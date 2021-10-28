Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana viernes 29 de octubre en el Suchón

Locales 28 de octubre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana viernes 29 de octubre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
07072021-hospital

Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACUÑA    CARLOS REINALDO    27839317
AGUIRRE    SUSANA GUADALUPE    26244654
AGUIRRE    VANINA GABRIELA    37199169
AGUIRRE    DANIEL ALBERTO    36627493
ALBERA    JULIO JOSE    33664888
ALBORNOZ    LUCAS GONZALO    38947715
ALBRECHT    PABLO JOSE    38723250
ALLIONI    NATALIA DEL ROSARIO    38817651
ALLIONI    DELFINA CELESTE    42923505
ALVAREZ    MARIA BEATRIZ    37802444
ALVAREZ    SOFIA    38723232
ALVAREZ    MIRIAN ALEJANDRA DEL VALLE    21979448
AMBORT    FACUNDO    37830678
AMHERD    LAUTARO URIEL    38725244
AMHERDT    MARIA BELEN    37830643
ANDRIAN    ERIKA AYELEN    37830662
ARCE    FLORENCIA AGOSTINA    37153424
BAEZ    MARIANO GABRIEL    38982275
BARRETO    FLAVIA ELIZABETH    38723717
BATALLA    JULIAN    37830646
BAUDINO FERNANDEZ    GONZALO HUGO    38599117
BEDINI    LAURA GUADALUPE    32068840
BEJARANO    NARELA LOANA    40780885
BELLON    EXEQUIEL FEDERICO    38446446
BENEGAS    CONRADO GABRIEL    37830649
BERBERICH    ERIC RAÚL    37830798
BERNHARD    MARIA MARTA    37830635
BERUTTI    ANDRES ESTEBAN    38817655
BETTIG    ELINA DAIANA    38727451
BETTIG    ARAMIS BRUNO    45058175
BEVEGNI    FABIANA LUCIA    30894274
BIOLATTO    MARIANA PAULA    37830770
BODINI    MELINA ANDREA    38819058
BONACHI    MICAELA AGUSTINA    38726882
BONANSEA    BRAULIO OSCAR    32068855
BONETTI    TIAGO    38729952
BORTOLOZZI    MAURICIO RENZO    37830705
BOSSIO    JONATAN DAVID    38374021
BOUHIER    YANET ARACELI    38723220
CACCIOLATTO    KAREN STEFANIA    38723235
CACCIOLATTO    MAGALI ANABELA    36619171
CAMARA    NÉSTOR EDUARDO    37333679
CAMPS    MARCELA ALEJANDRA    21905366
CANDIA    GUSTAVO RICARDO ENRIQUE    21595657
CARLOTTA    SANTIAGO ARIEL    37830765
CASCO    MICAELA DEL CARMEN    39856489
CASCO    EMANUEL    41605619
CEBALLOS    LEANDRO FEDERICO    31718719
CEJAS    BRIAN ULISES    44427134
CERRUDO    LEANDRO JESUS GABRIEL    35440838
CERUTTI    GIOVANA AGUSTINA    38817666
CIGNETTI    RENZO ARIEL    39051901
CLAUSEN    CECILIA    38723223
CLAUSSEN    BLAS ARMANDO    38723246
COLUSSI    SEBASTIAN OSCAR    37830737
CORDOBA    DAMARIS PAOLA    38447478
CORREA    VANINA INDIANA    25480438
CURA    MELINA SOLEDAD    37830778
DENIS    MANUEL ALEJANDRO    37830650
DIAZ    MARIA FLORENCIA    37830674
DOBLER    JESICA BELEN    37830701
DOMINGUEZ    ALEJANDRO RAÚL    39246005
DOMINICCI    MARIA EUGENIA    39049956
DONNET    MARIA FERNANDA    38723261
DONNET    ALAN JOSÉ    36300913
EBERHARDT    CAMILA    38723226
EBERHARDT    JONATÁN ANDRÉS    38982496
ECHEVARRIA    HECTOR HIPOLITO    31341209
EGGEL    MARIA VICTORIA    38723240
ESCOBAR    ESTEBAN FERNANDO    37830775
ESCOBAR    ANDRES HERNAN    38817735
ESPINDOLA    LEONELA BELEN    37830652
FAES    GERMAN    31092450
