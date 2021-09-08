Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana jueves 9 de septiembre en el Suchón
Apellido Nombre Número de Documento
AGUIRRE JOSÉ CARLOS 25280039
AIMARETTI JUAN GUILLERMO 26409073
ALBELO SILVINA ANDREA 26035347
ALBERA SEBASTIAN MAURICIO 26629752
ALBRECHT LEANDRO ALFONSO 25651968
ALCARAZ DARIO MARTIN 26594593
ALLIONI ALEJANDRO CARLOS 25834462
ALVAREZ DANIEL OMAR 25910128
AMESA PABLO ALEJANDRO 26962355
AMHERD ROMINA SOLEDAD 25651989
AMHERDT VERONICA MARIA DE LUJÁN 25651930
AMHERDT VANINA GUADALUPE 25244198
AMHERDT MONICA MARIA DEL ROSARIO 26546267
ANTONIN NADIA CAROLINA 26369767
BADARIOTTI CRISTIAN MARCELO 26055921
BALISARDI JORGE EDUARDO 26376690
BANCHIO ARIEL ANIBAL 26409095
BARRETO NATALIA VERONICA 25432333
BARRETO ANDREA FABIANA 26343530
BELLINI GERMÁN ANDRÉS 26409087
BENZO CRISTIAN DAVID 26055975
BERISVIL ANDREA PAULA 25651939
BERTOLE MARIANO MARTIN 26409052
BERTOSSI VICTOR MARTIN 26409090
BERTOSSI GUSTAVO HORACIO 26055935
BERTOSSI DIEGO CARLOS 26055948
BERTOSSI ADRIÁN MARCELO 26409055
BERTOSSI SERGIO OMAR 26409094
BESSONE PABLO 26055944
BETTICK JORGELINA SOLEDAD 26409071
BETTIG DAMARIS EVELYN 32218663
BORETTO MATÍAS OSVALDO 25728846
BRUSSINI PAOLA CRISTINA 25283471
CABRERA MATÍAS ALFREDO 26369763
CABRERA MARIA LAURA 26558992
CAMILO CESAR ADRIAN 26178372
CANDIA DIEGO ERNESTO 29793610
CAPRA PAULA MARIEL 26035485
CARACCIOLO CARINA SUSANA 25857897
CASCO VALERIA MABEL 25926469
CASSINI MARIA FERNANDA 25728867
CASTAGNO HORACIO SANTIAGO 26055971
CAVALCA MARIA SOLEDAD 25616815
CAVALIERI PATRICIA BEATRIZ 26334735
CHUARD MARINA SOLEDAD 25281998
CITRONI FRANCO 26093641
COCCO ROBERTO DARIO 26369762
COL CARLA ANDREA 26409318
COMELLI FABRICIO DANIEL 25453353
CORDOBA EZEQUIEL MATIAS 25651980
CORTES NATALIA GABRIELA 26035642
CORTES MATIAS JESUS 25926461
COSTA GUILLERMO ANDRES 26072771
CRISPENS OLGA IRENE 14506964
D'AMARIO MARÍA VERÓNICA 25910221
DELLA GIUSTINA MARCELO 25900112
DEPAOLA MARCELA GUADALUPE 25976035
DESTEFANIS MATÍAS SALVADOR 26055941
DIAS JORGE AMERICO 25401944
DIB KARIM ANTONIO 25910254
DIETRICH CRISTIAN ERNESTO 26009464
DIP ROMINA GUADALUPE 25728863
DIP CONRADO JORGE 23350793
DONNET GUSTAVO HECTOR 26449593
DUARTE SILVIA RAQUEL 26252469
DURE LAURA LILIANA 26083698
EGGEL PATRICIA ROSA 20140021
ENCINA MIGUEL ANTONIO 25721154
ESCOBAR CARLOS GASTÓN 26060315
ESCOBAR VERÓNICA INÉS 26409061
FAVRE MARIANO RUBÉN 25283463
FERNANDEZ LAURA CARINA 25703271
FERRERO MARIANO GABRIEL 25920908
FORASTIERI JUAN ANDRÉS 25616460
FRANZEN RUBEN JUAN 17353560
FROMONT VANINA 24740790
GALVAN SELVA ROXANA 26234407
GAMBA JIMENA LIA 25651970
GIACOMINO ROBERTO EZEQUIEL 26334729
GIACOMINO LORENA CAROLINA 26369769
GIGENA DIEGO SEBASTIAN 26594561
GILLIARD MAURICIO OSCAR 26369771
GILOTTI MARCELO ARIEL 25163747
GIMENEZ VIRGINIA GABRIELA 26043119
GIMENEZ CARLOS MAXIMILIANO 26055949
GOLOSETTI ARIEL ROBERTO 26409074
GUSSMAN LEONARDO FABIAN 26055943
HEIM CARINA MABEL 25852888
HISCHIER HERNAN DARIO 26055960
HISCHIER DANIEL HERNÁN 26409053
IMVINKELRIED MARÍA DÉBORA 26064343
INGARAMO VIRGINIA 26409088
JULLIER FABRICIO SEBASTIAN 25244193
KERN MAURO LUIS 25651966
KESSLER YOLANDA GUADALUPE 26078775
KLOSTER CARLOS DARIO 26055916
