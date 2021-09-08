Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana jueves 9 de septiembre en el Suchón

Locales 08 de septiembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana jueves 9 de septiembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Apellido    Nombre    Número de Documento
AGUIRRE    JOSÉ CARLOS    25280039
AIMARETTI    JUAN GUILLERMO    26409073
ALBELO    SILVINA ANDREA    26035347
ALBERA    SEBASTIAN MAURICIO    26629752
ALBRECHT    LEANDRO ALFONSO    25651968
ALCARAZ    DARIO MARTIN    26594593
ALLIONI    ALEJANDRO CARLOS    25834462
ALVAREZ    DANIEL OMAR    25910128
AMESA    PABLO ALEJANDRO    26962355
AMHERD    ROMINA SOLEDAD    25651989
AMHERDT    VERONICA MARIA DE LUJÁN    25651930
AMHERDT    VANINA GUADALUPE    25244198
AMHERDT    MONICA MARIA DEL ROSARIO    26546267
ANTONIN    NADIA CAROLINA    26369767
BADARIOTTI    CRISTIAN MARCELO    26055921
BALISARDI    JORGE EDUARDO    26376690
BANCHIO    ARIEL ANIBAL    26409095
BARRETO    NATALIA VERONICA    25432333
BARRETO    ANDREA FABIANA    26343530
BELLINI    GERMÁN ANDRÉS    26409087
BENZO    CRISTIAN DAVID    26055975
BERISVIL    ANDREA PAULA    25651939
BERTOLE    MARIANO MARTIN    26409052
BERTOSSI    VICTOR MARTIN    26409090
BERTOSSI    GUSTAVO HORACIO    26055935
BERTOSSI    DIEGO CARLOS    26055948
BERTOSSI    ADRIÁN MARCELO    26409055
BERTOSSI    SERGIO OMAR    26409094
BESSONE    PABLO    26055944
BETTICK    JORGELINA SOLEDAD    26409071
BETTIG    DAMARIS EVELYN    32218663
BORETTO    MATÍAS OSVALDO    25728846
BRUSSINI    PAOLA CRISTINA    25283471
CABRERA    MATÍAS ALFREDO    26369763
CABRERA    MARIA LAURA    26558992
CAMILO    CESAR ADRIAN    26178372
CANDIA    DIEGO ERNESTO    29793610
CAPRA    PAULA MARIEL    26035485
CARACCIOLO    CARINA SUSANA    25857897
CASCO    VALERIA MABEL    25926469
CASSINI    MARIA FERNANDA    25728867
CASTAGNO    HORACIO SANTIAGO    26055971
CAVALCA    MARIA SOLEDAD    25616815
CAVALIERI    PATRICIA BEATRIZ    26334735
CHUARD    MARINA SOLEDAD    25281998
CITRONI    FRANCO    26093641
COCCO    ROBERTO DARIO    26369762
COL    CARLA ANDREA    26409318
COMELLI    FABRICIO DANIEL    25453353
CORDOBA    EZEQUIEL MATIAS    25651980
CORTES    NATALIA GABRIELA    26035642
CORTES    MATIAS JESUS    25926461
COSTA    GUILLERMO ANDRES    26072771
CRISPENS    OLGA IRENE    14506964
D'AMARIO    MARÍA VERÓNICA    25910221
DELLA GIUSTINA    MARCELO    25900112
DEPAOLA    MARCELA GUADALUPE    25976035
DESTEFANIS    MATÍAS SALVADOR    26055941
DIAS    JORGE AMERICO    25401944
DIB    KARIM ANTONIO    25910254
DIETRICH    CRISTIAN ERNESTO    26009464
DIP    ROMINA GUADALUPE    25728863
DIP    CONRADO JORGE    23350793
DONNET    GUSTAVO HECTOR    26449593
DUARTE    SILVIA RAQUEL    26252469
DURE    LAURA LILIANA    26083698
EGGEL    PATRICIA ROSA    20140021
ENCINA    MIGUEL ANTONIO    25721154
ESCOBAR    CARLOS GASTÓN    26060315
ESCOBAR    VERÓNICA INÉS    26409061
FAVRE    MARIANO RUBÉN    25283463
FERNANDEZ    LAURA CARINA    25703271
FERRERO    MARIANO GABRIEL    25920908
FORASTIERI    JUAN ANDRÉS    25616460
FRANZEN    RUBEN JUAN    17353560
FROMONT    VANINA    24740790
GALVAN    SELVA ROXANA    26234407
GAMBA    JIMENA LIA    25651970
GIACOMINO    ROBERTO EZEQUIEL    26334729
GIACOMINO    LORENA CAROLINA    26369769
GIGENA    DIEGO SEBASTIAN    26594561
GILLIARD    MAURICIO OSCAR    26369771
GILOTTI    MARCELO ARIEL    25163747
GIMENEZ    VIRGINIA GABRIELA    26043119
GIMENEZ    CARLOS MAXIMILIANO    26055949
GOLOSETTI    ARIEL ROBERTO    26409074
GUSSMAN    LEONARDO FABIAN    26055943
HEIM    CARINA MABEL    25852888
HISCHIER    HERNAN DARIO    26055960
HISCHIER    DANIEL HERNÁN    26409053
IMVINKELRIED    MARÍA DÉBORA    26064343
INGARAMO    VIRGINIA    26409088
JULLIER    FABRICIO SEBASTIAN    25244193
KERN    MAURO LUIS    25651966
KESSLER    YOLANDA GUADALUPE    26078775
