Con un gran número de deportistas el Club Atlético Argentino comenzó la pretemporada de Hockey

Polideportivo 26 de enero de 2021

Como el año pasado, Maximiliano Ortiz estará a cargo de las categorías mayores y Gastón Torres de Sub 14 y Sub 16. Por su parte, Mariana Colussi volverá a ser la entrenadora de Sub 12, Infantiles y Escuelita. La preparación física de todas las divisiones va a ser coordinada por Franco Blanco.