KLOSTER CORINA SOLEDAD 26055934
KLUG ARIEL MARCELO 26055973
KUCHEN GUILLERMO CARLOS 26208004
KUCHEN CRISTIAN ANDRES 26449595
LEHMANN MARIANA CECILIA 26055987
LEIVA LORENA CLAUDIA 25728868
LEYBA MARIA JOSE 26063206
LHERITIER DIEGO DANIEL 26190153
LOPEZ EDUARDO RUBÉN 25781413
LOPEZ RAMÓN ENRIQUE 18238501
LOPEZ ADRIAN EDUARDO 26430058
LUNA RITA ALEJANDRA 25555910
LUQUE DAMIAN DAVID 25651928
MAIDANA JORGE LUIS 25555921
MANGIAUT DIEGO JAVIER 26055903
MARESCA MATIAS AMADEO 26090938
MARTINEZ LORENA ITATI 26546731
MASINO CARLOS ANSELMO 25616820
MATTIG CLAUDIA OFELIA 26450140
MEURZET ANALIA SOLEDAD 26055978
MEYNET LUCIANA MARIELA 26190151
MILLAN LAUTARO NAHUEL 26120720
MOGICA LUIS OSVALDO 25857711
MOINE LORENA VERÓNICA 26055972
MONTERO CLAUDIA MARÍA 27532957
MONTTI MARINA MARTA 26055955
MULLER HERNAN ESTEBAN 25651919
MULLER MARTIN ARIEL 25926458
MULLER NESTOR EDUARDO 21689175
NESSIER JESICA ELISABET 25651965
NEUMANN MARINA GUADALUPE 25728896
NORO MARCELA VIVIANA 26409075
NUÑEZ MIRTA BEATRIZ 26376714
OGGIER MARINA DEL CARMEN 25651957
OGGIER DARIO ALBERTO 26449594
OLMEDO MATÍAS JESÚS 26629755
PAEZ PAOLA ALEJANDRA 26384682
PAOLONI JOSE MARTIN 26055922
PAPORELLO GERARDO MARTIN 26055910
PARRA GABRIELA 26164633
PEDROZZA LUIS MAXIMILIANO 25458985
PEREIRA JUAN JOSÉ 26629751
PERES GISELA CELINA 26594645
PEREYRA MARCELA MARIA 25116565
PEREYRA PABLO JUAN 25831765
PEREZ LARISA ANDREA 26409059
PERINO LAURA GUADALUPE 26319170
PERREN MARTÍN JESÚS 25651950
PERREN ANALIA SOLEDAD 26546269
PERREN JAVIER CARLOS 26639805
PINCIROLI DANIEL HECTOR 25728879
PONJOVICH LORENA FERNANDA 25728849
PORTILLO JOSÉ MARÍA 26334736
PRATTO LUCIANA MELINA 26409080
PRIMO VERÓNICA ISABEL 26629757
PROPST CARINA GUADALUPE 26055913
RAMIREZ MAMANI SEVERINA 94350187
REGALDO DARIO ADELQUIS 26409065
RETAMOSO SANDRA MABEL 26573085
RIOS MARTÍN MATÍAS 25728888
RISSO CARINA RAQUEL 25651946
RIVAROLA GUSTAVO ADRIAN 25912794
RODRIGUEZ ARDELIAN OVIDIO ALEJANDRO 26409085
ROLDAN AXEL AYRTON 43769536
ROSALEZ JOSE CECILIO ALBERTO 25555912
RUBIES DANIEL ABRAHAM 18106929
RUIZ SEBASTIAN OSCAR 26016118
SACCO MARTÍN ALBERTO 26055938
SAIRE DIEGO ESTEBAN 25924384
SALLIK SANDRA ELISABET 26027544
SATTLER NATALIA VERÓNICA 25651974
SCHINNER DIEGO CESAR 25651990
SCHMIDHALTER ARTEMIO LUIS 6613598
SCHMIDHALTTER GUSTAVO ADRIAN 25651964
SCHMUTH GUSTAVO MARCELO 23039131
STERZZER FABIAN MARCELO 26409086
STETTLER VIRGINIA 25555916
SUAREZ FABRICIO LUIS 25721165
TELAGA SEBASTIAN DIEGO 26301918
TESSI CARLOS IGNACIO 25046763
THEILER MATÍAS HIPÓLITO 42559236
TISCORNIA JORGE ANDRES 26072719
TOSSONE SEBASTIÁN OSCAR 26409084
VACHINO MARIANO MARTIN 25555914
VALLEJOS GABRIELA DEL CARMEN GUADALUPE 25313142
VARAYOUD CRISTIAN RAÚL 26409093
VEGA IVANA LORENA 25839898
VIDOLINI ALFREDO ROGELIO 22861339
VIERA GUILLERMO RICARDO 32889679
VILLALBA NÉSTOR FABIÁN 31386824
VIOTTI JORGE MARTÍN 25916193
VIVAS MARIA SOLEDAD 26538748
VOGT JOSÉ MARÍA 26639802
WAIGAND CARLOS ALBERTO 25926454
WEGGENER JUDITH MARIA LUJAN 24267249
WELSCHEN CORA ANDREA 25651981
WELSCHEN ROSANA ALEJANDRA 26386969
YOST VERÓNICA SOLEDAD 25651986
ZANUTTINI CLAUDIO CARLOS 25652000
ZENCLUSSEN RODRIGO ARIEL 26639804
ZENCLUSSEN MONICA ANDREA 25651988
ZINGERLING CAROLINA 25651905
ZINGERLING ANALIA GUADALUPE 25720196
ZUCHIATTI SILVIA ROSANA 26409096