FANTINI    IVÁN NICOLÁS    38118486
FAVRE    MARIA FLORENCIA    37830638
FAVRE    ARIÁN LUIS    43428028
FEDELE    ROBERTO JOSÉ PEDRO    12698436
FELKER    MIGUEL LAUREANO    37199172
FERNANDEZ    MICAELA MILAGROS    37831040
FERNANDEZ    SOLANGE MIRELA    38817663
FERNANDEZ    PILAR ELISABET    40554974
FERRARI    JORGE ALBERTO    16195855
FIEREDER    GERMAN EMILIO    37260583
FORNERO BOETSCH    SANTIAGO HERNAN    38817729
FRANZEN    ANA MARIA    24943966
FUSSI    MICAELA ELIZABETH    38817656
GAMBA    MARIA VICTORIA    38723248
GARUTI    SELENE GUADALUPE    37830642
GASSER    MELANI BELEN    38723203
GEREZ    CARLOS DANIEL    37421167
GEREZ    BRENDA DAIANA    38817659
GERSTNER    MELINA ELIANA    38727459
GERSTNER KUCHEN    SOFIA    38054346
GIACOMINO    JUAN MANUEL    27245158
GIANNINI    ANTONELLA    38710546
GIGENA    JESICA DANIELA    37830679
GIMENEZ    TALIA SOFIA    36684145
GIONE    JULIETA MILAGROS    38817740
GODANO    NICOLÁS MATÍAS    36684147
GOMEZ    GASTON GUILLERMO    37831386
GOMEZ    IVAN MAXIMILIANO    38982606
GOMEZ    NICOLAS RAMON ALEJANDRO    37254675
GONZALEZ    ARACELI INES    38819061
GONZALEZ    ANTONELA BELEN    37830795
GONZALEZ    SILVINA MABEL    27770923
GRILL    IVANA BELEN    37830703
GUARDATI    NAZARENO VICENTE    39051906
GUTIERREZ    MICAELA VICTORIA    39048606
HAMMERLY    FEDERICO    37830634
HAMMERLY    CAMILA INES    37830748
HANSEN    DAVID GERMAN    39051923
HELDNER    NADINA    37830796
HERBEL    VANINA SOLEDAD    28723136
HERMANN    SILVANA FERNANDA    25924390
HILGERT    MAURICIO DAVID    37421165
HOFFMANN    SOFIA ANDREA    37830787
HOLUB    GERMAN    38723216
IGLESIAS    DIEGO MARIO    24630019
IMHOFF    GIULIANA    37830756
IMHOFF    MARIA ELENA    17783354
IMWINKELRIED    FLORENCIA    38723233
INSAURRALDE    LUCAS JESUS    38903944
KESSLER    ALEJANDRO ANDRES    38817721
KLEIN    LEANDRO RAUL    32839482
KUCHEN    ERIC IVAN    37774800
KUCHEN    FACUNDO CESAR    38817722
KUCHEN    SANTIAGO LUCAS    38135690
LANDRA    MARCOS ABEL    39124312
LANFRANCO    IGNACIO RUBÉN    35748076
LANG    SEBASTIAN LUIS    38135682
LAVATELLI    MARIA EVA    37686393
LUCIANO    FRANCO EMANUEL    38447682
LUNA    VIVIANA JESICA    38819212
LUNA    JULIO CÉSAR    22499027
MAGNIN    PAULA SOLEDAD    38723205
MANSILLA    JUAN DE DIOS    37586413
MARTINEZ    NATALI BEATRIZ    37830681
MARTINEZ    CARLOS GABRIEL    37830781
MARTINEZ    GABRIEL ADRIAN    38817730
MARTY    BRENDA SOL    38723202
MAZZIA LHERITIER    VICTOR ERNESTO    10302764
MEDINA    GONZALO ALEXIS    38897126
MEINARDI    MAXIMILIANO EZEQUIEL    37830713
MENDOZA    ANGELA ELIZABETH    38817741
METTERNICHT    IVÁN    37830706
MILESI    GUIDO EMANUEL    37830686
MILLA    MARIANA ROCIO    37830693
MOLINA    YAMILA NELY AYELEN    38982729
MOSQUEDA    PABLO DAVID    28958693
MOYANO    SOFIA KAREN    37830760
MULLER    MARIANO DANIEL    38723219
MURGA    ELIAS DAMIAN    38599884
NANZER    LUCIA GUADALUPE    37830779
NANZER    MATIAS    38723252
NESSIER    DARIO RAUL    37830773
NIERENBERGER    ELIZABETH INÉS    37830772
NIZ    EUGENIA GUADALUPE    37830734
NORIEGA    GUSTAVO JESUS    38727453
