Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana jueves 21 de octubre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ABAN MATIAS JESUS 45767508
AGUIRRE FRANCO ANDRÈS 46215693
ALARCON CELESTE IVÓN 45829644
ALBERA SOFÍA ANAHÍ 46042396
ALBRECHT MANUEL CARLOS 45829699
ALBRECHT SANTIAGO MATIAS 46136155
ALEGRE AGOSTINA 45953611
ALEMANY PABLO MARTÍN 45831495
ALLIONI IANELA GUADALUPE 45266940
ALLIONI JOANA NATIVIDAD 45266939
ALVARADO BRISA SOL 45657696
AMBORT DELFINA 45953610
ARANDA ROCIO SOLEDAD 46243687
AROLFO BELEN 45344333
AVENDAÑO ALEXIS ALEJANDRO 45659658
BAINE CANDELA 45654869
BARSANTI JOAQUÍN DANIEL 45953607
BELTRAMINO MARIA ANGELICA 46219607
BENASSI PAULA 46369883
BENZI DELFINA GUADALUPE 46369906
BERNARDI MORENA LUCÍA 46369889
BERTOLE AGUSTÍN 45657152
BERTOSSI SERENA 45638089
BERTOSSI NICOLAS DAVID 45215429
BERTOSSI PEDRO 46134356
BESSONE MILONO LUCA 45508498
BETTIG MARTINA 45657974
BOCCARDO GIANLUCA 45829639
BONOMO AGUSTIN 45657875
BORETTO AGUSTINA SOFÍA 46042385
BORETTO VALERIA CECILIA 46369888
BOSCO GABRIEL RAÚL 45953936
BRAVO CRUZ MARINA BELÉN 45700075
BRITO MARCOS GUILLERMO 45832480
BRUN PAULA 45829656
BRUSSA CANDELA SOFÍA 45829652
BUFFA BEQUI SANTIAGO JAVIER 46042400
BURGI GUILLERMINA 46136151
CABRERA NICOLÁS 45829642
CACCIOLATTO CAROLINA MICAELA 45954003
CACCIOLATTO KEVIN DIEGO 45954013
CANDIOTI JULIA 46135702
CARULLI ABRIL GUADALUPE 45508483
CASTILLO YASMIN MICAELA 45652519
CEAGLIO VICTORIA BELÉN 45657144
CEBALLOS DAVID GABRIEL 46369903
CEJAS MILAGROS NADIA 45805745
CHARLES LIAM MARCELO 45638088
CHIECHER AYSSA BEATRIZ 45804648
CITRONI BIANCA 45953602
CLEMENZ MILAGROS BELEN 46297200
COLAUTTI AGUSTÍN 46042391
COLAUTTI VALENTÍN 46042392
CÓRDOBA LAUTARO VALENTÍN 45508497
CROSTA LUCÍA ESTER 45829637
CUENCA ELADIO PATRICIO 46143523
CUENCA JAZMÍN MILAGROS 46369874
CZECH LUCIA MALENA 45831400
DE BIASI EMILIA 45657156
DIAZ JUSTINA SHARON 46042008
DOSSIO FRANCISCO JOSÉ 45657383
DUARTE GUILLERMO NICOLÁS 46042395
EBERHARDT LUCAS MAURO 45638057
EBERHARDT AGUSTÍN NICOLÁS 45829654
EBERHARDT ISMAEL 46136156
EBERHARDT ZUCHIATTI EMANUEL 45829634
EGGSTEIN JUAN CRUZ 45954016
ENCINA MATEO ADOLFO 45658220
ESCOBAR JULIETA MARTINA 46150547
ESCOBAR LEONARDO JOSÉ 45953618
FAES MARIA JOSE 45829692
FARIAS GEORGINA LEONELA 46369895
FAVA VALENTINA 46217023
FAVRE BRUNO 45953619
FAVRE THIAGO ARIEL 45657975
FERNANDEZ CECILIA NOEMI 45832453
FERNANDEZ LUDMILA FIORELA 46042814
FEULIEN DIEGO ARMANDO 45657873
FEULIEN MIGUEL ANGEL 45657943
GABRIEL DELFINA CAMILA 45215430
GARCIA LUCAS GABRIEL 45829665
GARNERO MARTINA 45657142
GAUCHAT DELFINA 45954009
GIANOGLIO SOFÍA 46386193
GIEFERL CATHERINE DAIANA 45829645
GODANO GIANELA DENIS 45829662
GOLOSETTI DELFINA LUJAN 45657146
GOMEZ SAMIRA ABIGAIL 45266936
GRANDOLI ANDRÉS MARIANO 46042383
GRILL CANDELA BELÉN 46369872
GRIMI MORENA NATIVIDAD 46369886
GUAN JAVIER AGUSTÍN 45984388
HEIM GIANELLA SOLEDAD 45657154
HERRERA JOEL DAVID 45829660
HILGERT TOMÁS LUCIANO 45638097
HISCHIER CARLA BERENICE 46369885
IMHOFF MARIA BELEN 46042809
IMSAND CAMILA BEATRIZ 45657155
IMSAND CRISTIAN DAMIÁN 45954005
IMVINKELRIED VALENTINA ABRIL 46042803
INSAURRALDE BELLINI TOMÁS 45638093
JACOBSEN JUAN IGNACIO 46369873
KEHEN BRUNO ALEJANDRO 46042397
KIEFFER BAUTISTA 46040484
KRENZ LUISINA DENISE 46369901
KUCHEN MAXIMO LAUREANO 45411906
LANDOLT MARTINA 45953601
LATUF MARTIN 45638086
LEIVA THIAGO MARTÍN 46369892