KLOSTER    CARLOS DARIO    26055916
KLOSTER    CORINA SOLEDAD    26055934
KLUG    ARIEL MARCELO    26055973
KUCHEN    GUILLERMO CARLOS    26208004
KUCHEN    CRISTIAN ANDRES    26449595
LEHMANN    MARIANA CECILIA    26055987
LEIVA    LORENA CLAUDIA    25728868
LEYBA    MARIA JOSE    26063206
LHERITIER    DIEGO DANIEL    26190153
LOPEZ    EDUARDO RUBÉN    25781413
LOPEZ    RAMÓN ENRIQUE    18238501
LOPEZ    ADRIAN EDUARDO    26430058
LUNA    RITA ALEJANDRA    25555910
LUQUE    DAMIAN DAVID    25651928
MAIDANA    JORGE LUIS    25555921
MANGIAUT    DIEGO JAVIER    26055903
MARESCA    MATIAS AMADEO    26090938
MARTINEZ    LORENA ITATI    26546731
MASINO    CARLOS ANSELMO    25616820
MATTIG    CLAUDIA OFELIA    26450140
MEURZET    ANALIA SOLEDAD    26055978
MEYNET    LUCIANA MARIELA    26190151
MILLAN    LAUTARO NAHUEL    26120720
MOGICA    LUIS OSVALDO    25857711
MOINE    LORENA VERÓNICA    26055972
MONTERO    CLAUDIA MARÍA    27532957
MONTTI    MARINA MARTA    26055955
MULLER    HERNAN ESTEBAN    25651919
MULLER    MARTIN ARIEL    25926458
MULLER    NESTOR EDUARDO    21689175
NESSIER    JESICA ELISABET    25651965
NEUMANN    MARINA GUADALUPE    25728896
NORO    MARCELA VIVIANA    26409075
NUÑEZ    MIRTA BEATRIZ    26376714
OGGIER    MARINA DEL CARMEN    25651957
OGGIER    DARIO ALBERTO    26449594
OLMEDO    MATÍAS JESÚS    26629755
PAEZ    PAOLA ALEJANDRA    26384682
PAOLONI    JOSE MARTIN    26055922
PAPORELLO    GERARDO MARTIN    26055910
PARRA    GABRIELA    26164633
PEDROZZA    LUIS MAXIMILIANO    25458985
PEREIRA    JUAN JOSÉ    26629751
PERES    GISELA CELINA    26594645
PEREYRA    MARCELA MARIA    25116565
PEREYRA    PABLO JUAN    25831765
PEREZ    LARISA ANDREA    26409059
PERINO    LAURA GUADALUPE    26319170
PERREN    MARTÍN JESÚS    25651950
PERREN    ANALIA SOLEDAD    26546269
PERREN    JAVIER CARLOS    26639805
PINCIROLI    DANIEL HECTOR    25728879
PONJOVICH    LORENA FERNANDA    25728849
PORTILLO    JOSÉ MARÍA    26334736
PRATTO    LUCIANA MELINA    26409080
PRIMO    VERÓNICA ISABEL    26629757
PROPST    CARINA GUADALUPE    26055913
RAMIREZ MAMANI    SEVERINA    94350187
REGALDO    DARIO ADELQUIS    26409065
RETAMOSO    SANDRA MABEL    26573085
RIOS    MARTÍN MATÍAS    25728888
RISSO    CARINA RAQUEL    25651946
RIVAROLA    GUSTAVO ADRIAN    25912794
RODRIGUEZ ARDELIAN    OVIDIO ALEJANDRO    26409085
ROLDAN    AXEL AYRTON    43769536
ROSALEZ    JOSE CECILIO ALBERTO    25555912
RUBIES    DANIEL ABRAHAM    18106929
RUIZ    SEBASTIAN OSCAR    26016118
SACCO    MARTÍN ALBERTO    26055938
SAIRE    DIEGO ESTEBAN    25924384
SALLIK    SANDRA ELISABET    26027544
SATTLER    NATALIA VERÓNICA    25651974
SCHINNER    DIEGO CESAR    25651990
SCHMIDHALTER    ARTEMIO LUIS    6613598
SCHMIDHALTTER    GUSTAVO ADRIAN    25651964
SCHMUTH    GUSTAVO MARCELO    23039131
STERZZER    FABIAN MARCELO    26409086
STETTLER    VIRGINIA    25555916
SUAREZ    FABRICIO LUIS    25721165
TELAGA    SEBASTIAN DIEGO    26301918
TESSI    CARLOS IGNACIO    25046763
THEILER    MATÍAS HIPÓLITO    42559236
TISCORNIA    JORGE ANDRES    26072719
TOSSONE    SEBASTIÁN OSCAR    26409084
VACHINO    MARIANO MARTIN    25555914
VALLEJOS    GABRIELA DEL CARMEN GUADALUPE    25313142
VARAYOUD    CRISTIAN RAÚL    26409093
VEGA    IVANA LORENA    25839898
VIDOLINI    ALFREDO ROGELIO    22861339
VIERA    GUILLERMO RICARDO    32889679
VILLALBA    NÉSTOR FABIÁN    31386824
VIOTTI    JORGE MARTÍN    25916193
VIVAS    MARIA SOLEDAD    26538748
VOGT    JOSÉ MARÍA    26639802
WAIGAND    CARLOS ALBERTO    25926454
WEGGENER    JUDITH MARIA LUJAN    24267249
WELSCHEN    CORA ANDREA    25651981
WELSCHEN    ROSANA ALEJANDRA    26386969
YOST    VERÓNICA SOLEDAD    25651986
ZANUTTINI    CLAUDIO CARLOS    25652000
ZENCLUSSEN    RODRIGO ARIEL    26639804
ZENCLUSSEN    MONICA ANDREA    25651988
ZINGERLING    CAROLINA    25651905
ZINGERLING    ANALIA GUADALUPE    25720196
ZUCHIATTI    SILVIA ROSANA    26409096

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