Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana jueves 21 de octubre en el Suchón

Locales 20 de octubre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana jueves 21 de octubre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ABAN    MATIAS JESUS    45767508
AGUIRRE    FRANCO ANDRÈS    46215693
ALARCON    CELESTE IVÓN    45829644
ALBERA    SOFÍA ANAHÍ    46042396
ALBRECHT    MANUEL CARLOS    45829699
ALBRECHT    SANTIAGO MATIAS    46136155
ALEGRE    AGOSTINA    45953611
ALEMANY    PABLO MARTÍN    45831495
ALLIONI    IANELA GUADALUPE    45266940
ALLIONI    JOANA NATIVIDAD    45266939
ALVARADO    BRISA SOL    45657696
AMBORT    DELFINA    45953610
ARANDA    ROCIO SOLEDAD    46243687
AROLFO    BELEN    45344333
AVENDAÑO    ALEXIS ALEJANDRO    45659658
BAINE    CANDELA    45654869
BARSANTI    JOAQUÍN DANIEL    45953607
BELTRAMINO    MARIA ANGELICA    46219607
BENASSI    PAULA    46369883
BENZI    DELFINA GUADALUPE    46369906
BERNARDI    MORENA LUCÍA    46369889
BERTOLE    AGUSTÍN    45657152
BERTOSSI    SERENA    45638089
BERTOSSI    NICOLAS DAVID    45215429
BERTOSSI    PEDRO    46134356
BESSONE MILONO    LUCA    45508498
BETTIG    MARTINA    45657974
BOCCARDO    GIANLUCA    45829639
BONOMO    AGUSTIN    45657875
BORETTO    AGUSTINA SOFÍA    46042385
BORETTO    VALERIA CECILIA    46369888
BOSCO    GABRIEL RAÚL    45953936
BRAVO CRUZ    MARINA BELÉN    45700075
BRITO    MARCOS GUILLERMO    45832480
BRUN    PAULA    45829656
BRUSSA    CANDELA SOFÍA    45829652
BUFFA BEQUI    SANTIAGO JAVIER    46042400
BURGI    GUILLERMINA    46136151
CABRERA    NICOLÁS    45829642
CACCIOLATTO    CAROLINA MICAELA    45954003
CACCIOLATTO    KEVIN DIEGO    45954013
CANDIOTI    JULIA    46135702
CARULLI    ABRIL GUADALUPE    45508483
CASTILLO    YASMIN MICAELA    45652519
CEAGLIO    VICTORIA BELÉN    45657144
CEBALLOS    DAVID GABRIEL    46369903
CEJAS    MILAGROS NADIA    45805745
CHARLES    LIAM MARCELO    45638088
CHIECHER    AYSSA BEATRIZ    45804648
CITRONI    BIANCA    45953602
CLEMENZ    MILAGROS BELEN    46297200
COLAUTTI    AGUSTÍN    46042391
COLAUTTI    VALENTÍN    46042392
CÓRDOBA    LAUTARO VALENTÍN    45508497
CROSTA    LUCÍA ESTER    45829637
CUENCA    ELADIO PATRICIO    46143523
CUENCA    JAZMÍN MILAGROS    46369874
CZECH    LUCIA MALENA    45831400
DE BIASI    EMILIA    45657156
DIAZ    JUSTINA SHARON    46042008
DOSSIO    FRANCISCO JOSÉ    45657383
DUARTE    GUILLERMO NICOLÁS    46042395
EBERHARDT    LUCAS MAURO    45638057
EBERHARDT    AGUSTÍN NICOLÁS    45829654
EBERHARDT    ISMAEL    46136156
EBERHARDT ZUCHIATTI    EMANUEL    45829634
EGGSTEIN    JUAN CRUZ    45954016
ENCINA    MATEO ADOLFO    45658220
ESCOBAR    JULIETA MARTINA    46150547
ESCOBAR    LEONARDO JOSÉ    45953618
FAES    MARIA JOSE    45829692