LEVRAND NOIRGEAN SELENE 46369896
LEVRINO LUCIANA 46369884
LÓPEZ AXEL ANDRÉS 46369897
LORETAN HERNÁN NICOLÁS 45953616
MAIDANA MAILÍN MICAELA 46369894
MAISA GUILLERMO JOSE 46042811
MANGIAUT SANTIAGO JAVIER 46042382
MANGOLDT LARA 45953615
MARTIN SANTIAGO 45638084
MARTINELLI EMANUEL IGNACIO 45829657
MARTINEZ JULIÁN 45953613
MARTINEZ PRISCILA AYELÉN 46137159
MASTRONARDI BIANCA 46296431
MEHRING AGUSTÍN 46136154
MENCHINI RAMIRO 45657945
MEURZET MAURIANA 45954017
MEURZET ALEJO LIDER 46218904
MICHLIG SOLANA ZOE 45638060
MINOTTI AXEL LEONEL 46040327
MIORI ALEJO NAHUEL 45638091
MOINE FRANCISCO MATÍAS 45953617
MONTENEGRO FACUNDO DANIEL 45953609
MORSA FELIX VALENTIN 45832338
MOTTIER SOFIA NATIVIDAD 45638094
MÜHN GONZALO ANDRÉS 45829646
NEFFEN JEREMÍAS 45954011
NEFFEN JESUAN CLAUDIO 46136152
NIERENBERGER ANA GUADALUPE 45953603
NOCIONI GABARRELLA FEDERICO 45344334
NORIEGA ANTONIO NICOLAS 46148810
NUÑEZ KAREN BELÉN 45654328
OCHOA MILAGROS 45657151
ODASSO MARÍA SOL 45657160
OGGIER EMILIO MIGUEL 45954019
OITANA CANDELA 45657157
OJEDA GABRIEL JESÚS 45638095
OLIVERA MÁXIMO ANGEL URIEL 45953937
OSTA GIANELA SOL 45638100
PAPORELLO VALENTINA LUJÁN 45829632
PAPORELLO MATEO 45344335
PASCHETTA GUILLERMO AGUSTÍN 45953604
PASCUALE FRANCISCO ARIEL 46042386
PERALTA INDIRA ABRIL 46039971
PEREZ GONZALO JESUS 45657149
PERREN NICOLÁS EMILIO 45954004
PERREN GUILLERMO 46042812
PERREN MARIA DEL PILAR 46366520
PIANETTI TIZIANO 46042820
PIEDRABUENA LUCÍA AYELÉN 45829650
PILLONEL MILAGROS 45829633
POLIMENA AGOSTINA 45592082
POLINI MILTON URIEL 46040397
PONZO CRISTINA 45829638
PONZO PILAR 46369876
PORTILLO ALEJO SEBASTIÁN 46369879
PUCHETA MARIANO JESÚS 45838421
QUARTINO GERÓNIMO JUAN ATILIO 45847596
QUIROGA SOFÍA 46369893
RAMOS INDIRA ALEJANDRA 45805756
RAMOS MELANY AGUSTINA 46369887
RATTI CATALINA LUCÍA 46369910
REGNER NICOLE AGUSTINA 45508496
REQUENA IGNACIO MANUEL 45829653
RETAMOSO BERTOLÉ ROCÍO 46369882
REY IGNACIO JAVIER 45638096
REY VALENTINO 45953620
RINERO GIANELLA 46369904
RODRIGUEZ CAROLINA ANDREA 45829655
ROMAN ALEX NAHUEL 45657697
ROMERO MATEO 45829691
ROSSI NICOLÁS ALCIDES 45657381
ROTH MARTINA 46369900
SACCO LUCÍA ALEJANDRA 45953608
SACCO ADRIÁN 46369899
SALAS EDUARDO DANIEL 45493412
SANTILLAN LUCIA ANTONELLA 45657795
SARCO ROLDAN JUANITA VICTORIA 45829661
SAUCEDO AGUSTINA SOLEDAD 45657942
SCHINNER ROMINA 45829696
SCHINNER GIULIANA 46042801
SCHNEIDER MATÍAS ALBERTO 45657153
SCUDALETTI TIANNA 45953606
SEGOBIA EMILIANO 45830845
SILVA MILAGROS 46042804
SORIA PEDRO 45953605
SPAHR GIANELLA 46296842
STALDER MAYRA RITA 45508625
STERZZER GIANFRANCO GABRIEL 46369880
TANK VALENTINA 45829649
TIRONI LUZMILA 45344331
TOANI EMANUEL 46042398
TORO MARTINEZ MARY ANTONIETA 95957713
TORRES PAULA 46296726
TRICONE JUAN JOSÉ 45829643
TRIVISONNO MARTINA 46042399
TRIVISONNO DOLORES 46369881
UBAIT JONATÁN DAVID 45829651
ULRICH AGUSTÍN MATÍAS 45638090
VALLEJOS PAULINA 45508482
VARAYOUD NAIARA CANDELA 45657148
VELAZQUEZ ROMINA ALEJANDRA 46137288
VERA MANUEL MARCELO 46369875
VILLAGRA ALEJO LEONEL 46137852
VITACOLONNA MAXIMO 46137847
VOGT MAXIMILIANO FABIÁN 45343104
VOGT YONATAN ELIAS 45828677
VOISARD AGUSTINA MICAELA 45657141
WELCHEN GUILLERMO 45638098
WELSCHEN MATEO JESÚS 46042388
YACOB ALDANA 46042815
ZAPATA SEBASTIÁN DAVID 46040458
ZAPICO NAZARENA BELÉN 45954020
ZAUSI JULIETA 45830284
ZENCLUSSEN DIEGO 45638058
ZIMMERMANN BRENDA 46042818
ZURSCHMITTER SEBASTIÁN GONZALO 46042802