
FERNANDEZ PILAR ELISABET 40554974
FERRARI JORGE ALBERTO 16195855
FIEREDER GERMAN EMILIO 37260583
FORNERO BOETSCH SANTIAGO HERNAN 38817729
FRANZEN ANA MARIA 24943966
FUSSI MICAELA ELIZABETH 38817656
GAMBA MARIA VICTORIA 38723248
GARUTI SELENE GUADALUPE 37830642
GASSER MELANI BELEN 38723203
GEREZ CARLOS DANIEL 37421167
GEREZ BRENDA DAIANA 38817659
GERSTNER MELINA ELIANA 38727459
GERSTNER KUCHEN SOFIA 38054346
GIACOMINO JUAN MANUEL 27245158
GIANNINI ANTONELLA 38710546
GIGENA JESICA DANIELA 37830679
GIMENEZ TALIA SOFIA 36684145
GIONE JULIETA MILAGROS 38817740
GODANO NICOLÁS MATÍAS 36684147
GOMEZ GASTON GUILLERMO 37831386
GOMEZ IVAN MAXIMILIANO 38982606
GOMEZ NICOLAS RAMON ALEJANDRO 37254675
GONZALEZ ARACELI INES 38819061
GONZALEZ ANTONELA BELEN 37830795
GONZALEZ SILVINA MABEL 27770923
GRILL IVANA BELEN 37830703
GUARDATI NAZARENO VICENTE 39051906
GUTIERREZ MICAELA VICTORIA 39048606
HAMMERLY FEDERICO 37830634
HAMMERLY CAMILA INES 37830748
HANSEN DAVID GERMAN 39051923
HELDNER NADINA 37830796
HERBEL VANINA SOLEDAD 28723136
HERMANN SILVANA FERNANDA 25924390
HILGERT MAURICIO DAVID 37421165
HOFFMANN SOFIA ANDREA 37830787
HOLUB GERMAN 38723216
IGLESIAS DIEGO MARIO 24630019
IMHOFF GIULIANA 37830756
IMHOFF MARIA ELENA 17783354
IMWINKELRIED FLORENCIA 38723233
INSAURRALDE LUCAS JESUS 38903944
KESSLER ALEJANDRO ANDRES 38817721
KLEIN LEANDRO RAUL 32839482
KUCHEN ERIC IVAN 37774800
KUCHEN FACUNDO CESAR 38817722
KUCHEN SANTIAGO LUCAS 38135690
LANDRA MARCOS ABEL 39124312
LANFRANCO IGNACIO RUBÉN 35748076
LANG SEBASTIAN LUIS 38135682
LAVATELLI MARIA EVA 37686393
LUCIANO FRANCO EMANUEL 38447682
LUNA VIVIANA JESICA 38819212
LUNA JULIO CÉSAR 22499027
MAGNIN PAULA SOLEDAD 38723205
MANSILLA JUAN DE DIOS 37586413
MARTINEZ NATALI BEATRIZ 37830681
MARTINEZ CARLOS GABRIEL 37830781
MARTINEZ GABRIEL ADRIAN 38817730
MARTY BRENDA SOL 38723202
MAZZIA LHERITIER VICTOR ERNESTO 10302764
MEDINA GONZALO ALEXIS 38897126
MEINARDI MAXIMILIANO EZEQUIEL 37830713
MENDOZA ANGELA ELIZABETH 38817741
METTERNICHT IVÁN 37830706
MILESI GUIDO EMANUEL 37830686
MILLA MARIANA ROCIO 37830693
MOLINA YAMILA NELY AYELEN 38982729
MOSQUEDA PABLO DAVID 28958693
MOYANO SOFIA KAREN 37830760
MULLER MARIANO DANIEL 38723219
MURGA ELIAS DAMIAN 38599884
NANZER LUCIA GUADALUPE 37830779
NANZER MATIAS 38723252
NESSIER DARIO RAUL 37830773
NIERENBERGER ELIZABETH INÉS 37830772
NIZ EUGENIA GUADALUPE 37830734
NORIEGA GUSTAVO JESUS 38727453
NORIEGA MICAELA MILAGROS 38727455
ODASSO SANTIAGO 37830655
OJEDA MISAEL LEONARDO 37830676