FARIAS    GEORGINA LEONELA    46369895
FAVA    VALENTINA    46217023
FAVRE    BRUNO    45953619
FAVRE    THIAGO ARIEL    45657975
FERNANDEZ    CECILIA NOEMI    45832453
FERNANDEZ    LUDMILA FIORELA    46042814
FEULIEN    DIEGO ARMANDO    45657873
FEULIEN    MIGUEL ANGEL    45657943
GABRIEL    DELFINA CAMILA    45215430
GARCIA    LUCAS GABRIEL    45829665
GARNERO    MARTINA    45657142
GAUCHAT    DELFINA    45954009
GIANOGLIO    SOFÍA    46386193
GIEFERL    CATHERINE DAIANA    45829645
GODANO    GIANELA DENIS    45829662
GOLOSETTI    DELFINA LUJAN    45657146
GOMEZ    SAMIRA ABIGAIL    45266936
GRANDOLI    ANDRÉS MARIANO    46042383
GRILL    CANDELA BELÉN    46369872
GRIMI    MORENA NATIVIDAD    46369886
GUAN    JAVIER AGUSTÍN    45984388
HEIM    GIANELLA SOLEDAD    45657154
HERRERA    JOEL DAVID    45829660
HILGERT    TOMÁS LUCIANO    45638097
HISCHIER    CARLA BERENICE    46369885
IMHOFF    MARIA BELEN    46042809
IMSAND    CAMILA BEATRIZ    45657155
IMSAND    CRISTIAN DAMIÁN    45954005
IMVINKELRIED    VALENTINA ABRIL    46042803
INSAURRALDE BELLINI    TOMÁS    45638093
JACOBSEN    JUAN IGNACIO    46369873
KEHEN    BRUNO ALEJANDRO    46042397
KIEFFER    BAUTISTA    46040484
KRENZ    LUISINA DENISE    46369901
KUCHEN    MAXIMO LAUREANO    45411906
LANDOLT    MARTINA    45953601
LATUF    MARTIN    45638086
LEIVA    THIAGO MARTÍN    46369892
LEVRAND NOIRGEAN    SELENE    46369896
LEVRINO    LUCIANA    46369884
LÓPEZ    AXEL ANDRÉS    46369897
LORETAN    HERNÁN NICOLÁS    45953616
MAIDANA    MAILÍN MICAELA    46369894
MAISA    GUILLERMO JOSE    46042811
MANGIAUT    SANTIAGO JAVIER    46042382
MANGOLDT    LARA    45953615
MARTIN    SANTIAGO    45638084
MARTINELLI    EMANUEL IGNACIO    45829657
MARTINEZ    JULIÁN    45953613
MARTINEZ    PRISCILA AYELÉN    46137159
MASTRONARDI    BIANCA    46296431
MEHRING    AGUSTÍN    46136154
MENCHINI    RAMIRO    45657945
MEURZET    MAURIANA    45954017
MEURZET    ALEJO LIDER    46218904
MICHLIG    SOLANA ZOE    45638060
MINOTTI    AXEL LEONEL    46040327
MIORI    ALEJO NAHUEL    45638091
MOINE    FRANCISCO MATÍAS    45953617
MONTENEGRO    FACUNDO DANIEL    45953609
MORSA    FELIX VALENTIN    45832338
MOTTIER    SOFIA NATIVIDAD    45638094
MÜHN    GONZALO ANDRÉS    45829646
NEFFEN    JEREMÍAS    45954011
NEFFEN    JESUAN CLAUDIO    46136152
NIERENBERGER    ANA GUADALUPE    45953603
NOCIONI GABARRELLA    FEDERICO    45344334
NORIEGA    ANTONIO NICOLAS    46148810
NUÑEZ    KAREN BELÉN    45654328
OCHOA    MILAGROS    45657151
ODASSO    MARÍA SOL    45657160
OGGIER    EMILIO MIGUEL    45954019
OITANA    CANDELA    45657157
OJEDA    GABRIEL JESÚS    45638095
OLIVERA    MÁXIMO ANGEL URIEL    45953937
OSTA    GIANELA SOL    45638100
PAPORELLO    VALENTINA LUJÁN    45829632