NORIEGA    MICAELA MILAGROS    38727455
ODASSO    SANTIAGO    37830655
OJEDA    MISAEL LEONARDO    37830676
OLIVAREZ    MARIA FERNANDA    38725604
OLIVERO    CAROLINA RAQUEL    29241105
PAPURELLO    YAMILA MELISA    44181219
PAYVA    JAVIER NAZARIO    37830663
PEDROZZA    TAMARA VIRGINIA    37830726
PEGASSANO    GUILLERMO LUIS    38447441
PELOSIO    GONZALO LUIS    37260535
PEREZ    SUSANA BEATRIZ    18106998
PEREZLINDO    ESTER ROSANA    43717381
PICATTO    PABLO ALBERTO    34466443
PIÑERO    JOAQUIN FABIAN    38723253
PIZARRO    ROLANDO DANIEL    38965403
PRETTO    KEVIN NAHUEL    37830722
PRIMO    IGNACIO    39051913
RAMIREZ    ORLANDO LEONARDO    37773489
RAMONDA    LISANDRO JEREMIAS    37830782
RENK    ALEXIS EZEQUIEL    37472336
RICARDO    GABRIELA ROSANA    38135403
RIFF    MARIA ELISA    38723221
RIOS    AUGUSTO GERONIMO    35749060
RIVA    SOFIA LUJAN    38817736
RIVERO    LOURDES LUJAN    39051908
RIVERO    ADRIANA ANTONIA    16842119
RIVOIRA    MACARENA SOLEDAD    38021548
RODRIGUEZ    VANESA ANABEL    38977910
RODRIGUEZ    ESTELA NOEMÍ    40891920
ROJAS    MARIANA ELVIRA    32871728
ROLAND    LAUTARO ULISES    38447247
ROLON    ZULMA NOELIA    38965942
ROMANO    FERNANDO HORACIO    38817662
RUIZ    FRANCISCO    37830639
SARTORELLI    FRANCISCO LUIS    37830683
SATTLER    EMANUEL ALEXIS NOE    37686391
SATTLER    SERGIO MIGUEL    37686334
SAUCEDO    YANINA    36300904
SCHEHTEL    DANIELA BELEN    37830733
SCHONFELD    CORINA MICAELA    39630391
SCHUK    PILAR    41515774
SCHWICK    MATIAS FABIAN    37773452
SEJAS    GIMENA BELEN    38723505
SEJAS    YAMILA SOLEDAD    37711921
SILVA    JORGE LUIS    37830750
SILVAS    FRANCO EMANUEL    37686392
SOTO    MARIANELA ALEJANDRA    37830731
SUAREZ    MARINA SUSANA    37686390
TORRES    DARIO FERNANDO    39050851
TORRES    GUSTAVO LUIS    37802477
TSCHIEDER    CRISTIAN OSCAR    35749128
TULIAN    DAMIAN LUIS    37830660
UBEDA    IGNACIO    38447468
VALLEJOS    LUCIO    38817660
VAUDAGNA    GERMAN MATIAS    38723225
VAUDAGNA    CRISTIAN EBEL    29179388
VEGA    CAMILA MARIAN    38819030
VERWIMP    FLORENCIA SILVANA    33664827
VIERA    CYNTHIA VANINA    38374121
VIEYRA    JUAN MANUEL    38723427
VIGNOLL    PRISCILA AYELEN    38904426
VILLALBA    INDIANA    37446426
VILLAN    JESICA ELISABET    37830753
VILLAN    VICTORIA GUADALUPE    43378234
VIVALDA    ALEJANDRO FABIAN    38817734
WALKER    BRENDA BELEN    38723214
WALKER    DIEGO OMAR    28249405
WIDDER    EMILIANO MARCOS    38723208
YBARRA    EZEQUIEL JESÚS    37830757
YBARRA    FACUNDO DANIEL    41637240
ZABALA    JESICA ESTEFANIA    36264816
ZARATE    JOAQUIN ARIEL    37830698
ZEBALLOS    JUAN CRUZ    37830759
ZEITER    EVANGELINA AILEN    38817724
ZINGERLING    NICOLAS    37686354
ZOCCARI    MARCELO EZEQUIEL    38161639
ZUCHIATTI    FEDERICO DAVID    38817725
ZUCHIATTI    FERNANDO CLAUDIO    27770969
ZUCHIATTI    VALERIA SOLEDAD    37461283
ZURBRIGGEN    CLAUDIO DARIO    33633905
ZURSCHMITTEN    MARIA BELEN    37830711
ZURSCHMITTEN    MARTIN DANIEL    33452485
ZURSCHMITTEN    NICOLÁS JAVIER    35749017
ZURSCHMITTER    JUAN ADRIAN    22511974

Te puede interesar

Te puede interesar