OLIVAREZ MARIA FERNANDA 38725604
OLIVERO CAROLINA RAQUEL 29241105
PAPURELLO YAMILA MELISA 44181219
PAYVA JAVIER NAZARIO 37830663
PEDROZZA TAMARA VIRGINIA 37830726
PEGASSANO GUILLERMO LUIS 38447441
PELOSIO GONZALO LUIS 37260535
PEREZ SUSANA BEATRIZ 18106998
PEREZLINDO ESTER ROSANA 43717381
PICATTO PABLO ALBERTO 34466443
PIÑERO JOAQUIN FABIAN 38723253
PIZARRO ROLANDO DANIEL 38965403
PRETTO KEVIN NAHUEL 37830722
PRIMO IGNACIO 39051913
RAMIREZ ORLANDO LEONARDO 37773489
RAMONDA LISANDRO JEREMIAS 37830782
RENK ALEXIS EZEQUIEL 37472336
RICARDO GABRIELA ROSANA 38135403
RIFF MARIA ELISA 38723221
RIOS AUGUSTO GERONIMO 35749060
RIVA SOFIA LUJAN 38817736
RIVERO LOURDES LUJAN 39051908
RIVERO ADRIANA ANTONIA 16842119
RIVOIRA MACARENA SOLEDAD 38021548
RODRIGUEZ VANESA ANABEL 38977910
RODRIGUEZ ESTELA NOEMÍ 40891920
ROJAS MARIANA ELVIRA 32871728
ROLAND LAUTARO ULISES 38447247
ROLON ZULMA NOELIA 38965942
ROMANO FERNANDO HORACIO 38817662
RUIZ FRANCISCO 37830639
SARTORELLI FRANCISCO LUIS 37830683
SATTLER EMANUEL ALEXIS NOE 37686391
SATTLER SERGIO MIGUEL 37686334
SAUCEDO YANINA 36300904
SCHEHTEL DANIELA BELEN 37830733
SCHONFELD CORINA MICAELA 39630391
SCHUK PILAR 41515774
SCHWICK MATIAS FABIAN 37773452
SEJAS GIMENA BELEN 38723505
SEJAS YAMILA SOLEDAD 37711921
SILVA JORGE LUIS 37830750
SILVAS FRANCO EMANUEL 37686392
SOTO MARIANELA ALEJANDRA 37830731
SUAREZ MARINA SUSANA 37686390
TORRES DARIO FERNANDO 39050851
TORRES GUSTAVO LUIS 37802477
TSCHIEDER CRISTIAN OSCAR 35749128
TULIAN DAMIAN LUIS 37830660
UBEDA IGNACIO 38447468
VALLEJOS LUCIO 38817660
VAUDAGNA GERMAN MATIAS 38723225
VAUDAGNA CRISTIAN EBEL 29179388
VEGA CAMILA MARIAN 38819030
VERWIMP FLORENCIA SILVANA 33664827
VIERA CYNTHIA VANINA 38374121
VIEYRA JUAN MANUEL 38723427
VIGNOLL PRISCILA AYELEN 38904426
VILLALBA INDIANA 37446426
VILLAN JESICA ELISABET 37830753
VILLAN VICTORIA GUADALUPE 43378234
VIVALDA ALEJANDRO FABIAN 38817734
WALKER BRENDA BELEN 38723214
WALKER DIEGO OMAR 28249405
WIDDER EMILIANO MARCOS 38723208
YBARRA EZEQUIEL JESÚS 37830757
YBARRA FACUNDO DANIEL 41637240
ZABALA JESICA ESTEFANIA 36264816
ZARATE JOAQUIN ARIEL 37830698
ZEBALLOS JUAN CRUZ 37830759
ZEITER EVANGELINA AILEN 38817724
ZINGERLING NICOLAS 37686354
ZOCCARI MARCELO EZEQUIEL 38161639
ZUCHIATTI FEDERICO DAVID 38817725
ZUCHIATTI FERNANDO CLAUDIO 27770969
ZUCHIATTI VALERIA SOLEDAD 37461283
ZURBRIGGEN CLAUDIO DARIO 33633905
ZURSCHMITTEN MARIA BELEN 37830711
ZURSCHMITTEN MARTIN DANIEL 33452485
ZURSCHMITTEN NICOLÁS JAVIER 35749017
ZURSCHMITTER JUAN ADRIAN 22511974