PAPORELLO    MATEO    45344335
PASCHETTA    GUILLERMO AGUSTÍN    45953604
PASCUALE    FRANCISCO ARIEL    46042386
PERALTA    INDIRA ABRIL    46039971
PEREZ    GONZALO JESUS    45657149
PERREN    NICOLÁS EMILIO    45954004
PERREN    GUILLERMO    46042812
PERREN    MARIA DEL PILAR    46366520
PIANETTI    TIZIANO    46042820
PIEDRABUENA    LUCÍA AYELÉN    45829650
PILLONEL    MILAGROS    45829633
POLIMENA    AGOSTINA    45592082
POLINI    MILTON URIEL    46040397
PONZO    CRISTINA    45829638
PONZO    PILAR    46369876
PORTILLO    ALEJO SEBASTIÁN    46369879
PUCHETA    MARIANO JESÚS    45838421
QUARTINO    GERÓNIMO JUAN ATILIO    45847596
QUIROGA    SOFÍA    46369893
RAMOS    INDIRA ALEJANDRA    45805756
RAMOS    MELANY AGUSTINA    46369887
RATTI    CATALINA LUCÍA    46369910
REGNER    NICOLE AGUSTINA    45508496
REQUENA    IGNACIO MANUEL    45829653
RETAMOSO BERTOLÉ    ROCÍO    46369882
REY    IGNACIO JAVIER    45638096
REY    VALENTINO    45953620
RINERO    GIANELLA    46369904
RODRIGUEZ    CAROLINA ANDREA    45829655
ROMAN    ALEX NAHUEL    45657697
ROMERO    MATEO    45829691
ROSSI    NICOLÁS ALCIDES    45657381
ROTH    MARTINA    46369900
SACCO    LUCÍA ALEJANDRA    45953608
SACCO    ADRIÁN    46369899
SALAS    EDUARDO DANIEL    45493412
SANTILLAN    LUCIA ANTONELLA    45657795
SARCO ROLDAN    JUANITA VICTORIA    45829661
SAUCEDO    AGUSTINA SOLEDAD    45657942
SCHINNER    ROMINA    45829696
SCHINNER    GIULIANA    46042801
SCHNEIDER    MATÍAS ALBERTO    45657153
SCUDALETTI    TIANNA    45953606
SEGOBIA    EMILIANO    45830845
SILVA    MILAGROS    46042804
SORIA    PEDRO    45953605
SPAHR    GIANELLA    46296842
STALDER    MAYRA RITA    45508625
STERZZER    GIANFRANCO GABRIEL    46369880
TANK    VALENTINA    45829649
TIRONI    LUZMILA    45344331
TOANI    EMANUEL    46042398
TORO MARTINEZ    MARY ANTONIETA    95957713
TORRES    PAULA    46296726
TRICONE    JUAN JOSÉ    45829643
TRIVISONNO    MARTINA    46042399
TRIVISONNO    DOLORES    46369881
UBAIT    JONATÁN DAVID    45829651
ULRICH    AGUSTÍN MATÍAS    45638090
VALLEJOS    PAULINA    45508482
VARAYOUD    NAIARA CANDELA    45657148
VELAZQUEZ    ROMINA ALEJANDRA    46137288
VERA    MANUEL MARCELO    46369875
VILLAGRA    ALEJO LEONEL    46137852
VITACOLONNA    MAXIMO    46137847
VOGT    MAXIMILIANO FABIÁN    45343104
VOGT    YONATAN ELIAS    45828677
VOISARD    AGUSTINA MICAELA    45657141
WELCHEN    GUILLERMO    45638098
WELSCHEN    MATEO JESÚS    46042388
YACOB    ALDANA    46042815
ZAPATA    SEBASTIÁN DAVID    46040458
ZAPICO    NAZARENA BELÉN    45954020
ZAUSI    JULIETA    45830284
ZENCLUSSEN    DIEGO    45638058
ZIMMERMANN    BRENDA    46042818
ZURSCHMITTER    SEBASTIÁN GONZALO    46042802

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